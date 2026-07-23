Perú

Crimen en Barranco: Matan a puñaladas a escritor y detienen a su sobrino como principal sospechoso

El asesinato de Juan José Soto Bacigalupo, ocurrido a plena luz del día y en vísperas de una actividad cultural, conmociona al distrito limeño y pone el foco en la investigación policial

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Juan José Soto Bacigalupo, escritor de 63 años.
Juan José Soto Bacigalupo, escritor de 63 años.

El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado la tarde del pasado miércoles 22 de julio en los exteriores de su vivienda, próxima a la plaza Butters, en el distrito de Barranco.

El ataque se produjo cerca de las 3 p.m., cuando la víctima fue interceptada por un individuo que utilizó un arma blanca y le causó heridas mortales. Los pedidos de auxilio del escritor alertaron a los vecinos, quienes al salir de sus hogares encontraron a Soto gravemente herido. El personal de emergencia solo pudo confirmar su fallecimiento tras arribar a la escena.

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La noticia del asesinato impactó tanto a residentes de la zona como al mundo cultural, ya que Soto Bacigalupo tenía previsto participar en la presentación de una de sus obras literarias al día siguiente. Según testimonios recogidos por la prensa, el sector es frecuentado por patrullas de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que no impidió el desarrollo del crimen.

Sobrino detenido e investigación en marcha

Tras el ataque, agentes de la comisaría de Barranco detuvieron a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, como principal sospechoso del homicidio. La intervención se basó en los primeros testimonios de vecinos y elementos hallados durante las diligencias preliminares. Las autoridades mantienen en reserva el posible móvil del crimen mientras la Fiscalía y la Policía recaban pruebas clave.

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Los familiares del escritor, presentes en el lugar, evitaron brindar declaraciones públicas ante el impacto que generó el hecho. El caso permanece bajo custodia de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, que coordina las diligencias técnicas y forenses para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Cámaras de seguridad y análisis pericial

Para reconstruir la secuencia de los hechos, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la plaza Butters. El material audiovisual será incorporado a la investigación para precisar la participación del detenido y establecer cómo ocurrió el ataque.

Efectivos policiales acordonaron el área y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios, mientras vecinos seguían consternados por el crimen ocurrido en una zona considerada tranquila. “Nunca habíamos presenciado un hecho así en el barrio“, señaló uno de los moradores.

El escritor, además de su labor literaria, se destacó como periodista y gestor cultural. Al momento de su muerte, preparaba la presentación de la reedición de “Palabra sobre los abismos”. Su trayectoria incluye la coordinación de espacios como “Madrid: una ciudad, muchas voces” y Ciclón de Poesía, así como la dirección de Agenda CIX y la obtención del Premio Prensa Cultur.

Matan a puñaladas a escritor en Barranco.
Matan a puñaladas a escritor en Barranco.

Números de emergencia

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

  • Central policial: 105
  • Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Essalud a nivel nacional: 107
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116

Línea 911

Cabe recordar que la línea 911 es el nuevo número único de emergencias que está implementando el MTC a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este sistema unifica la atención de la Policía Nacional, los bomberos, el SAMU y la Línea 100.

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