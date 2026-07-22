Ethel Pozo y María Pía Copello cuentan las peleas entre ProTV y GV Producciones dentro de América TV

En 'Sin Que Decir', desentrañamos el origen de la histórica rivalidad entre GV Producciones de Gisela Valcárcel y ProTV de Mariana Ramírez del Villar.

Dos productoras, un mismo canal y años de tensión acumulada. Ethel Pozo y María Pía Copello abrieron el archivo el miércoles 22 de julio en ‘Sin más que decir’ de +QTV y contaron, por primera vez juntas y desde sus respectivos lados, los episodios más tensos de la rivalidad entre GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, y ProTV, la productora de Mariana Ramírez del Villar.

Ambas operaron durante años dentro de América TV y la competencia entre ellas dejó momentos que ninguna de las dos olvidó. “Hay como una leyenda urbana entre los pasillos, o realidad, que GV y ProTV siempre han sido competencia, enemigos. Yo también lo he escuchado siempre”, dijo Pozo.

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Copello fue más directa: “Lo hemos vivido”. Y entre las dos reconstruyeron dos casos concretos que ilustran cómo esa rivalidad se traducía en decisiones tomadas en tiempo real, con invitados en el medio y productores moviendo fichas desde los camerinos.

El origen: Mariana fue productora de Gisela

Antes de los episodios concretos, Copello intentó trazar el origen de la rivalidad. Su hipótesis, que ella misma reconoció como incompleta, es que todo arranca en una etapa en que Mariana Ramírez del Villar trabajó como productora de Gisela Valcárcel. “De la historia que sé es que Mariana fue productora de Gisela en alguna etapa de su carrera. No tengo claro qué cosa es lo que pasó, pero creería que podría desprender de ahí”, dijo.

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Pozo confirmó haber escuchado esa versión, aunque tampoco tiene los detalles precisos de lo que ocurrió en esa etapa. “Yo también lo he escuchado siempre”, señaló. Lo que sí quedó claro es que, con el tiempo, Gisela formó GV Producciones y Mariana fundó ProTV, y que ambas terminaron produciendo contenido para América TV de manera simultánea.

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“Son dos productoras que al final terminan trabajando para América”, resumió Pozo. Esa convivencia dentro del mismo canal fue lo que generó los conflictos que vinieron después.

El caso Rafael Cardozo: doblete, exclusiva rota y furia en vivo

El episodio más recordado ocurrió en 2023 e involucró al modelo brasileño Rafael Cardozo, quien en ese momento era noticia por haber pedido de vuelta el anillo de compromiso que le había dado a su expareja Cachaza tras terminar su relación. ‘Mande quien mande’, el programa de ProTV conducido por Copello, anunció desde el viernes que Cardozo sería su invitado exclusivo el lunes.

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El fin de semana, ‘América Hoy’, el programa de GV Producciones conducido por Pozo, lo llamó y le ofreció dinero para que fuera primero a su set esa misma mañana. Cardozo aceptó. Llegó a ‘América Hoy’, dio el programa y cobró. Horas después tenía previsto aparecer en ‘Mande quien mande’. Copello se enteró al llegar al canal. “Llego a mi camerino, dejo mis cosas, estaba helada”, recordó.

La conclusión fue inmediata: “La gente de ‘América Hoy’ lo había llamado y, por platita, había dobleteado”. Su reacción fue salir al aire a decirlo. “Esto se acaba hoy día. Lo vamos a evidenciar, lo vamos a poner al aire”, le dijo a Mariana Ramírez del Villar antes de entrar a cámara. “Estaba furiosa realmente”, confirmó Pozo desde el otro lado.

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Pozo reconoció que esa mañana no sabía nada de lo que había pasado. Llegó al set, encontró a Cardozo, el programa funcionó bien y se fue contenta. Fue cuando vio a Copello al aire que entendió que algo había ocurrido. Llamó a su producción y le dijeron que no habían visto la promo de ‘Mande quien mande’. “Yo tampoco la había visto”, admitió.

María Pía Copello opina sobre las declaraciones de Rafael Cardozo | América TV

Habló después con Cardozo, quien le dijo que no tenía exclusividad firmada y que no sabía que había un problema. “Mamita linda, yo no tengo exclusividad, yo puedo venir, yo no sabía”, le dijo el modelo, según relató Pozo entre risas.

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Copello no tuvo piedad en su evaluación: “Nosotros teníamos la exclusiva, ya habíamos cerrado con él, pero él quería cobrar doble bolo el mismo día. Y yo le dije: ‘No, mi amor, cobras un sueldito nomás’”. Años después, sentadas en la misma mesa, Pozo le dio la razón. “Entre producciones no debería pasar eso”, dijo.

El caso Christian Domínguez: el accidente que no fue y el puñal de Carloncho

El segundo episodio fue al revés: esta vez fue ‘América Hoy’ la que perdió a su invitado exclusivo. Christian Domínguez estaba anunciado en vivo para el programa de Pozo. No llegó. La producción empezó a llamarlo y la representante del cantante, Maritza, informó que había tenido un accidente en provincia y estaba varado. Pozo estaba al aire esperando. “No me pueden dejar plantada al aire”, recordó que pensó.

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A la una de la tarde, Domínguez apareció en ‘En boca de todos’, el programa de ProTV. “¡Me muero!”, dijo Pozo al recordarlo. Pero lo que más le dolió fue lo que ocurrió después: Carloncho, conductor de ‘En boca de todos’, lanzó al aire un comentario que sonó como una provocación directa. “Porque aquí vienen porque quieren, prefieren este programa”, dijo.

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Pozo identificó de inmediato al autor intelectual de la frase: Marco Díaz, productor de ProTV y amigo personal suyo. “Ese era Marco Díaz soplando en la oreja a Carloncho. Y Carloncho lo lanza y yo sentí como un puñal, porque además Marquitos es mi amigo, ¿cómo me hace esto?”, dijo.

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Mario Hart, también presente en la mesa de ‘Sin más que decir’, intentó llamar a Díaz en vivo durante la conversación para que diera su versión. No contestó. “¿Qué te va a contestar?”, respondió Copello entre carcajadas.

La contratación de Tula Rodríguez: ¿provocación o casualidad?

Las conductoras también abordaron otro episodio que marcó la relación entre las dos productoras: la contratación de Tula Rodríguez por parte de ProTV. Rodríguez es la conductora con quien Javier Carmona, segundo esposo de Gisela Valcárcel, tuvo una hija mientras aún estaba casado con la ‘Señito’.

Ethel Pozo preguntó directamente si esa decisión fue confrontacional. “¿Tú me estás preguntando lo que yo creo? Sí, pues Ethel, sí”, respondió María Pía Copello sin dudar.

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Pozo contó que en ese momento llamó a Marco Díaz para preguntarle directamente qué había pasado. Díaz le explicó que no había sido una decisión adrede, que había pocas conductoras disponibles en el mercado y que Rodríguez fue la que mejor respondió en las pruebas. “Me dijo que no había sido adrede, con intención, y que había muy pocas conductoras en el país, que había estado probando a varias”, relató Pozo.

Ethel escuchó la explicación, pero no terminó de convencerse. “Ni que mi madre fuera la madre Teresa de Calcuta para no reaccionar. Están poniendo al aire a esta persona”, dijo Pozo, resumiendo la postura de Gisela ante la decisión.