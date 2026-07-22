Perú

Del dengue a la caída del PBI: los graves efectos que tendría un fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria en el Perú

El calentamiento del océano Pacífico frente a la costa peruana eleva la vigilancia ante un posible evento extremo, similar a los registrados en 1982-1983 y 1997-1998

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Vista dividida de Perú: un pueblo costero inundado con personas caminando en calles anegadas y un campo agrícola árido con tierra agrietada y cultivos secos.
Un paisaje peruano muestra los impactos contrastantes del fenómeno El Niño con una inundación costera y campos agrícolas afectados por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del océano Pacífico, especialmente en la zona cercana a la costa peruana, ha incrementado la vigilancia ante la posibilidad de que se presente un fenómeno El Niño costero de magnitud extraordinaria. Este escenario, de acuerdo con especialistas, podría generar impactos severos en distintas regiones del país, desde lluvias extremas e inundaciones hasta afectaciones en la agricultura, la pesca, la salud pública y la economía.

Según informó Andina Noticias, un Niño costero extraordinario se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del mar superior a los 3,5 °C durante cuatro meses consecutivos. Este tipo de evento ocurre debido a complejas interacciones entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial, que provocan alteraciones climáticas con efectos directos sobre el territorio peruano.

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El Perú ya ha experimentado fenómenos de esta categoría. Los eventos más recordados ocurrieron entre 1982-1983 y 1997-1998, ambos con una duración aproximada de 17 meses y con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud. A estos antecedentes se suman episodios más recientes como El Niño costero de 2017 y el evento de 2023-2024, que también generaron anomalías térmicas importantes.

Vista aérea de ciudad costera peruana con personas apilando sacos de arena. El mar adyacente muestra zonas coloreadas en rojo y azul. Nubes oscuras se acercan.
El litoral peruano se prepara para lluvias intensas mientras el océano Pacífico frente a su costa muestra zonas de aguas anormalmente cálidas bajo nubes de tormenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias extremas, huaicos y daños a la infraestructura

Uno de los principales impactos de un fenómeno El Niño extraordinario se concentraría en la costa peruana, donde el incremento de las lluvias podría provocar desbordes de ríos, activación de quebradas y huaicos. Regiones como Piura, Tumbes e Ica figuran entre las zonas con mayor vulnerabilidad debido a su exposición a eventos hidrometeorológicos extremos.

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Estas condiciones podrían ocasionar daños en carreteras, puentes, viviendas y otras infraestructuras, además del desplazamiento de poblaciones ubicadas en zonas de riesgo. Asimismo, las inundaciones podrían afectar servicios básicos y dificultar el transporte de personas y mercancías.

En el sector agrícola, aunque las lluvias pueden favorecer temporalmente la recuperación de bosques secos y aumentar la disponibilidad de pastos para el ganado, también representan una amenaza para los cultivos debido a la destrucción de terrenos agrícolas y la pérdida de producción.

Calle urbana inundada con lodo, casas anegadas, varios coches dañados y maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, que trabaja en la zona, mientras personas observan los daños.
Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sequías en la sierra y selva, y aumento de enfermedades

El impacto de un evento extraordinario no sería uniforme en todo el país. Mientras la costa podría enfrentar lluvias intensas, la sierra, especialmente en zonas altoandinas del sur, podría registrar periodos de sequía y menor disponibilidad de agua. Esto afectaría las campañas agrícolas y reduciría la producción de alimentos como papa y menestras.

En la Amazonía peruana, el déficit de lluvias podría disminuir los caudales de los ríos, afectando el transporte fluvial y aumentando el riesgo de incendios forestales. Estas condiciones también pueden alterar ecosistemas y afectar a diversas especies animales y vegetales.

Otro de los efectos advertidos está relacionado con la salud pública. Las altas temperaturas y la presencia de agua acumulada pueden favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y la malaria, elevando el riesgo de nuevos brotes epidemiológicos.

Un paisaje dividido con campos secos y llamas a la izquierda, personas en un riachuelo. A la derecha, un río de bajo caudal con orillas arenosas y humo.
El fenómeno de El Niño transforma el paisaje peruano, con cultivos secos y escasez de agua en la sierra y un río amazónico de bajo caudal por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura, pesca y economía: sectores más afectados

Los efectos de un fenómeno El Niño extraordinario también alcanzarían a actividades productivas clave. En la agricultura de exportación, las temperaturas elevadas pueden alterar los ciclos de cultivos como el arándano, mango y palta, que requieren determinadas condiciones climáticas para su desarrollo.

En la pesca, el calentamiento del mar puede provocar el desplazamiento de especies como la anchoveta, reduciendo la actividad pesquera y afectando a industrias vinculadas. Además, una menor disponibilidad de agua podría impactar en la generación eléctrica al reducir los caudales que abastecen a centrales hidroeléctricas.

En términos económicos, los antecedentes muestran que eventos extremos han tenido consecuencias importantes sobre el crecimiento del país. Según Andina Noticias, durante El Niño de 1982-1983 la economía peruana registró una caída cercana al 10 % del Producto Bruto Interno (PBI). En 2017, el fenómeno afectó sectores como pesca, agricultura, construcción e infraestructura, mientras que en 2023 la economía peruana atravesó una contracción asociada a diversos factores, entre ellos los efectos climáticos.

Dos agricultores en un campo de maíz seco; cuatro pescadores en un muelle con botes; un hombre y una mujer en un puesto de mercado con verduras.
El fenómeno climático El Niño afecta la agricultura con cultivos secos, la pesca con menor actividad marítima y los mercados peruanos con escasez de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 5 millones de personas expuestas

Ante la posibilidad de nuevos eventos extremos, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) elaboró escenarios de riesgo tomando como referencia los impactos registrados durante los fenómenos El Niño de 1983, 1998, 2017 y 2023.

El estudio identificó 263 distritos en riesgo muy alto por movimientos en masa en 18 departamentos del país. Estas zonas concentran aproximadamente 1,9 millones de personas expuestas, además de más de 771 mil viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, vías de comunicación y áreas agrícolas.

Asimismo, Cenepred detectó 113 distritos con riesgo muy alto por inundaciones, donde se encuentran expuestas cerca de 3,9 millones de personas, más de un millón de viviendas y más de un millón de hectáreas de superficie agrícola.

Vista aérea de una ciudad junto a un río de agua turbia con casas inundadas, superpuesta con mapas y grupos de técnicos con cascos y chalecos naranjas.
Personal técnico de prevención de desastres evalúa y planifica medidas de contingencia en áreas urbanas de Perú con riesgo de inundación por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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