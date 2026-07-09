Los cuatro nuevos feriados creados entre 2021 y 2023: quién los impulsó y por qué fueron tan críticados

Feriados 2026: lista completa de días festivos que te darán un día libre de trabajo el próximo año. (Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Entre diciembre de 2021 y julio de 2023, el calendario oficial de feriados en Perú experimentó la mayor modificación de las últimas tres décadas. En ese periodo, el Congreso de la República aprobó cuatro nuevas fechas de descanso obligatorio a nivel nacional, elevando el número de feriados de 12 a 16 y poniendo fin a un periodo de 34 años sin incorporaciones de este tipo.

Los nuevos feriados fueron creados para conmemorar la Batalla de Ayacucho, la Batalla de Junín, la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, así como el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Cada uno fue establecido mediante una ley aprobada por el Congreso de la República y promulgada durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

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Los cuatro nuevo feriados nacionales:

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022.

7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023.

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023.

La Defensoría del Pueblo propone cambiar las fechas de los feriados aprobados, ¿cuáles se modificarían con esta norma? - Crédito Andina/Melina Mejía

¿Quiénes impulsaron los nuevos feriados?

El primero en aprobarse fue el feriado del 9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho. La iniciativa partió del congresista Germán Tacuri Valdivia, quien presentó el proyecto 684/2021-CR con el respaldo de la bancada de Perú Libre. El Pleno lo aprobó el 9 de diciembre de 2021 con 95 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones.

El segundo feriado llegó siete meses después. La congresista Silvana Emperatriz Robles, de Perú Libre, presentó el proyecto N° 2345/2021-CR para declarar el 6 de agosto —Batalla de Junín— como día no laborable. El Pleno lo aprobó el 7 de julio de 2022 con 94 votos a favor. La congresista Isabel Cortez Aguirre sustentó el dictamen ante la cámara.

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Los dos feriados restantes se aprobaron ya bajo el gobierno de Boluarte, pero ninguno llegó a vigencia con su firma. El 7 de junio —Batalla de Arica y Día de la Bandera— fue impulsado por el congresista Roberto Chiabra León, de Alianza para el Progreso (APP), y obtuvo 91 votos a favor el 27 de abril de 2023. Boluarte no promulgó ni observó la norma dentro del plazo legal de 15 días hábiles, por lo que el Congreso la aprobó por insistencia.

El cuarto feriado, el 23 de julio —Día de la Fuerza Aérea del Perú—, rinde homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, héroe del conflicto peruano-ecuatoriano de 1941. El Pleno aprobó el dictamen el 23 de junio de 2023. Boluarte formuló observaciones, pero el Congreso las reconsideró y la Ley N° 31822 fue publicada el 8 de julio de 2023, bajo la firma del entonces presidente del Congreso Williams Zapata.

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Congreso impusló y aprobó cuatro nuevos feriados entre 2021 y 2023. (Foto composición: Infobae Perú)

¿Por qué los nuevos feriados fueron criticados?

La reacción del sector empresarial no tardó. La consultora Apoyo Consultoría calculó que los cuatro feriados le restaron alrededor de 0,25 puntos porcentuales al crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI), una pérdida equivalente a más de S/ 2.000 millones anuales. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) elevó esa cifra a S/ 6.000 millones en pérdidas acumuladas. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aportó su propia estimación: cada día feriado adicional resta cerca de 0,04 puntos porcentuales al PBI, lo que equivale a aproximadamente S/ 400 millones por jornada.

Una de las aristas más señaladas fue el sistema de triple remuneración. La legislación peruana obliga a pagar tres conceptos simultáneos a los trabajadores que laboran en feriados: el salario mensual base, la remuneración por el día trabajado y una sobretasa del 100%. Brian Ávalos, socio del área laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, advirtió que esta obligación “no solo interrumpe el trabajo individual, sino toda la cadena productiva interna y externa” y calificó las nuevas fechas de medidas que “incentivan la informalidad, pues quienes están al margen de la norma no respetan los feriados”.

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El abogado laboralista Jorge Toyama fue más directo en sus proyecciones: “Si eliminan seis feriados, el PBI podría crecer hasta 1,5% más. Los beneficiados son pocos en comparación con los perjudicados”, declaró en medios especializados.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de su edificio sede en Lima, Perú 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

Informales son los más perjudicados

La crítica más contundente apuntó a un efecto poco visible: el daño sobre quienes no están en planilla. Apoyo Consultoría documentó que un trabajador informal pierde en promedio S/ 50 en meses con dos feriados respecto a meses sin ninguno. En los sectores de construcción y comercio, esa pérdida puede alcanzar S/ 100 y S/ 60 mensuales, entre el 6% y el 7% de sus ingresos del mes.

César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Comerciantes Independientes (SNCI), lo resumió ante el Despacho Presidencial, donde su gremio ingresó un proyecto de ley para derogar los cuatro feriados: “El que está en planilla tiene vacaciones pagadas. ¿Qué pasa con los que salen día a día a trabajar? Las mypes se quedan sin público para vender”. El debate se agravó ante un dato de contexto: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Perú acumula 46 días de descanso entre feriados y vacaciones al año —el segundo mayor de América Latina—, mientras ocupa el puesto 63 de 67 en el Ranking de Competitividad Mundial 2024.

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En Perú hay más de 12 millones de trabajadores informales en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

El debate derivó en propuestas legislativas concretas. En enero de 2025, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó el Proyecto de Ley N° 10133/2024-CR para convertir en días laborables los cuatro feriados creados desde 2021, más el de Santa Rosa de Lima y el Combate de Angamos. El propio ministro de Trabajo, Daniel Maurate, reconoció ese mismo mes que los datos del año previo mostraban caídas de productividad en los meses con más feriados y que el Ejecutivo evaluaba recortes al calendario oficial.