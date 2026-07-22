Los tres jugadores de Universitario de Deportes que se perderían el duelo ante Cusco FC: hicieron trabajos diferenciados

El cuerpo de trabajo que encabeza Héctor Cúper supervisa a tres futbolistas que se entrenan por separado, mientras el resto hace trabajos con balón, a días del duelo del viernes en Ate (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes inició el Torneo Clausura 2026 con un triunfo frente a ADT y ya centra su atención en el compromiso ante Cusco FC, correspondiente a la segunda jornada del campeonato. En la antesala del partido, el comando técnico mantiene una vigilancia especial sobre tres futbolistas que no vienen trabajando con normalidad y que, por ahora, aparecen en duda para integrar la lista final.

Se trata del defensor Anderson Santamaría, el mediocampista Jordan Guivin y el volante Horacio Calcaterra. Los tres realizan labores diferenciadas mientras el resto del plantel trabaja con balón, un panorama que condiciona la planificación del entrenador Héctor Cúper para el duelo del viernes en el Estadio Monumental de Ate.

PUBLICIDAD

La postura interna, de acuerdo con lo informado por el periodista Enrique Vega, apunta a no forzar retornos. En ese marco, la presencia de estos jugadores quedará supeditada a su evolución y a la evaluación física de los próximos entrenamientos.

Tres nombres en observación y una decisión ligada al alta médica

Santamaría, Guivin y Calcaterra continúan con trabajos diferenciados en Universitario y solo serán considerados para enfrentar a Cusco FC si logran recuperarse completamente esta semana. (Universitario de Deportes)

La alerta en Universitario se instaló a partir de las sesiones de trabajo posteriores al debut en el Clausura. Según Enrique Vega, Santamaría, Guivin y Calcaterra entrenaron de manera diferenciada, en paralelo a una práctica en la que el resto del plantel ejecutó ejercicios con balón.

“Universitario de Deportes: Santamaría, Guivin y Calcaterra realizaron trabajos diferenciados, mientras que el resto del plantel entrenó con balón. En la ‘U’ hay confianza en que puedan estar aptos ante Cusco FC. Sin embargo, si no llegan al 100 %, no serán arriesgados”, señaló el comunicador en su reporte.

PUBLICIDAD

En el club consideran que el segundo tramo del año exige máxima regularidad y que el margen de error es reducido. Por eso, la idea es no incluir en la nómina a quienes no estén en condiciones plenas. La definición, por lo tanto, dependerá de si los futbolistas logran ponerse a la par del grupo y responden bien a las exigencias físicas de la semana.

En caso de que finalmente queden al margen, Universitario perdería alternativas consideradas relevantes dentro del armado. Santamaría es visto como una opción con posibilidades de iniciar en la zaga y también como recambio. Guivin llegó como incorporación para el Clausura y todavía no pudo estrenarse oficialmente. Calcaterra, por su parte, es una pieza con peso dentro del vestuario y una variante para el mediocampo.

PUBLICIDAD

Antecedente inmediato: ya fueron baja en Tarma durante el debut ante ADT

Universitario ya sintió la ausencia de Santamaría, Guivin y Calcaterra en la victoria sobre ADT, un antecedente que mantiene la atención sobre el estado físico del plantel para la fecha 2. (Universitario de Deportes)

Las dudas actuales se suman a un antecedente reciente. Para el choque ante ADT en Tarma, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, Universitario no contó con varios nombres: Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Jordan Guivin y Horacio Calcaterra no integraron la lista de convocados para ese encuentro.

En ese contexto, las ausencias de Corzo y Santamaría fueron las que más impacto generaron alrededor del equipo, debido a su experiencia y a la posibilidad de ser considerados en una alineación titular. En el caso de Corzo, el reporte indicó que su estado físico representaba una complicación y que no alcanzó a recuperarse, tras no haber sumado minutos en el amistoso ante Millonarios.

PUBLICIDAD

Sobre Santamaría, la información también lo vinculó a un tema físico. Guivin, en tanto, quedó fuera por una molestia sufrida en la última práctica, de acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta. En cuanto a Calcaterra, se indicó que no existía una explicación disponible en ese momento sobre su ausencia en la convocatoria.

Ese primer episodio dejó al técnico con menos margen para sostener el plan inicial en el estreno del torneo, y reforzó la atención sobre la condición física del plantel en el inicio de esta etapa de la temporada.

Cusco FC en el Monumental: día, hora y contexto del partido

La segunda fecha del Clausura llevará a Universitario al Monumental frente a Cusco FC, en un partido donde el equipo de Héctor Cúper busca otra victoria y recuperar piezas importantes. (Universitario de Deportes)

Universitario y Cusco FC volverán a enfrentarse este viernes 24 de julio, en el Estadio Monumental de Ate, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana).

PUBLICIDAD

El cruce aparece como un compromiso clave para la continuidad del equipo crema en el arranque del campeonato, tras el estreno con victoria en la jornada anterior. En paralelo, el cuerpo técnico monitorea el estado de Santamaría, Guivin y Calcaterra, debido a que la evolución de cada uno puede alterar la lista final de convocados.

Mientras se espera esa definición, el plantel mantiene los entrenamientos con el foco puesto en el partido del viernes y en sostener la intensidad de trabajo en el inicio del Clausura. En el club existe confianza en que los futbolistas en duda puedan quedar aptos, aunque el criterio establecido es claro: si no alcanzan el ciento por ciento, no serán exigidos para el duelo ante Cusco FC.

PUBLICIDAD