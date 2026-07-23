Invierno en Lima llegará hasta los 28 °C por El Niño costero: Senamhi alerta calor extremo y lluvias anómalas

El invierno limeño registrará temperaturas elevadas en los próximos días debido a las condiciones cálidas del mar frente al litoral peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa central podría alcanzar valores de hasta 28 °C, mientras que la costa norte afrontará registros aún más altos.
En declaraciones difundidas por Panamericana, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que estas condiciones están relacionadas con el desarrollo del fenómeno El Niño costero, que viene generando un incremento de las temperaturas del aire durante el día y la noche en diferentes zonas del país.
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El especialista indicó que el calentamiento anómalo del océano está provocando excesos de calor en toda la costa peruana, desde las regiones del norte hasta el sur, modificando las condiciones habituales de la temporada de invierno.
Costa norte alcanzará hasta 36 °C durante el invierno
El Senamhi emitió un aviso meteorológico debido al incremento de las temperaturas diurnas y advirtió que algunas zonas de la costa norte podrían llegar hasta los 36 °C. Este escenario se concentrará principalmente en Piura y Tumbes, donde se esperan los valores más extremos.
Según explicó Escajadillo, el aviso meteorológico tiene nivel rojo debido a la intensidad del evento climático y contempla temperaturas elevadas que superan ampliamente los valores normales para esta época del año.
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En el caso de la costa central, las condiciones también serán más cálidas de lo habitual. Lima Metropolitana y otras zonas del litoral podrían registrar temperaturas cercanas a los 28 °C, especialmente durante los periodos de mayor presencia solar.
El Niño costero podría generar lluvias fuera de lo normal
Además del aumento de temperaturas, el Senamhi alertó que el calentamiento del mar podría favorecer la presencia de lluvias anómalas durante los próximos meses, principalmente en la costa norte del país.
El organismo meteorológico señaló que las actuales condiciones oceánicas están asociadas al fenómeno El Niño costero, cuyos efectos podrían mantenerse hasta abril de 2027, según la información proporcionada por especialistas.
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En ese sentido, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del clima, debido a que estas variaciones podrían generar escenarios distintos a los habituales para la temporada de invierno, con periodos de calor intenso y precipitaciones superiores a lo esperado.
Recomendaciones para enfrentar el incremento del calor
Según informó del citado medio, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir los efectos de la exposición prolongada al sol. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar permanecer al aire libre durante las horas de mayor radiación, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.
Asimismo, se aconseja utilizar bloqueador solar, sombreros o gorros, además de mantener una adecuada hidratación durante el día, especialmente en las zonas donde se registren temperaturas más elevadas.
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El incremento de las temperaturas en pleno invierno representa una variación importante en las condiciones climáticas habituales de la costa peruana. Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar las medidas necesarias ante los efectos del fenómeno El Niño costero.
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