Si no usaré mi internet de casa por viaje, ¿tengo que pagar entero? No, así lo puedes suspender temporalmente

¿Estarás fuera de casa por dos semanas o más? Suspende tu servicio y no pagues tu boleta solo por ese periodo. - Crédito Osiptel

Se acerca el feriado del jueves 23 de julio, el último que se aprobó para el calendario nacional peruano (el Congreso lo validó en 2023). Y con este se viene toda una seguidilla de días libres: en el sector público el lunes 27 de julio es no laborable, y el 28 y 29 de julio son los días de Fiestas Patrias.

Con esto, miles de trabajadores ya planean sus vacaciones y salidas aprovechando estos días libres —se debe recordar que solo implica un feriado largo para el sector público—, con lo que sus servicios en casa, como el internet, la televisión de paga y telefonía fija seguirá corriendo a pesar de que no lo usen.

PUBLICIDAD

¿Pero sabías que uno puede pedir la suspensión temporal de estos servicios si no lo va a usar? Eso no implica que se cancele tu servicio, solo que informarás a tu proveedor los días en que no usarás el servicio y por lo que tendrás que pagar un monto menor por este. Sin embargo, se te permite un mínimo de suspensión por 15 días calendario y un máximo de 2 meses.

¿Tu celular está en riesgo de ser bloqueado? Aprende a registrar correctamente tu equipo comprado en el país o en el extranjero y a validar tu IMEI para no quedarte incomunicado. Sigue estas importantes recomendaciones de Osiptel.

Suspensión temporal para pagar menos

Si no estarás en casa por varios días debido a un viaje programado por Fiestas Patrias, puedes suspender temporalmente tus servicios de telefonía fija o móvil, internet o televisión de paga, sin que ello implique la cancelación definitiva del contrato ni genere cobros durante el tiempo en el que no los utilizarás, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

PUBLICIDAD

Esta suspensión temporal puede ser solicitada en cualquier momento por el abonado o titular del servicio, sin necesidad de justificar el motivo, de manera completamente gratuita. El trámite se realiza a través de cualquiera de los canales de atención de su empresa operadora.

Osiptel publica rankig de atención de reclamos de operadoras en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Sin embargo, para eso el abonado debe indicar el periodo durante el cual desea suspender el servicio. De acuerdo con la Norma de Condiciones de Uso, se establece un plazo mínimo de 15 días calendario y un máximo de 2 meses, de manera alternada o consecutiva, por año de servicio, salvo que la empresa permita una extensión distinta.

PUBLICIDAD

Luego de recibida la solicitud, la empresa debe efectuar la suspensión temporal del servicio de manera inmediata, salvo que el titular del servicio pida que se realice en una fecha posterior. Durante el periodo suspendido, la empresa de telecomunicaciones no debe realizar el cobro por el servicio.

OSIPTEL

Si ya pagaste, deben devolverte

Asimismo, el Osiptel recomienda precisar el periodo exacto de suspensión, ya que, de no hacerlo, la operadora podría aplicar el plazo máximo de dos meses consecutivos previsto por la normativa. Además, deben conservar el código de su trámite en caso se presente algún inconveniente.

El dato importante es que si el abonado paga por adelantado por la prestación del servicio, la empresa debe devolver el monto proporcional por los días que no hizo uso efectivo del servicio. La devolución se realizará en una cuenta bancaria del abonado o, en su defecto, en el primer recibo inmediato tras la reactivación del servicio.

PUBLICIDAD

Al finalizar el tiempo de suspensión solicitado, la empresa debe reactivar el servicio, previo aviso a través de correo electrónico, o antes de cumplirse dicho plazo, en caso el abonado lo solicite. En caso la empresa aplique una tarifa por concepto de reactivación por suspensión, esta información debe comunicarse al abonado al momento que realice la solicitud de suspensión.