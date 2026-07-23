Perú

Invierno en Lima llegará hasta los 28 °C por El Niño costero: Senamhi alerta calor extremo y lluvias anómalas

El organismo meteorológico emitió un aviso de nivel rojo para la costa norte y advirtió que Piura y Tumbes registrarían los valores más altos durante este periodo

Guardar
Google icon
Expertos explican que el calentamiento del mar está causando un exceso de calor de hasta 8 grados en la costa peruana. Conoce las zonas más afectadas, las proyecciones a largo plazo y las recomendaciones de las autoridades para protegerse de las altas temperaturas. (Crédito: 24 Horas)

El invierno limeño registrará temperaturas elevadas en los próximos días debido a las condiciones cálidas del mar frente al litoral peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa central podría alcanzar valores de hasta 28 °C, mientras que la costa norte afrontará registros aún más altos.

En declaraciones difundidas por Panamericana, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que estas condiciones están relacionadas con el desarrollo del fenómeno El Niño costero, que viene generando un incremento de las temperaturas del aire durante el día y la noche en diferentes zonas del país.

PUBLICIDAD

El especialista indicó que el calentamiento anómalo del océano está provocando excesos de calor en toda la costa peruana, desde las regiones del norte hasta el sur, modificando las condiciones habituales de la temporada de invierno.

Mujer de cabello oscuro y blusa blanca protege su rostro del sol con las manos; detrás, otra persona con cabello rizado y camiseta roja
Una mujer se protege del sol en un día de calor mientras Perú experimenta temperaturas elevadas en sus zonas costeras durante el invierno.

Costa norte alcanzará hasta 36 °C durante el invierno

El Senamhi emitió un aviso meteorológico debido al incremento de las temperaturas diurnas y advirtió que algunas zonas de la costa norte podrían llegar hasta los 36 °C. Este escenario se concentrará principalmente en Piura y Tumbes, donde se esperan los valores más extremos.

Según explicó Escajadillo, el aviso meteorológico tiene nivel rojo debido a la intensidad del evento climático y contempla temperaturas elevadas que superan ampliamente los valores normales para esta época del año.

PUBLICIDAD

En el caso de la costa central, las condiciones también serán más cálidas de lo habitual. Lima Metropolitana y otras zonas del litoral podrían registrar temperaturas cercanas a los 28 °C, especialmente durante los periodos de mayor presencia solar.

Calle con edificios y mototaxis, personas caminan con sombreros y gafas de sol bajo el sol intenso. Vendedor ambulante con carrito y sombrilla.
Residentes en una calle de Piura o Tumbes se protegen del sol con sombreros y ropa ligera durante una ola de calor que afecta la costa norte de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño costero podría generar lluvias fuera de lo normal

Además del aumento de temperaturas, el Senamhi alertó que el calentamiento del mar podría favorecer la presencia de lluvias anómalas durante los próximos meses, principalmente en la costa norte del país.

El organismo meteorológico señaló que las actuales condiciones oceánicas están asociadas al fenómeno El Niño costero, cuyos efectos podrían mantenerse hasta abril de 2027, según la información proporcionada por especialistas.

En ese sentido, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del clima, debido a que estas variaciones podrían generar escenarios distintos a los habituales para la temporada de invierno, con periodos de calor intenso y precipitaciones superiores a lo esperado.

Mapa satelital del Océano Pacífico con Sudamérica, mostrando zonas de temperaturas superficiales del mar cálidas y frías, y las regiones Niño 3 y Niño 1+2
Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Recomendaciones para enfrentar el incremento del calor

Según informó del citado medio, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir los efectos de la exposición prolongada al sol. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar permanecer al aire libre durante las horas de mayor radiación, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Asimismo, se aconseja utilizar bloqueador solar, sombreros o gorros, además de mantener una adecuada hidratación durante el día, especialmente en las zonas donde se registren temperaturas más elevadas.

Dos mujeres al aire libre; una aplica crema blanca en su cara y sostiene un envase, la otra bebe agua de una botella. Ambas usan gorras.
Dos personas se aplican bloqueador solar y beben agua para protegerse del calor intenso en un espacio público de Lima, donde las temperaturas invernales son elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de las temperaturas en pleno invierno representa una variación importante en las condiciones climáticas habituales de la costa peruana. Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar las medidas necesarias ante los efectos del fenómeno El Niño costero.

Temas Relacionados

Niño CosteroInviernoLimaTemperaturaperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana asume el desafío más exigente de la fase de grupos y será vital que saiga airosa ante la ‘canarinha’ para aspirar a un boleto de semifinales de la competición

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

La cantante sostiene que el piloto busca proteger su imagen ante las marcas. Sin embargo, no dudó en reiterar que Mario Hart empezó a salir con Korina Rivadeneira cuando ella estaba en proceso de reconcilaición con exchico reality.

Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

Incendio en La Victoria EN VIVO: 10 integrantes de una familia fallecen en siniestro provocado

Deudos denunciaron que el siniestro comenzó después de que desconocidos incendiaran una mototaxi eléctrica. Cinco menores, entre 3 y 15 años de edad, que murieron calcinados

Incendio en La Victoria EN VIVO: 10 integrantes de una familia fallecen en siniestro provocado

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El conjunto de Facundo Morando se impuso con jerarquía ante el seleccionado ’llanero’ que las puso contra las cuerdas en el segundo parcial. La escuadra ’gaucha’ se asegura un lugar entre las cuatro primeros equipos del certamen

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Pisco: Bus interprovincial se despista y deja dos muertos, más de veinte heridos y un conductor detenido

El accidente ocurrió en la vía Los Libertadores cuando un vehículo de pasajeros perdió el control a la altura de Humay. Las autoridades investigan el caso mientras familiares buscan respuestas

Pisco: Bus interprovincial se despista y deja dos muertos, más de veinte heridos y un conductor detenido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

Ministro de Trabajo se ríe de la PNP y critica: “Vladimir Cerrón estuvo ahí para que lo capturen y no lo hicieron”

Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indultar a Pedro Castillo por falta de requisitos

ENTRETENIMIENTO

Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

‘La Tribu’, exitosa obra de teatro con Carlos Carlín, estrena tráiler y confirma su llegada a los cines

Ricardo Bonilla, Timoteo, minimiza polémica con María Pía Copello y agradece apoyo del público: “Nadie me hará odiarte”

'La Gran Sangre' apuesta por la inteligencia artificial: Aldo Miyashiro revela el mayor salto tecnológico del cine peruano

Agenda cultural en Lima del 23 al 29 de julio: Vibra Perú, FIL Lima 2026, ferias y estrenos teatrales para las Fiestas Patrias

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo

Kluiverth Aguilar pone rumbo a la MLS: completará su recuperación en el Minnesota United para después acordar su contratación