¿Por qué tantas casas en Perú permanecen sin terminar? Expertos explican las causas y alertan sobre el riesgo ante un gran terremoto

El Cerro San Cosme, es un asentamiento humano que alberga a miles de personas que llegaron en busca de nuevas oportunidades y una vida mejor. Foto: Andina

Las viviendas con columnas expuestas, fachadas sin revestimiento y ampliaciones pendientes forman parte del paisaje urbano en numerosos distritos del Perú. Esta imagen, presente tanto en Lima como en otras ciudades del país, vuelve al centro del debate debido a las dudas sobre la resistencia de miles de inmuebles frente a un eventual sismo de gran magnitud.

El fenómeno no responde a una única causa. Especialistas consultados por BBC News Mundo coinciden en que intervienen factores económicos, el crecimiento de las familias, la expansión de la autoconstrucción y la falta de políticas públicas capaces de responder al déficit de vivienda. El resultado se observa en barrios donde las obras avanzan por etapas, según la capacidad económica de cada hogar.

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Las cifras también muestran la dimensión del problema. Según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), cerca de siete de cada diez viviendas del país son producto de la autoconstrucción. A su vez, el Observatorio Nacional de Prospectiva indicó que, en 2023, el 44,6 % de la población residía en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

Expertos en urbanismo, geografía y vivienda sostienen que este modelo de crecimiento urbano influye tanto en la apariencia de las ciudades como en la seguridad de millones de personas. El análisis incorpora aspectos históricos, sociales y económicos que explican por qué muchas edificaciones permanecen incompletas durante décadas.

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La autoconstrucción marcó el crecimiento de las ciudades

El urbanista Wiley Ludeña, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC News Mundo que el incremento de este tipo de viviendas tomó fuerza desde la década de 1960, cuando el proceso de industrialización impulsó una fuerte migración del campo hacia las ciudades. Según el especialista, el déficit habitacional motivó una respuesta basada en la autoconstrucción.

Ludeña señaló que las autoridades promovieron este mecanismo sin ofrecer suficientes recursos económicos para las familias. En ese contexto, numerosos asentamientos comenzaron su desarrollo con viviendas de adobe que, con el paso de los años, incorporaron concreto y nuevos niveles conforme mejoraba la capacidad económica de sus propietarios.

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El especialista resumió este proceso con una frase que refleja la situación del país: “Perú es un país que nunca termina de construirse”. También afirmó que Lima funciona “como una ciudad informal gigante, como si fuese toda una barriada en obra permanente”.

La economía familiar define el ritmo de las obras

Las viviendas sin terminar son consecuencia de la autoconstrucción, el déficit habitacional y las limitaciones económicas de las familias.

La falta de recursos aparece como uno de los principales factores detrás de las construcciones incompletas. De acuerdo con BBC News Mundo, muchas familias destinan primero sus ingresos a otras necesidades antes que a culminar sus viviendas.

Said Sevilla, estudiante de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que las columnas visibles sobre los techos suelen responder al proyecto de añadir nuevos pisos cuando exista dinero suficiente. También indicó que los laterales de muchas viviendas permanecen sin pintar debido a la posibilidad de futuras ampliaciones en los predios vecinos.

La profesora Tania Herrera, doctora en Geografía por la Université Paris Cité, señaló que “es difícil encontrar viviendas autoconstruidas finalizadas porque la autoconstrucción misma hace que la casa sea susceptible a modificaciones constantes para adecuarla a las necesidades de la familia”. Además, indicó que la demanda de habitaciones para alquiler incrementa las modificaciones permanentes dentro de estos inmuebles.

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Las políticas públicas continúan como un desafío

Julio Calderón Cockburn, profesor especializado en realidad social urbana del Instituto Lincoln, explicó que los gobiernos suelen enfrentar el déficit de vivienda mediante dos estrategias: una preventiva, basada en vivienda social antes del crecimiento informal, y otra correctiva, centrada en la formalización posterior mediante títulos de propiedad y servicios.

El especialista sostuvo que en Perú predominan programas de bonos, créditos y subsidios dirigidos a la demanda, aunque muchas familias de menores ingresos quedan fuera debido a la informalidad laboral y a las dificultades para acceder al sistema financiero.

Herrera también advirtió sobre el impacto de decisiones políticas en la expansión urbana. Según la experta, “En todo el país, gobiernos locales promueven barriadas y prometen títulos y formalizaciones a cambio de estabilidad y estatus quo”.

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Especialistas alertan sobre los riesgos frente a un terremoto

El debate sobre las viviendas inacabadas tomó fuerza tras los recientes terremotos registrados en Venezuela, situación que reavivó las preguntas sobre la capacidad de respuesta del parque habitacional peruano frente a un evento similar.

Herrera recordó que las ciudades de la costa peruana, entre ellas Lima, presentan alta exposición a los sismos. La investigadora citó estimaciones de 2014 que proyectaban el colapso de más de un millón de viviendas en Lima Metropolitana ante un terremoto superior a magnitud 7.

La especialista también explicó que gran parte de las viviendas construidas desde la década de 1970 no recibió asistencia técnica durante su ejecución. Esa realidad dificulta conocer las condiciones estructurales internas de numerosos inmuebles.

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Por su parte, Erick Lau, especialista en derecho inmobiliario y urbanístico, descartó que el supuesto ahorro del impuesto predial explique de forma generalizada la permanencia de viviendas sin terminar. Según declaró a BBC News Mundo, “Es también un tema cultural que ya se volvió leyenda urbana”. El especialista añadió que las limitaciones económicas y otros factores sociales ofrecen una explicación más consistente para comprender este fenómeno presente en gran parte del territorio peruano.