PNP: Más de 340 papeletas por invadir la vía del Metropolitano en 2026

Agentes de la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a 29 conductores de vehículos particulares por invadir la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru, entre San Martín de Porres y el Rímac (Foto: ATU)

En lo que va de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han realizado 24 operativos enfocados en sancionar a quienes invaden la vía exclusiva del Metropolitano.

Como resultado, se impusieron 346 papeletas a conductores de vehículos particulares y motocicletas, una cifra que refleja el alcance del problema y el esfuerzo por mantener la seguridad y el orden en este importante sistema de transporte masivo.

El último operativo se ejecutó a la altura de la estación Honorio Delgado, donde ocho conductores fueron intervenidos y sancionados. Según informó la ATU, quienes ingresan ilegalmente no solo arriesgan su propia seguridad, sino la de los pasajeros y la operación de los buses del Metropolitano.

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“Al ingresar de manera ilegal a la vía del Metropolitano no solo ponen en riesgo su seguridad, sino también la de los pasajeros de los buses de dicho sistema de transporte masivo, además de retrasar la operación del servicio”, señaló la entidad.

La normativa vigente establece que solo los vehículos autorizados, como ambulancias, patrulleros o unidades de bomberos en emergencia, pueden circular por la vía exclusiva, siempre que cuenten con luces y sirenas encendidas. Los operativos, realizados de manera inopinada, buscan garantizar un servicio eficiente y prevenir accidentes.

En un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas y sanciones para los conductores infractores

A cada conductor intervenido se le aplicó la infracción G10, sancionada con una multa de S/440 (8% de una Unidad Impositiva Tributaria) y la acumulación de 20 puntos en el récord de conductor, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta sanción busca desalentar la invasión de la vía y promover el respeto por las normas de tránsito, clave para la operatividad del Metropolitano.

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La Ley 27200 detalla que la ruta exclusiva está reservada para el tránsito de los buses del Metropolitano y vehículos de emergencia, con el objetivo de garantizar la fluidez y la seguridad del sistema.

La ATU y la PNP subrayan que la presencia de vehículos no autorizados representa un riesgo potencial, ya que puede provocar accidentes y retrasar la llegada de los buses a las estaciones.

Durante los operativos, los agentes de la PNP instalaron puntos de control en diferentes tramos del corredor, verificando la documentación de los conductores y la justificación de su presencia en el carril exclusivo. Los infractores recibieron información sobre la gravedad de la falta y las consecuencias administrativas que enfrentan, además de la multa económica.

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Un Metropolitano más seguro

La ATU sostiene que estas acciones no solo buscan sancionar, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la vía exclusiva del Metropolitano. La entidad remarca que un servicio ordenado y seguro depende del compromiso colectivo y la colaboración entre autoridades y usuarios.

La Policía Nacional continuará desarrollando operativos conjuntos con la ATU y recomienda abstenerse de invadir la vía, recordando que la norma está diseñada para proteger a miles de pasajeros que dependen diariamente del Metropolitano.