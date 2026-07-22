Miles de pelícanos hambrientos en las costas de Perú: la sombría postal que anticipa un golpe económico por El Niño, según Reuters

Cientos de pelícanos hambrientos han comenzado a acercarse a puertos, mercados y terminales pesqueros de la costa peruana en busca de alimento. La escena, que se repite en distintos puntos del litoral, se ha convertido en una de las señales más visibles de la alteración del ecosistema marino provocada por el calentamiento del océano y el avance de un fenómeno El Niño que podría tener consecuencias mucho más amplias que la mortandad de aves.

Un reporte internacional de Reuters advierte que el desplazamiento de estas especies hacia zonas urbanas refleja la disminución de peces disponibles en el mar. En las últimas semanas, se han registrado concentraciones inusuales de pelícanos en Trujillo, Chimbote, Chiclayo y Pisco, donde pescadores, comerciantes y vecinos han tenido que entregarles restos de pescado para evitar que mueran de hambre. Sin embargo, detrás de esta dramática imagen también crece la preocupación por el impacto que las condiciones climáticas podrían tener en la pesca, la agricultura y las agroexportaciones.

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Pelícanos abandonan sus zonas habituales y buscan comida en mercados y muelles

FOTO DE ARCHIVO: Pelícanos se observan junto a una lonja de pescado en el distrito de Chorrillos, Lima, Perú, el 18 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo/Archivo

El biólogo marino Carlos Zavalaga explicó a Reuters que el aumento de la temperatura del mar está alterando la distribución de las especies que forman parte de la cadena alimentaria de las aves marinas. La anchoveta, uno de los principales alimentos de pelícanos, piqueros y guanayes, se desplaza hacia aguas más profundas o migra hacia otras zonas cuando las condiciones del océano cambian.

“Las aves se van de sus sitios de reproducción y también empiezan a morir por falta de comida”, señaló el especialista, citado por la agencia internacional.

La situación ya se observa en diferentes puntos de la costa. En el terminal pesquero de Víctor Larco, en Trujillo, llegaron inicialmente entre 650 y 700 pelícanos. Aunque la cifra se redujo posteriormente por el desplazamiento de las aves, alrededor de 450 ejemplares permanecían cerca de los puestos de venta en busca de restos de pescado. Comerciantes y compradores comenzaron a alimentarlos ante la escasez de alimento en el mar.

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En Chimbote, ciudadanos y organizaciones ambientales también organizaron jornadas para entregar pescado a las aves que llegaron hasta los muelles y desembarcaderos. Mientras tanto, en Puerto Eten, Chiclayo, fueron encontrados más de 50 animales marinos muertos, entre tortugas, pelícanos y otras aves. Pescadores de la zona atribuyeron la situación al calentamiento del mar y a la disminución de la anchoveta, aunque las causas deben ser determinadas mediante evaluaciones especializadas.

En Pisco, los reportes de aves marinas muertas se han mantenido durante las últimas semanas. El biólogo Julio Reyes, de Acorema, explicó que el calentamiento de las aguas asociado a El Niño estaría alejando la principal fuente de alimento de estas especies, lo que provoca un debilitamiento progresivo y eleva el riesgo de mortalidad.

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El Niño también amenaza a la pesca y agroexportación peruana

Las condiciones del océano también han comenzado a reflejarse en los indicadores económicos. Según Reuters, la temperatura superficial del mar se encuentra entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal, de acuerdo con el monitoreo de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El organismo advirtió que no descarta un evento de magnitud extraordinaria hacia finales de 2026 y que podría extenderse hasta abril de 2027.

El impacto ya se siente en la actividad pesquera. La producción del sector cayó 31% durante los primeros cinco meses del año, mientras que la agricultura apenas creció 0,4%, afectada por las temperaturas más elevadas y las alteraciones climáticas.

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La industria pesquera también teme no alcanzar la meta de exportar alrededor de US$5.000 millones este año, después de registrar ventas por US$4.600 millones en 2025. En el sector agroexportador, las proyecciones tampoco son alentadoras. Gabriel Amaro, representante de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), estimó que el fenómeno podría reducir en casi US$1.000 millones los ingresos adicionales que se esperaban para este año.

“Creemos que este El Niño podría ser el peor en 50 años”, declaró el dirigente a Reuters.

La preocupación alcanza a productos como arándanos, paltas y uvas, además de otras actividades agrícolas que dependen de condiciones climáticas relativamente estables. Las agroexportaciones alcanzaron un récord de US$15.100 millones en 2025, pero los productores advierten que el panorama comenzó a deteriorarse justo cuando se inicia una de las principales temporadas de cultivo.

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Mientras los pelícanos se concentran en mercados y terminales para encontrar alimento, las autoridades y especialistas siguen evaluando el alcance de las alteraciones en el mar peruano. La imagen de estas aves buscando comida entre puestos de pescado expone, en tiempo real, el impacto de un cambio en la distribución de las especies marinas que también amenaza con extenderse a sectores estratégicos de la economía.