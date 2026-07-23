Crimen en Barranco: Matan a puñaladas a escritor y detienen a su sobrino como principal sospechoso

El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado la tarde del pasado miércoles 22 de julio en los exteriores de su vivienda, próxima a la plaza Butters, en el distrito de Barranco.
El ataque se produjo cerca de las 3 p.m., cuando la víctima fue interceptada por un individuo que utilizó un arma blanca y le causó heridas mortales. Los pedidos de auxilio del escritor alertaron a los vecinos, quienes al salir de sus hogares encontraron a Soto gravemente herido. El personal de emergencia solo pudo confirmar su fallecimiento tras arribar a la escena.
PUBLICIDAD
La noticia del asesinato impactó tanto a residentes de la zona como al mundo cultural, ya que Soto Bacigalupo tenía previsto participar en la presentación de una de sus obras literarias al día siguiente. Según testimonios recogidos por la prensa, el sector es frecuentado por patrullas de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que no impidió el desarrollo del crimen.
Sobrino detenido e investigación en marcha
Tras el ataque, agentes de la comisaría de Barranco detuvieron a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, como principal sospechoso del homicidio. La intervención se basó en los primeros testimonios de vecinos y elementos hallados durante las diligencias preliminares. Las autoridades mantienen en reserva el posible móvil del crimen mientras la Fiscalía y la Policía recaban pruebas clave.
PUBLICIDAD
Los familiares del escritor, presentes en el lugar, evitaron brindar declaraciones públicas ante el impacto que generó el hecho. El caso permanece bajo custodia de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, que coordina las diligencias técnicas y forenses para esclarecer las circunstancias del homicidio.
Cámaras de seguridad y análisis pericial
Para reconstruir la secuencia de los hechos, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la plaza Butters. El material audiovisual será incorporado a la investigación para precisar la participación del detenido y establecer cómo ocurrió el ataque.
Efectivos policiales acordonaron el área y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios, mientras vecinos seguían consternados por el crimen ocurrido en una zona considerada tranquila. “Nunca habíamos presenciado un hecho así en el barrio“, señaló uno de los moradores.
PUBLICIDAD
El escritor, además de su labor literaria, se destacó como periodista y gestor cultural. Al momento de su muerte, preparaba la presentación de la reedición de “Palabra sobre los abismos”. Su trayectoria incluye la coordinación de espacios como “Madrid: una ciudad, muchas voces” y Ciclón de Poesía, así como la dirección de Agenda CIX y la obtención del Premio Prensa Cultur.
Números de emergencia
En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:
- Central policial: 105
- Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
- Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
- Essalud a nivel nacional: 107
- Infosalud: 113
- Defensa Civil: 115
- Bomberos: 116
Línea 911
Cabe recordar que la línea 911 es el nuevo número único de emergencias que está implementando el MTC a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este sistema unifica la atención de la Policía Nacional, los bomberos, el SAMU y la Línea 100.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mauricio Diez Canseco revela que usa el ‘rejuvchip’ tras separarse de Aixa Sosa: “Me está gustando mucho estar soltero”
El empresario contó que el tratamiento de testosterona le devolvió la vitalidad y aseguró que disfruta plenamente de su soltería tras la ruptura con la modelo argentina
Perú 0-1 Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026
La selección peruana asume el desafío más exigente de la fase de grupos y será vital que saiga airosa ante la ‘canarinha’ para aspirar a un boleto de semifinales de la competición
“La IA no elimina profesiones, elimina tareas”: así cambiará el trabajo en los próximos años
El especialista Istavay Orbegoso explica qué tareas serán automatizadas, qué profesiones conservarán mayor valor humano y cuáles serán las habilidades clave para adaptarse al nuevo escenario laboral marcado por la inteligencia artificial
Intervienen a médico de Emergencia por atender a pacientes en presunto estado de ebriedad en el hospital de Tingo María
El director del nosocomio informó que el médico fue separado del servicio mientras se inicia un proceso administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes
El coro que cantará para León XIV en Perú: fueron elegidos entre 394 propuestas y recibieron la felicitación del papa
La agrupación Aguchita interpretará “León, hermano del camino”, una composición con ritmos andinos que acompañará la visita del pontífice al país y que nació como homenaje a la identidad peruana y la fe
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD