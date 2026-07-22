Fiestas Patrias: Migraciones permitirá tramitar pasaportes por urgencia durante el feriado

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que los viajeros que necesiten tramitar el pasaporte por urgencia durante los feriados de Fiestas Patrias pueden hacerlo en la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao.
El servicio exige presentar la tarjeta de embarque o boleto con una salida internacional dentro de las siguientes 8 horas, además del DNI vigente y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. La oficina está en el segundo piso del nuevo terminal aéreo, atiende las 24 horas, los 365 días del año, y emite el documento en una hora.
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Migraciones pidió a los usuarios revisar con anticipación la vigencia y el estado de conservación del pasaporte, debido a que muchas solicitudes se originan cuando, pocas horas antes del vuelo, se detecta que el documento está vencido, deteriorado o extraviado.
La entidad recordó que en la atención presencial se toman la fotografía, las huellas dactilares y la firma electrónica, sin necesidad de fotos impresas, formularios ni fotocopias. La oficina fue inaugurada el 6 de marzo y, desde entonces, se tramitaron 13.000 pasaportes de urgencia.
¿Quiénes pueden tramitar un pasaporte por urgencia?
La atención por urgencia está dirigida a quienes deben viajar al extranjero en los próximos días y requieren el pasaporte de manera inmediata. Este procedimiento no requiere cita y los requisitos son los siguientes:
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- Pagar la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o en Págalo.pe, con el código 01808.
- Presentar el boleto aéreo o boarding pass con fecha de salida dentro de los dos días hábiles siguientes al trámite.
- Presentar el formulario para casos de urgencia y, si corresponde, la declaración jurada de anulación del pasaporte anterior.
- Presentar el DNI en buen estado y con información actualizada.
En este caso, el trámite puede realizarse en cualquiera de las sedes de Migraciones a nivel nacional, dentro de los dos días hábiles anteriores al vuelo. El personal verificará la validez del boleto y procesará la solicitud de inmediato.
Paso a paso para pagar el pasaporte
- Ingresar a la plataforma Págalo.pe.
- Seleccionar el pago correspondiente al trámite de pasaporte electrónico con el código 01810.
- Completar los datos requeridos, asegurándose de que el voucher registre el DNI del solicitante (o del menor, si corresponde).
- Realizar el pago de S/ 120.90 con tarjeta de débito o crédito.
- Descargar e imprimir el comprobante de pago, que deberá presentarse al momento del trámite.
También es posible pagar la tasa en ventanilla del Banco de la Nación o en las agencias de Migraciones utilizando Yape o POS.
Cómo asegurar que no tienes impedimentos de salida
Esta verificación es incómoda, pero es una de las más importantes antes de comprar un pasaje no reembolsable. Un impedimento de salida puede arruinar un viaje incluso con todo lo demás en regla.
La recomendación es revisar tu estatus en dos frentes:
- Plataformas del Poder Judicial, para descartar requisitorias o procesos pendientes.
- Canales de Migraciones, donde puedes verificar tu estado migratorio en la Agencia Virtual o solicitar el Certificado de Movimiento Migratorio como respaldo oficial.
Detectar cualquier restricción antes de emitir el boleto permite evitar penalidades o la pérdida total del viaje.
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