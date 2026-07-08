Empresas: ¿Se fue la primera mitad del año y no vas ni al 40% de tus indicadores? Cinco claves para crecer en lo que queda

La evaluación de mitad de año permite medir con información suficiente si las estrategias del negocio funcionan o si hace falta cambiar el rumbo antes de diciembre.

El cierre del primer semestre representa un momento decisivo para las empresas. La revisión de indicadores estratégicos a mitad de año permite detectar desviaciones, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas para alcanzar los objetivos anuales.

En un entorno cada vez más dinámico, esperar a diciembre puede limitar la capacidad de reacción ante problemas o desaprovechar oportunidades de crecimiento.

1. El avance de los objetivos estratégicos y la necesidad de ajustar prioridades

Más allá de los resultados en ventas, analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos resulta fundamental. Las empresas deben evaluar el avance en metas de crecimiento, expansión comercial, captación de nuevos clientes, rentabilidad y desarrollo de proyectos. Este análisis permite identificar brechas entre lo planificado y lo ejecutado, así como redefinir prioridades para el segundo semestre.

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La revisión semestral debe incluir una evaluación de la salud financiera. Es esencial analizar el flujo de caja, las cuentas por cobrar, el nivel de endeudamiento y los márgenes de rentabilidad.

Un incremento en las ventas no siempre garantiza una situación financiera sólida, por lo que la liquidez y el control eficiente de recursos son determinantes para la sostenibilidad del negocio, según explica Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana en Perú.

Defontana en Perú sostuvo que la revisión semestral da más margen de maniobra que el balance de fin de año para optimizar recursos y tomar decisiones oportunas.

2. Eficiencia operativa y optimización de recursos

Identificar procesos que generan sobrecostos, retrasos o duplicidad de esfuerzos contribuye a incrementar la productividad.

Las empresas que monitorean sus operaciones de manera constante pueden responder con mayor rapidez a los cambios del mercado y a las demandas de los clientes. La revisión de la eficiencia operativa en julio facilita la optimización de recursos y el ajuste de procesos para el semestre siguiente.

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Por ejemplo, detectar que distintos equipos realizan tareas similares permite fusionar funciones y reducir gastos, mientras que identificar cuellos de botella en la logística agiliza las entregas y mejora la satisfacción del cliente.

3. Desempeño comercial y adaptación al comportamiento del mercado

Conocer cuáles productos o servicios muestran mejor desempeño, qué segmentos crecen y cómo evolucionan las necesidades de los clientes ayuda a fortalecer la estrategia comercial.

Contar con información actualizada facilita la toma de decisiones sobre campañas, promociones y nuevas inversiones. Analizar el comportamiento del mercado a mitad de año permite anticipar tendencias y adaptar la oferta empresarial.

La salud financiera y la liquidez se evalúan con el flujo de caja, las cuentas por cobrar, el endeudamiento y los márgenes de rentabilidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

4. Nivel de digitalización y visibilidad de la información

La dispersión de datos entre áreas y sistemas dificulta el análisis oportuno. Evaluar si la empresa cuenta con herramientas para acceder a información confiable y en tiempo real resulta clave para la toma de decisiones.

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Un alto nivel de digitalización aumenta la agilidad de la organización y minimiza el riesgo de decisiones basadas en información incompleta.

5. El mejor momento para intervenir y fortalecer la planificación

La segunda mitad del año suele concentrar campañas comerciales, cierres presupuestales y decisiones estratégicas que impactan los resultados anuales.

Según el análisis presentado, realizar una revisión integral en julio permite identificar oportunidades de mejora, afinar la planificación y asegurar que las decisiones estén respaldadas por datos confiables.

Para Caballero, “las empresas que actúan a tiempo tienen mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos y responder con éxito a los desafíos del mercado”.