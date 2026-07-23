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Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

La cantante sostiene que el piloto busca proteger su imagen ante las marcas. Sin embargo, no dudó en reiterar que Mario Hart empezó a salir con Korina Rivadeneira cuando ella estaba en proceso de reconcilaición con exchico reality.

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Leslie Shaw cuestiona declaraciones de Mario Hart sobre el inició de su relación con Korina Rivadeneira.
Leslie Shaw cuestiona declaraciones de Mario Hart sobre el inició de su relación con Korina Rivadeneira.

La cantante Leslie Shaw volvió a referirse a la polémica que involucra a Mario Hart y Korina Rivadeneira, quienes tuvieron una relación durante varios años. La artista reveló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ el motivo por el cual, según su perspectiva, el piloto de automovilismo evita admitir que su vínculo con Korina habría comenzado cuando aún mantenía una relación con ella.

Shaw sostuvo que la negativa de Hart a reconocer una supuesta infidelidad estaría relacionada con el deseo de preservar su reputación y la conexión con diversas marcas que lo patrocinan.

En declaraciones brindadas al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Leslie Shaw explicó: “A mí no me interesa quedar bien con alguien o congraciarme con alguien. No tengo miedo. Yo soy mi propia jefa. Yo tengo mis marcas que están conmigo hace años y me quieren loca así como soy”.

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La artista dejó claro que su independencia profesional le permite hablar abiertamente sobre asuntos personales y que no siente la presión de mantener una imagen para agradar a empresas auspiciadoras.

Leslie Shaw responde a Mario Hart y revela acciones legales tras el fin de su relación
Leslie Shaw cuestiona a Mario Hart por decir que no le fue infiel con Korina Rivadeneira.

La cantante, conocida popularmente como la ‘Gringa’ o ‘Barbie de la cumbia’, señaló que, a diferencia de ella, Mario Hart preferiría cuidar su imagen para no poner en riesgo sus contratos comerciales. “Si él tiene miedo y tiene vergüenza, a decir verdad, por perder las marcas, que sea feliz así, engañando a la gente. Seguro quiere dar una imagen limpia para mantener alguna marca. Yo de verdad le deseo lo mejor, no le tengo rencor, pero tampoco me voy a sentar ahí, porque hay niveles y no me junto con la chusma”, expresó Shaw, quien además reiteró su acusación de infidelidad.

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La acusación de infidelidad

El origen de la controversia se remonta a los años en que Leslie Shaw y Mario Hart mantuvieron una relación sentimental. Desde que la pareja se separó y el piloto inició su romance con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, surgieron distintas versiones sobre los tiempos y circunstancias del inicio de ese vínculo. Mientras Hart y Rivadeneira han sostenido que su relación comenzó después del fin del noviazgo con Shaw, la cantante insiste en que la ruptura definitiva se dio a causa de una infidelidad.

La artista, que actualmente se encuentra enfocada en su carrera y en su vida personal, remarcó que no tiene intenciones de retomar algún tipo de vínculo profesional con Hart. Cuando los reporteros de ‘Amor y Fuego’ le preguntaron si consideraría colaborar nuevamente en un proyecto musical con el piloto, la respuesta de Shaw fue tajante: “Muy caritativa he estado, ya basta. Ya fue, no soy la monga. Yo estoy feliz con mi novio y mis perritos. Ya no pregunten por el ex”.

La versión de Mario Hart

Durante una reciente emisión del pódcast ‘Sin + Que Decir’Mario Hart sorprendió al público al pedir disculpas públicas a Leslie Shaw por el daño que reconoció haberle causado con una infidelidad mientras fueron pareja. El piloto reflexionó sobre la inmadurez que marcó esa etapa de su vida y admitió que, en relaciones expuestas mediáticamente, muchas veces se subestima el impacto de los errores personales.

Korina Rivadeneira reacciona tras la confirmación de separación de Mario Hart.
Korina Rivadeneira tuvo una larga relación con Mario Hart, con quient uvo dos hijos.

Consultado por María Pía Copello, Hart aceptó que aún tenía disculpas pendientes con Shaw. “Yo creo que si le debo unas disculpas y es la primera vez que lo voy a decir en televisión, va más porque cuando sucede todo esto, hubo una intención de parte de ella de sí perdonarme y no se da”, explicó el exchico reality. Hart afirmó que a pesar de haber negado la infidelidad en su momento, ahora reconoce que fue un error, pero aclaró que no involucró a Korina Rivadeneira.

Mario Hart negó de manera tajante los rumores que lo vinculan con Rivadeneira durante su relación con Shaw. “Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie”, sentenció, remarcando que la infidelidad fue con otra persona a la que no nombró.

El piloto aprovechó la oportunidad para confirmar que su relación con Korina Rivadeneira terminó en enero y descartó que la ruptura se deba a terceras personas.

Composición dividida con un hombre de gorra negra y polera blanca hablando en un micrófono a la izquierda, y una mujer con top plateado a la derecha
Mario Hart opinó que Korina Rivadeneira puede tener pretendientes y rehacer su vida sentimental tras el fin de su matrimonio.

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