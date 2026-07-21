Perú

Dueña de Claro absorbe a Wow en Perú: acuerda adquisición del operador con más de 500.000 clientes

La transacción, cuyo monto no fue revelado, aún depende de la autorización de Indecopi y permitirá a América Móvil reforzar su presencia en el mercado peruano de internet fijo por fibra óptica

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La operación será realizada por América Móvil Perú S.A.C., filial del grupo mexicano, luego de concretar un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners.
La operación será realizada por América Móvil Perú S.A.C., filial del grupo mexicano, luego de concretar un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners. Foto: difusión

América Móvil, propietaria de Claro, anunció un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Wow Tel S.A.C., empresa peruana especializada en internet fijo por fibra óptica. Con esta operación, la compañía busca consolidar su posición en el mercado de banda ancha del país, aunque la compra todavía deberá superar la revisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La transacción será ejecutada por América Móvil Perú S.A.C., subsidiaria del grupo mexicano, tras alcanzar un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners, actuales accionistas de Wow. Ninguna de las partes informó el valor económico de la operación, cuyo cierre dependerá del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de procesos.

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Compra queda pendiente de la aprobación de Indecopi

América Móvil comunicó la operación mediante un hecho de importancia enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En el documento precisó que la adquisición comprende la totalidad de las acciones de Wow Tel y que aún falta la autorización del organismo peruano encargado de evaluar el impacto de la transacción sobre la competencia.

“El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, incluida la aprobación del Indecopi”, señaló América Móvil en el comunicado enviado al mercado mexicano. Por su parte, Liberty Latin America indicó que la venta responde a su estrategia de gestión de activos y de asignación de capital.

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Las empresas no revelaron el monto de la transacción, cuya culminación estará sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.
Las empresas no revelaron el monto de la transacción, cuya culminación estará sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Foto: Wow

Wow supera los 500.000 clientes en el país

Wow se ha consolidado como uno de los principales operadores de internet fijo por fibra óptica en el Perú desde el inicio de sus operaciones en 2020. La empresa reporta más de 500.000 clientes y ha expandido su cobertura a las 24 regiones del país, con un crecimiento especialmente marcado fuera de Lima.

Ese despliegue nacional convierte a la compañía en un activo relevante para América Móvil, que podrá reforzar su presencia en mercados regionales donde la demanda por servicios de internet de alta velocidad ha aumentado de manera sostenida en los últimos años.

La fibra óptica gana espacio en el mercado peruano

Con esta adquisición, América Móvil fortalece su estrategia en el negocio de internet fijo, un segmento que continúa creciendo a medida que más usuarios migran hacia conexiones de fibra óptica. La empresa destacó que la incorporación de Wow ampliará su cobertura de banda ancha y potenciará su infraestructura, particularmente en las regiones donde el operador peruano ha concentrado su expansión.

La evolución del mercado respalda esa apuesta. De acuerdo con cifras de Osiptel, cerca del 80% de las conexiones de internet fijo en el Perú ya funcionan mediante fibra óptica, impulsadas por la demanda de mayores velocidades de navegación y el despliegue de nuevas redes. No obstante, la integración de Wow a América Móvil solo podrá concretarse una vez que Indecopi concluya la evaluación de la operación desde el punto de vista de la competencia.

Con esta compra, América Móvil refuerza su presencia en el mercado de internet fijo, impulsado por la creciente adopción de conexiones de fibra óptica
Con esta compra, América Móvil refuerza su presencia en el mercado de internet fijo, impulsado por la creciente adopción de conexiones de fibra óptica. Foto: HP

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