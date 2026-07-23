Pisco: Bus interprovincial se despista y deja dos muertos, más de veinte heridos y un conductor detenido

Pisco: al menos dos fallecidos y dos heridos deja despiste de bus interprovincial .

La madrugada del 23 de julio se tornó dramática en la provincia de Pisco tras el despiste de un bus interprovincial de la empresa Antezana, que partió desde Ayacucho rumbo a Ica.

El vehículo, con placa A1A-958, perdió el control a la altura del kilómetro 32.5 de la vía Los Libertadores, en el distrito de Humay, y volcó con decenas de pasajeros a bordo.

La emergencia dejó como saldo dos personas fallecidas: Jerson Arana Miranda, de 34 años, y el menor Piero Alonso Ucharima Bohorquez, de 17. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), más de veinte pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital San Juan de Dios de Pisco.

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Entre los afectados, Percy Taype Carrasco, de 34 años, permanece bajo observación debido a un cuadro de trauma shock. Serenazgo de Humay y la Compañía de Bomberos San Clemente N° 157 participaron en las labores de rescate, logrando liberar a los ocupantes atrapados y asistir a los heridos en el lugar.

Pisco: al menos dos fallecidos y dos heridos deja despiste de bus interprovincial .

Investigación y testimonios tras el siniestro

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente. Tras el siniestro, agentes de la Policía de Carreteras detuvieron al conductor de la unidad, quien quedó bajo custodia mientras se recogen evidencias y testimonios.

“Recibimos el llamado de emergencia a las 05:10 horas y acudimos de inmediato para auxiliar a los pasajeros”, declaró Marco Jiménez Bautista, jefe de Serenazgo de Humay. Agregó que los heridos recibieron atención médica en el hospital local, con apoyo del personal de salud y los bomberos.

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El bus partió la noche anterior desde Ayacucho y tenía como destino final la ciudad de Ica. Según cifras recientes, en lo que va del año se han registrado 1.785 fallecidos en accidentes viales a nivel nacional, colocándose Lima como la región con mayor cantidad de víctimas fatales.

Restricciones en la Carretera Central

A partir del viernes 24 de julio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aplicará restricciones al tránsito de vehículos de carga mayores a 3.5 toneladas en la Carretera Central, específicamente entre los kilómetros 19 (Ñaña) y 145 (Pucará).

La medida responde al incremento de viajeros por el feriado largo de Fiestas Patrias y busca mejorar la fluidez vehicular, reducir accidentes y garantizar la seguridad en una de las principales vías que conecta la costa y la sierra del país.

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Las restricciones se aplicarán en tres franjas horarias: del viernes 24 a las 20:00 hasta el sábado 25 a las 08:00, del sábado 25 a las 20:00 hasta el domingo 26 a las 08:00, y el miércoles 29 de julio de 12:00 a 22:00.

Durante estos periodos, la Sutran y la PNP instalarán puntos de fiscalización para supervisar el cumplimiento. Los camiones en tránsito deberán abandonar el tramo restringido en un máximo de cinco horas y no podrán reingresar mientras la norma siga vigente. El estacionamiento en los márgenes de la carretera queda prohibido.

Están exentos vehículos de emergencia, ambulancias, unidades policiales, bomberos, grúas y transporte de ayuda humanitaria o maquinaria para rehabilitación de vías. La disposición fue oficializada por la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18.

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