Mauricio Diez Canseco revela que usa el ‘rejuvchip’ tras separarse de Aixa Sosa: “Me está gustando mucho estar soltero”

Mauricio Diez Canseco asegura que se siente bien soltero tras culminar su relación con Aixa Sosa.

El empresario y figura mediática Mauricio Diez Canseco atraviesa uno de los momentos más renovadores de su vida personal. Tras anunciar el fin de su relación con la modelo argentina Aixa Sosa, el popular ‘Brad Pizza’ reapareció en la alfombra roja del ‘Circo de las Estrellas: La Carlota, la Reina del Pop’, celebrada en el Parque de las Leyendas, donde compartió detalles sobre su actual situación sentimental y los cambios que ha decidido implementar en su rutina.

Diez Canseco confirmó que se encuentra soltero y que el distanciamiento con la ‘Chica Dorada’ argentina se dio poco después de que ambos fueran protagonistas de un reportaje televisivo que incluyó la presencia de Daylin Curbelo, expareja del empresario, junto a sus hijos. “Estoy soltero ahorita, nos hemos dado un tiempo con Aixa”, explicó al diario Trome.

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Según el empresario, la exposición mediática y ciertos malentendidos sobre su vínculo con Curbelo generaron incomodidades en su relación. “La entiendo (a Aixa) porque hubo un reportaje con Daylin en mi casa con nuestros hijos y ahí se malinterpretaron las cosas, pero tú sabes que los niños necesitan del cariño de su papá”, especificó.

Aixa Sosa revela distancia con Dailyn Curbelo.

Descarta reconciliaicón con Daylin Curbelo

El conocido empresario gastronómico también se refirió a los rumores sobre una posible reconciliación con la cantante cubana Daylin Curbelo. Diez Canseco fue enfático al señalar que ambos mantienen una relación cordial, pero que no existe posibilidad de retomar el romance. “Somos amigos. Tuvimos una linda relación hace 15 años. La admiro, la respeto y le tengo un gran cariño, pero está bien difícil de volver. Ella está recontraenamorada de sus hijos y yo estoy disfrutando de mi soltería”, afirmó.

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Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la revelación sobre su decisión de someterse al tratamiento conocido como ‘rejuvchip’, un implante subcutáneo de testosterona que, de acuerdo con Diez Canseco, le ha brindado mayor vitalidad y energía. El empresario señaló que, al igual que el actor Carlos Alcántara, encontró en este método una forma de potenciar su bienestar físico y emocional tras los cambios en su vida personal. “Sí. La otra vez me estuvieron comparando con ‘Machín’ (Carlos Alcántara) porque tenemos la misma edad y el mismo chip de testosterona, que nos ayuda mucho. Me va muy bien”, contó.

Daylin Cubelro

Ya no necesita la ‘pastilla azul’

Diez Canseco detalló que, antes de optar por este tratamiento, recurría ocasionalmente a la conocida “pastilla azul”, pero que ahora experimenta una sensación de juventud renovada. “Antes utilizaba la pastilla azul, que es algo normal, pero ahora me siento rejuvenecido, más chibolo, joven y con más energía. Me levanto temprano, hago mis ejercicios para los músculos y me siento en mi mejor momento. Me está gustando mucho estar soltero ahora”, confesó el empresario.

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El empresario gastronómico, recordado por su apodo ‘Brad Pizza’, ha sido protagonista de numerosas portadas a lo largo de su carrera, tanto por sus emprendimientos como por su vida sentimental. Hoy, según asegura, prioriza su bienestar y la relación con sus hijos, al tiempo que disfruta de la soltería con una perspectiva renovada.

Sobre su vínculo con Aixa Sosa, remarcó el respeto y el cariño mutuos, a pesar de las dificultades que llevaron a la separación.

En el plano profesional, Diez Canseco continúa consolidando su presencia en el rubro gastronómico y mantiene su participación en eventos públicos y actividades de entretenimiento. El empresario, conocido como ‘Brad Pizza’, está próximo a inaugurar su primer local de Rústica en Colombia.

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“En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización”, afirmó el pizzero, quien se muestra optimista y seguro en redes sociales, donde ha compartido videos junto al cómico Alfredo Benavides, quien lo imita desde hace muchos años.

Lejos de incomodarse por las imitaciones, Diez Canseco reconoció el talento de Benavides y aseguró disfrutar de su humor: “En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo”, concluyó.

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Mauricio Diez Canseco tuvo un corto romance con la modelo argentina Aixa Sosa.