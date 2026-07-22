Postulantes denuncian que la Universidad Agraria La Molina los declaró ingresantes y luego los retiró de la lista oficial de admisión

La UNALM publicó inicialmente una lista oficial de ingresantes del proceso de admisión 2026-II y días después la modificó. Visuales IA

La publicación y posterior modificación de los resultados del proceso de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) abrió un conflicto que afecta a decenas de postulantes y sus familias. La controversia surgió luego de que varios jóvenes aparecieran inicialmente como ingresantes en la relación oficial difundida por la institución y, pocos días después, figuraran con la condición de “No ingreso” tras una nueva validación de vacantes.

La situación provocó reclamos debido a que algunos postulantes ya habían iniciado actividades propias de quienes obtuvieron una plaza. Entre ellas figuraban la asistencia a jornadas de bienvenida, el registro biométrico y otros procedimientos internos organizados por la universidad antes de la publicación de una nueva lista oficial.

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Las familias sostienen que la información difundida por la propia casa de estudios generó confianza sobre el resultado del concurso de admisión. Según indicaron, las modificaciones posteriores alteraron una condición que ya había sido comunicada oficialmente y que incluso permitió el acceso de los estudiantes a actividades universitarias.

La controversia también motivó pedidos de explicación sobre el procedimiento aplicado por la Comisión Permanente de Admisión. Mientras los afectados exigen respuestas formales, la universidad señala que la revisión buscó corregir la asignación de vacantes conforme a las reglas establecidas para el proceso.

Familias denuncian cambios después de la publicación oficial

Entre las personas afectadas figura Francisco Loarte, postulante a la carrera de Pesquería. Su madre, Hilda Melchor, explicó que su hijo apareció como ingresante en la lista publicada por la universidad y que esa información fue confirmada mediante la plataforma oficial de la institución.

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“Nuestros familiares, amigos y compañeros nos han llamado a felicitar por el ingreso de nuestros hijos”, señaló Melchor a RPP al describir el momento en que conocieron los resultados.

Según su testimonio, alrededor de 37 postulantes atraviesan una situación similar. La representante de las familias indicó que todos participaron del concurso de admisión conforme al reglamento establecido y que posteriormente fueron incluidos por la universidad entre los estudiantes que obtuvieron una vacante.

Melchor sostuvo que la relación oficial publicada permitió a los jóvenes continuar con las actividades programadas para los nuevos estudiantes, situación que fortaleció la expectativa de iniciar el semestre académico en la institución.

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De acuerdo con el relato de la madre del postulante, los estudiantes asistieron al campus universitario al día siguiente de la publicación de resultados. Durante esa jornada participaron en una charla de bienvenida organizada por la universidad.

También realizaron el registro biométrico, conocieron a las autoridades académicas de sus respectivas especialidades y recibieron información relacionada con el inicio de sus estudios. Además, algunos obtuvieron un código de estudiante y efectuaron el pago correspondiente al examen médico de Bienestar Universitario.

Melchor afirmó que todas esas actividades formaban parte del procedimiento habitual para quienes consiguieron una vacante. Sin embargo, días después, una nueva relación oficial modificó la condición de varios postulantes.

“Mi hijo ya no está como ingresante, sale como que no ha ingresado. Tiene todos los accesos, su código de estudiante, hemos pagado para el examen médico”, expresó.

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Reclamos sin respuesta y pedidos de explicaciones

Resultados del examen de admisión de la UNALM estarán disponibles en la web oficial| Andina

Las familias informaron que presentaron reclamos mediante mesa de partes de la universidad con el objetivo de solicitar una explicación formal sobre los cambios realizados en los resultados.

Según Melchor, hasta el momento de su declaración no recibieron una respuesta institucional sobre los recursos presentados. También indicó que los días festivos posteriores dificultaban la posibilidad de obtener información inmediata sobre el procedimiento aplicado.

Durante su intervención, sostuvo que existe material audiovisual difundido en plataformas digitales donde un representante universitario reconoce la existencia de un error durante una reunión con padres de familia.

“Hay videos en YouTube, en TikTok también, donde un representante de la universidad asume su error”, manifestó.

Las familias cuestionan que el reconocimiento de esa situación termine afectando a quienes figuraban inicialmente como ingresantes y solicitan una solución que considere las actuaciones realizadas por la propia institución después de la publicación de resultados.

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Universidad explica la revisión del proceso de admisión

La República informó que la Universidad Nacional Agraria La Molina dejó sin efecto los resultados publicados el 12 de julio y también un comunicado posterior sobre vacantes adicionales para efectuar una nueva validación de la asignación de plazas.

Según el comunicado difundido por la Comisión Permanente de Admisión, después de la publicación inicial se identificó “la omisión de los ingresantes por segunda opción de carrera consignada por los postulantes”, circunstancia que afectó la correcta asignación de algunas vacantes conforme a las reglas del concurso.

La universidad señaló que, en aplicación del principio de legalidad, del mérito académico y del derecho de los postulantes a una evaluación objetiva y transparente, dispuso una revisión integral del proceso con conocimiento y supervisión de las autoridades universitarias.

El documento institucional también precisa que la revisión permitió efectuar “la asignación complementaria de las vacantes en una lista adicional publicada” posteriormente. Asimismo, la UNALM reafirmó su compromiso con “la transparencia, la equidad, la meritocracia, la seguridad de sus procesos y el respeto irrestricto a los derechos de todos los postulantes”, fundamentos que, según la institución, orientan el desarrollo del proceso de admisión 2026-II.

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