Mujeres al poder: estos son los sectores donde cada vez más ejecutivas toman la alta dirección en Perú

La representación femenina en posiciones estratégicas es menor en minería, energía, industria, manufactura, logística y operaciones.

El avance del liderazgo femenino en la alta dirección peruana continúa, aunque de forma desigual según sector, tamaño de la organización y nivel de gobernanza.

La consultora Cornerstone International Group advierte que, si bien el 28% de las posiciones C-level en el país ya son ocupadas por mujeres, la distribución sigue siendo dispar y persisten desafíos para lograr mayor equilibrio en áreas clave del mercado.

Los sectores donde hay más oportunidades para sumar mujeres líderes

De acuerdo con Cornerstone, los sectores con mayores posibilidades de crecimiento para el liderazgo femenino son aquellos donde el componente técnico y operativo resulta determinante.

Minería, energía, industria, manufactura, logística y operaciones figuran entre los rubros con menor proporción de mujeres en posiciones estratégicas, debido a que la exposición directa al negocio suele ser decisiva para acceder a cargos de alta dirección.

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Cornerstone señaló que la exposición directa al negocio resulta decisiva para que más mujeres accedan a la alta dirección en Perú.

Fortalecer la presencia femenina en estos sectores implica abrir oportunidades en áreas como gestión de operaciones, liderazgo de proyectos de transformación, equipos técnicos y decisiones comerciales.

“Una pregunta clave que deben hacer las organizaciones es si las mujeres están accediendo a experiencias estratégicas, proyectos críticos y espacios de decisión que les permitan proyectarse hacia posiciones de mayor responsabilidad”, afirmó Sandra Cubas, Regional Managing Partner de Cornerstone, en diálogo con el equipo de la firma.

Sectores que avanzan más rápido: servicios, consumo y corporativo

La participación femenina en liderazgo muestra mayor desarrollo en los sectores de servicios, consumo masivo, retail y áreas corporativas como Recursos Humanos, Marketing, Finanzas o Legal.

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En estos ámbitos, la visibilidad en comités de dirección y la existencia de procesos de talento más estructurados facilitan la proyección de mujeres hacia posiciones ejecutivas.

En contraste, en sectores intensivos en operación, campo o planta, el desafío está en ampliar el pipeline femenino desde etapas tempranas de la carrera profesional.

Los sectores de servicios, consumo masivo y retail muestran un avance más rápido del liderazgo femenino en comparación con las áreas intensivas en operación.

Cornerstone recomienda promover mayor presencia de mujeres en roles técnicos, fortalecer los programas de desarrollo y generar condiciones que permitan construir trayectorias de largo plazo en áreas estratégicas.

Cubas subraya que “en sectores técnicos u operativos, una acción concreta es ampliar las fuentes de búsqueda y mirar talento en industrias adyacentes”.

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Para la ejecutiva, existen muchas profesionales con competencias transferibles —como gestión de equipos, transformación, eficiencia operativa o manejo de crisis— que pueden aportar valor en posiciones estratégicas, incluso si su trayectoria no ha seguido el camino tradicional del sector.

¿Qué pueden hacer las empresas para impulsar el equilibrio?

Las organizaciones pueden acelerar el avance del liderazgo femenino mediante el mapeo de talento desde niveles medios, la identificación de experiencias clave y la construcción de rutas de crecimiento que incluyan exposición al negocio, movilidad interna, mentoring y participación en proyectos estratégicos.

Entre las prácticas recomendadas por Cornerstone se incluyen:

Asegurar presencia de mujeres en shortlists ejecutivas.

Incorporar diversidad en los planes de sucesión, implementar evaluaciones basadas en competencias.

Medir indicadores por sector y nivel jerárquico.

Promover programas de sponsorship ejecutivo que impulsen la visibilidad de mujeres con alto potencial.

“El liderazgo femenino ya viene avanzando en el país. El siguiente paso es lograr que ese avance llegue a más sectores, más funciones y más posiciones estratégicas. Cuando las organizaciones amplían las rutas de crecimiento, también amplían su capacidad de competir, innovar y tomar mejores decisiones”, concluyó Cubas.

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