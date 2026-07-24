Javier Rabanal se refirió a su relación con los hinchas de Universitario: “Las redes sociales son una cosa y la calle es otra”

El técnico español Javier Rabanal ha comparecido ante los medios en su llegada a Lima para medirse este viernes a Universitario de Deportes, club que dirigió durante la primera parte del año. Crédito: X Jax Latin Media.

Javier Rabanal volverá a pisar el estadio Monumental, aunque esta vez en la vereda de enfrente. Tras dirigir a Universitario durante el primer semestre del 2026 y dejar el cargo antes de lo previsto debido a una serie de resultados adversos, el entrenador español regresará a Ate como técnico de Cusco FC, equipo que debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Alianza Atlético en el Torneo Clausura.

En la antesala del compromiso, el estratega de 47 años habló sobre el desafío que representa enfrentar a su exequipo y aseguró que su plantel llega preparado para competir en uno de los escenarios más exigentes del fútbol peruano.

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“Hemos tenido seis buenas semanas de entrenamiento, ya siete. Estamos preparados. Hicimos un buen primer partido, donde estuvimos muchos minutos jugando bastante bien, y ahora queremos otro test que nos indique en qué punto estamos”, declaró a ’Jax Latin Media’.

Javier Rabanal se medirá ante el exequipo que dirigió en la Liga 1 por la fecha 2 del Torneo Clausura. Crédito: Facebook Cusco FC.

Rabanal también dejó en claro que no modificará la propuesta futbolística de Cusco FC pese a visitar al vigente campeón nacional. “Nosotros tenemos que jugar alrededor del balón, que es la misma idea que tenía Cusco FC con Miguel Rondelli. El Monumental es muy complicado, hay que estar mentalmente muy fuerte, pero nuestra intención es salir a atacar”, afirmó.

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La relación con el hincha de Universitario

Uno de los temas que más expectativa genera es el recibimiento que tendrá por parte de los aficionados de Universitario, considerando que su salida del club estuvo marcada por los cuestionamientos debido a los resultados.

Sin embargo, Rabanal aseguró que las muestras de afecto que recibe en el día a día son muy distintas a lo que suele apreciarse en las redes sociales. “La recepción que he tenido hasta ahora ha sido muy buena. La gente siempre me saluda, me pide alguna foto y siempre ha habido bastante respeto”, comentó.

Javier Rabanal brindando charla técnica en Universitario. - Crédito: Difusión

En esa misma línea, sostuvo que conserva una buena percepción de la hinchada ’crema’. “Me lo hacen sentir en la calle. Es verdad que las redes sociales son una cosa y la calle es otra, pero desde que desembarqué aquí, todo el mundo ha sido muy amable. En su momento no se dieron las cosas, pero siempre noto el respeto de la afición de la ‘U’”, añadió.

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Consultado sobre las recientes declaraciones del representante de Miguel Silveira, quien aseguró que algunas figuras del plantel le armaban el equipo cuando dirigía a Universitario, el entrenador evitó alimentar la polémica. “No, de eso no quiero saber nada”, respondió de manera tajante.

Pese a su salida del conjunto estudiantil, el español reveló que mantiene una buena relación con varios integrantes de la institución. “Sí, mantengo contacto con algunos de ellos. Pese a las cosas que suceden, siempre queda la comunicación; nos enviamos mensajes o nos felicitamos por algún buen momento. Cuando los vea los saludaré, al igual que al personal del club, con quienes dejé muy buenas relaciones”, expresó.

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El historial de Javier Rabanal ante Universitario

Aunque ahora volverá al Monumental como rival, Rabanal ya sabe lo que es enfrentar a Universitario. Antes de asumir el banquillo crema, dirigió a Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2025 y permaneció invicto frente a los ’merengues’.

El cuadro 'crema' igualó 1-1 frente al conjunto ecuatoriano en el Estadio Monumental de Ate. (Video: ESPN)

En el duelo disputado en Quito, el conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 gracias a un gol de Jordy Alcívar. En el encuentro de vuelta, jugado precisamente en el estadio Monumental, ambos equipos igualaron 1-1: Claudio Spinelli adelantó a Independiente del Valle y José Carabalí marcó el empate para Universitario.

Universitario vs Cusco FC: día, hora y dónde ver

Universitario vs. Cusco FC se jugará este viernes 24 de julio a las 20:30 (hora peruana) en el estadio Monumental. El choque iniciará a las 20:30 horas en Colombia y Ecuador; a las 21:30 en Bolivia, Chile, Venezuela, Miami y Nueva York; a las 22:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; y a las 03:30 horas del sábado 25 en España.

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La transmisión en vivo estará a cargo de L1MAX y la app Liga 1 Play (en DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable), además de Fanatiz en el extranjero. Por su parte, Infobae Perú brindará la cobertura completa con la previa, minuto a minuto y resumen final.

Universitario vs Cusco FC: día, hora y dónde ver partido por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.