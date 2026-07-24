Chan Chan: recuperan más de ocho kilómetros de predios estatales invadidos para evitar nuevas ocupaciones en área protegida de Trujillo

Ministerio de Cultura recuperó más de ocho kilómetros de terrenos estatales ocupados ilegalmente en el entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan. Difusión

El Ministerio de Cultura ejecutó una nueva intervención en la región La Libertad como parte de las acciones destinadas a resguardar espacios vinculados al patrimonio cultural y recuperar predios de propiedad estatal ocupados de forma irregular. La medida se concentró en un sector cercano al Complejo Arqueológico Chan Chan, uno de los principales monumentos prehispánicos del país.

La operación se desarrolló en la provincia de Trujillo, en un tramo ubicado entre los sectores de Huanchaquito y Víctor Larco. El despliegue incluyó la participación de diversas instituciones con el propósito de restituir el control estatal sobre áreas comprendidas dentro del perímetro de protección del sitio arqueológico.

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Según informó el Ministerio de Cultura, la intervención respondió a la presencia de ocupaciones ilegales detectadas en terrenos colindantes con la Vía de Evitamiento. La acción también buscó evitar que estas ocupaciones se consoliden dentro de una zona protegida por su importancia cultural.

El operativo se realizó dentro del marco de los procedimientos legales previstos para la recuperación extrajudicial de bienes estatales. Las autoridades señalaron que la protección del entorno de Chan Chan constituye una prioridad para preservar las condiciones del complejo arqueológico y evitar nuevas afectaciones.

Recuperan más de ocho kilómetros de terrenos estatales

El operativo se realizó en la Vía de Evitamiento, entre Huanchaquito y Víctor Larco, en Trujillo. Difusión

La diligencia permitió recuperar una franja superior a los ocho kilómetros ubicada a ambos lados de la Vía de Evitamiento, dentro del ámbito de protección del Complejo Arqueológico Chan Chan. De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Cultura, estos terrenos permanecían ocupados de forma irregular.

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Durante la inspección, el personal identificó estructuras precarias y distintos elementos utilizados para delimitar las ocupaciones. Entre ellos figuraban palos, mantas, cercos y acumulación de desmonte. Además, parte de los predios intervenidos se destinaba al cultivo de productos agrícolas como zapallo y tomate.

Con la recuperación de esta extensión de terreno, el Estado restableció la posesión de los predios comprendidos en el operativo, dentro de una zona considerada parte del perímetro de protección del complejo arqueológico.

Operativo contó con respaldo policial y personal especializado

Se retiraron ocupaciones informales, cercos, desmontes y cultivos instalados dentro del perímetro de protección del sitio arqueológico.

La diligencia estuvo dirigida por el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra. También participaron trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, junto con 60 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 60 integrantes del personal de apoyo, quienes brindaron seguridad y asistencia durante toda la intervención.

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El Ministerio de Cultura indicó que el despliegue respondió a la necesidad de garantizar el cumplimiento del procedimiento y preservar el orden durante la recuperación de los predios estatales. La presencia de las fuerzas policiales permitió ejecutar las acciones previstas dentro del marco legal correspondiente.

La entidad precisó que la operación concluyó sin incidentes. No se registraron actos de violencia ni personas detenidas durante la recuperación extrajudicial de los terrenos.

El procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra, explicó el propósito de la intervención y la continuidad de este tipo de acciones. “El objetivo es restituir estos terrenos a la posesión del Estado, impedir la consolidación de ocupaciones ilegales y garantizar el respeto del perímetro de protección de Chan Chan. Estas acciones continuarán en el marco de la ley, porque la defensa del patrimonio cultural y de los bienes del Estado es una obligación que no admite tolerancia frente a nuevas invasiones”, sostuvo.

La declaración fue difundida por el Ministerio de Cultura como parte del balance oficial del operativo. La institución señaló que la recuperación de los predios forma parte de una estrategia permanente destinada a resguardar los espacios vinculados al patrimonio cultural y los bienes estatales.

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Protección del entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan

Según el Ministerio de Cultura, esta intervención integra un conjunto de acciones orientadas a preservar el entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan y evitar nuevas ocupaciones ilegales en áreas cercanas a la Vía de Evitamiento.

La entidad indicó que el objetivo también comprende la conservación de la franja de protección ubicada a ambos lados de esa vía, con el propósito de mantener las condiciones del entorno del sitio arqueológico. Asimismo, recordó que Chan Chan figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, condición que refuerza la importancia de proteger las áreas vinculadas a este monumento cultural.