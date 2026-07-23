Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección argentina impuso su condición de favorita y derrotó por 3 sets a 1 a Venezuela y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Latina TV.

Argentina confirmó su candidatura al título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El equipo dirigido por Facundo Morando derrotó por 3-1 a Venezuela, con parciales de 25-15, 15-25, 25-15 y 25-21, en el Coliseo Eduardo Dibós, y se clasificó a las semifinales del torneo que se disputa en Lima.

El encuentro tuvo un ingrediente especial para el voleibol peruano. En el banquillo argentino estuvo Nicole Pérez, máxima anotadora de la última Liga Peruana de Vóley, mientras que del lado venezolano destacó la presencia de Reibeth Artigas, punta de Rebaza Acosta. El duelo enfrentó a Facundo Morando, bicampeón con Alianza Lima, y el argentino Adrián Fiorenza, actual seleccionador de Venezuela.

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El compromiso también rompió la tendencia de la competencia, pues se convirtió en el primer partido de la Copa Sudamericana que no terminó con un marcador de 3-0.

Argentina mostró desde el inicio por qué es una de las favoritas al título. Con una Bianca Cugno inspirada y el constante aporte de Candelaria Herrera por el centro de la red, la ‘albiceleste’ dominó el primer set de principio a fin. La opuesta del Osasco de Brasil castigó una y otra vez con diagonales imposibles de controlar para la defensa venezolana, mientras la distribución de Victoria Mayer permitió que las argentinas encontraran variantes ofensivas.

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El equipo de Facundo Morando impuso condiciones en la primera manga del duelo contra el conjunto ’llanero’ por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Latina TV.

La superioridad quedó reflejada en el marcador. En apenas 24 minutos, Argentina se llevó el primer parcial por un contundente 25-15, dejando la sensación de que el partido tendría un trámite cómodo.

Sin embargo, Venezuela reaccionó de inmediato. El conjunto dirigido por Adrián Fiorenza mejoró notablemente en el bloqueo, encontró soluciones para contener a Cugno y comenzó a explotar el ataque por las puntas. Reibeth Artigas volvió a destacar sobre la misma cancha donde fue campeona de los Juegos Bolivarianos de 2025, mientras Mariángel Vivas Requena y Alejandra Dueñas asumieron protagonismo en ataque.

La estrategia funcionó a la perfección. Las venezolanas leyeron mejor el juego argentino y devolvieron el mismo marcador del primer set con un sólido 25-15 que igualó el encuentro y dejó abierta la posibilidad de una sorpresa.

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Venezuela le endosó un 25-15 a Argentina para igualar las acciones en la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Latina TV.

El tercer parcial fue mucho más equilibrado en su inicio, pero Argentina recuperó rápidamente el control. Mayer volvió a marcar diferencias con su inteligencia para distribuir el balón, mientras Bianca Cugno retomó el liderazgo ofensivo para abrir una ventaja que parecía definitiva.

Venezuela intentó acercarse en el tramo final gracias a un mejor trabajo en bloqueo y a una eficaz reconstrucción de las jugadas, pero la mayor jerarquía de las argentinas terminó imponiéndose. Con otro 25-15, la selección de Morando recuperó la ventaja en el marcador general.

El cuarto set fue el más disputado del encuentro en el inicio. Ambos equipos intercambiaron puntos durante buena parte del parcial e incluso Venezuela llegó a colocarse arriba gracias a un saque directo de Diana Paredes que le dio dos puntos de ventaja.

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No obstante, cuando el desenlace parecía abierto, Argentina volvió a sacar a relucir su experiencia. La distribución de Victoria Mayer, sumada a la contundencia de Bianca Cugno, permitió que la ‘albiceleste’ remontara el marcador y administrara la diferencia hasta cerrar el partido por 25-21.

Argentina reaccionó y se puso nuevamente en ventaja ante Venezuela por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Latina TV.

Cugno fue la gran figura del compromiso al firmar 23 puntos, incluyendo el ataque que selló la clasificación argentina a las semifinales. Del lado venezolano, Reibeth Artigas fue la máxima anotadora con 12 unidades, confirmando el buen momento que atraviesa tras su destacada temporada en la Liga Peruana.

Próximo partido de Venezuela

Venezuela buscará despedirse del torneo con una victoria cuando enfrente a Ecuador desde las 10:45 horas, con transmisión vía la web y aplicación de Latina. Ambos seleccionados llegan sin triunfos en la competencia y se jugarán buena parte de sus opciones de terminar en el quinto o sexto lugar, posiciones que otorgan un cupo al Campeonato Sudamericano de septiembre.

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Próximo partido de Argentina

Argentina cerrará la fase de grupos enfrentando a Colombia este sábado desde las 15:45 horas, en un duelo que será transmitido por la señal abierta de Latina. El compromiso definirá al líder del Grupo B y tendrá un atractivo adicional, ya que enfrentará a Facundo Morando y Guilherme Schmitz, los entrenadores que disputaron la final de la última Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima y Regatas Lima, respectivamente.

Argentina derrotó por 3-1 a Venezuela y sacó pasaje directo a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Instagram voley.feba