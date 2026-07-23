Invierno en Lima llegará hasta los 28 °C por El Niño costero: Senamhi alerta calor extremo y lluvias anómalas

Expertos explican que el calentamiento del mar está causando un exceso de calor de hasta 8 grados en la costa peruana. Conoce las zonas más afectadas, las proyecciones a largo plazo y las recomendaciones de las autoridades para protegerse de las altas temperaturas. (Crédito: 24 Horas)

El invierno limeño registrará temperaturas elevadas en los próximos días debido a las condiciones cálidas del mar frente al litoral peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa central podría alcanzar valores de hasta 28 °C, mientras que la costa norte afrontará registros aún más altos.

En declaraciones difundidas por Panamericana, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que estas condiciones están relacionadas con el desarrollo del fenómeno El Niño costero, que viene generando un incremento de las temperaturas del aire durante el día y la noche en diferentes zonas del país.

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El especialista indicó que el calentamiento anómalo del océano está provocando excesos de calor en toda la costa peruana, desde las regiones del norte hasta el sur, modificando las condiciones habituales de la temporada de invierno.

Una mujer se protege del sol en un día de calor mientras Perú experimenta temperaturas elevadas en sus zonas costeras durante el invierno.

Costa norte alcanzará hasta 36 °C durante el invierno

El Senamhi emitió un aviso meteorológico debido al incremento de las temperaturas diurnas y advirtió que algunas zonas de la costa norte podrían llegar hasta los 36 °C. Este escenario se concentrará principalmente en Piura y Tumbes, donde se esperan los valores más extremos.

Según explicó Escajadillo, el aviso meteorológico tiene nivel rojo debido a la intensidad del evento climático y contempla temperaturas elevadas que superan ampliamente los valores normales para esta época del año.

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En el caso de la costa central, las condiciones también serán más cálidas de lo habitual. Lima Metropolitana y otras zonas del litoral podrían registrar temperaturas cercanas a los 28 °C, especialmente durante los periodos de mayor presencia solar.

Residentes en una calle de Piura o Tumbes se protegen del sol con sombreros y ropa ligera durante una ola de calor que afecta la costa norte de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño costero podría generar lluvias fuera de lo normal

Además del aumento de temperaturas, el Senamhi alertó que el calentamiento del mar podría favorecer la presencia de lluvias anómalas durante los próximos meses, principalmente en la costa norte del país.

El organismo meteorológico señaló que las actuales condiciones oceánicas están asociadas al fenómeno El Niño costero, cuyos efectos podrían mantenerse hasta abril de 2027, según la información proporcionada por especialistas.

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En ese sentido, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del clima, debido a que estas variaciones podrían generar escenarios distintos a los habituales para la temporada de invierno, con periodos de calor intenso y precipitaciones superiores a lo esperado.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Recomendaciones para enfrentar el incremento del calor

Según informó del citado medio, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir los efectos de la exposición prolongada al sol. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar permanecer al aire libre durante las horas de mayor radiación, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Asimismo, se aconseja utilizar bloqueador solar, sombreros o gorros, además de mantener una adecuada hidratación durante el día, especialmente en las zonas donde se registren temperaturas más elevadas.

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Dos personas se aplican bloqueador solar y beben agua para protegerse del calor intenso en un espacio público de Lima, donde las temperaturas invernales son elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de las temperaturas en pleno invierno representa una variación importante en las condiciones climáticas habituales de la costa peruana. Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar las medidas necesarias ante los efectos del fenómeno El Niño costero.