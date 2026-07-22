Reniec responde tras sismo en Junín: Ofrece DNI gratis a familias damnificadas que lo perdieron todo

Han pasado cuatro días desde que un sismo de magnitud 5.1 estremeció la provincia de Chupaca y otras zonas de la región Junín. El movimiento telúrico, registrado la noche del sábado 18 de julio, dejó al menos cinco personas fallecidas y más de 60 heridas.
Las consecuencias aún se sienten en el distrito de Chongos Bajo, barrio Huayna Cápac y áreas aledañas, donde decenas de familias permanecen en condiciones precarias.
En el barrio Huayna Cápac, los pobladores denunciaron que la ayuda no ha sido suficiente. Con viviendas colapsadas y temor a nuevas réplicas, improvisaron carpas con madera, plástico y toldos para pasar la noche.
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“Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las damnificadas, según recogió Latina Noticias.
Las imágenes difundidas mostraron a niños y adultos mayores durmiendo en refugios armados con materiales prestados por vecinos. Las bajas temperaturas durante la madrugada afectan especialmente a los menores de edad.
“Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, pidió Karina. Los vecinos alertaron sobre la inseguridad de las estructuras, armadas con madera deteriorada y materiales recogidos de la zona agrícola.
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Además de la falta de abrigo, los damnificados denunciaron la entrega de medicinas y alimentos vencidos. “Nos han entregado medicinas vencidas y también aguas y alimentos vencidos. No deben aprovecharse de la situación”, reclamó Karina.
Reniec despliega campaña gratuita de DNI para damnificados
Frente a este panorama, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) activó una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los afectados por el sismo. La primera jornada se realizó el lunes 20 de julio en Chongos Bajo, donde se gestionaron 60 trámites, 45 para adultos y 15 para menores de edad.
Esta acción permite que los ciudadanos recuperen su DNI y accedan a los servicios y beneficios estatales mientras dure la situación de emergencia. Según informó el Reniec, la próxima jornada se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro. La atención se realizará en la plaza principal para facilitar el acceso de la población.
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La campaña prioriza a ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, quienes necesitan el documento de identidad vigente para recibir ayuda humanitaria, ingresar a programas sociales y acceder a servicios públicos.
“Estas medidas adoptadas por el Reniec, mediante la campaña gratuita de emisión de DNI, benefician a las personas que han quedado damnificadas por la afectación de sus viviendas tras el sismo”, informó la entidad.
Ayuda en curso para Junín
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que la emergencia movilizó a personal de rescate y salud, como el SAMU y la Dirección Regional de Salud, para atender a los heridos y monitorear las zonas afectadas.
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El corte eléctrico afectó a varios distritos, incluyendo Sapallanga, Chilca y Cullhuas, aunque la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones permanecen operativos, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
De acuerdo con Luis Vásquez, titular del Indeci, cinco personas murieron y cientos de familias aún permanecen en refugios temporales.
“Hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpunya. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo”, precisó Vásquez para América.
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