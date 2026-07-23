Keiko Fujimori confirma que su primer viaje como presidenta será a Chupaca: “Voy a reunirme con los damnificados”

Como se recuerda, el movimiento sísmico provocó daños en viviendas y afectó a familias de la zona. Según reportes oficiales, el movimiento tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, y dejó personas fallecidas, damnificadas y viviendas afectadas.
“Es una matanza”
El anuncio se produjo durante su visita al distrito de La Victoria, en Lima, tras el incendio que arrasó parte de una vivienda en la zona de Manzanilla y dejó 10 muertos, entre ellos cuatro menores de edad y un adulto mayor. “Mi solidaridad con la familia Vilches Moscoso. He podido conversar y quiero también agradecer a la ministra de la Mujer actual en funciones, a la representante de la Defensoría del Pueblo”, agregó.
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Durante su encuentro con los afectados, Fujimori precisó que todavía no ejerce funciones como jefa de Estado, pero que viene coordinando las primeras acciones de su futura administración. “Yo todavía no estoy en funciones, soy presidenta electa. Recién la próxima semana tendré la posibilidad de actuar como jefa de Gobierno”, explicó.
No señaló que la ayuda humanitaria ya comenzó a llegar tanto desde su partido como desde la Municipalidad de Lima. “Lo que está pidiendo la población, como ustedes han podido escuchar, primero es justicia, porque acá lo que ha ocurrido es una matanza terrible. Cinco adultos y cinco niños han perdido la vida. Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer la próxima semana”, puntualizó.
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Reunión del Consejo de Ministros
El anuncio del viaje a Chupaca se enmarca en una agenda que la futura presidenta ya tiene trazada para los primeros días de su mandato. Fujimori adelantó que el 29 de julio, convocará la al Consejo de Ministros, con el objetivo de debatir la aprobación de decretos de urgencia que atiendan las necesidades de la población.
“El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que de manera inmediata, a partir de la próxima semana, empecemos a recuperar el orden”, detalló Fujimori para Canal N.
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Ante la consulta sobre cuál sería el primer decreto de urgencia en materia de seguridad, Fujimori se negó a dar precisiones antes de la sesión ministerial.“Yo no voy a adelantar nada porque esto es algo que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros”, respondió. Aun así, remitió a las propuestas difundidas durante la campaña electoral y expresó confianza en que su equipo de gobierno comparte el diagnóstico sobre la situación del país.
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