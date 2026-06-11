Anchoveta: PRODUCE vuelve a suspender la temporada de pesca Norte-Centro 2026 con solo el 25% de cuota por exceso de juveniles

La última vez que no se abrió la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro fue en 2023, debido a la insuficiencia de biomasa reproductiva. Esta vez se impulsó.

El Ministerio de la Producción oficializó este 11 de junio la suspensión de las actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca desde el extremo norte del dominio marítimo peruano hasta los 16º00’S.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) tras detectarse una alta presencia de ejemplares juveniles y condiciones ambientales desfavorables durante la Primera Temporada de Pesca 2026.

Reiteradas suspensiones marcan la campaña más baja en una década

La temporada de anchoveta 2026 arrancó bajo fuertes restricciones. El Ministerio de la Producción fijó una cuota máxima de 1 millón 914.049 toneladas, la más baja en diez años, afectada por el impacto del fenómeno El Niño Costero, según datos reportados por El Peruano y la agencia oficial.

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En abril, la cartera ya había establecido suspensiones temporales de diez días en zonas estratégicas del litoral norte-centro, ante el aumento de capturas de ejemplares juveniles.

Entre el 24 de abril y el 3 de mayo, la pesca se detuvo en tramos específicos desde el extremo norte hasta los 16º00’S, dentro de las primeras 20 a 30 millas náuticas. Esta decisión se sustentó en informes técnicos del IMARPE, que advertían sobre la presencia de juveniles menores a la talla permitida y recomendaban reforzar el monitoreo científico.

El IMARPE recomendó aplicar un enfoque precautorio ante la vulnerabilidad del stock de anchoveta y las condiciones oceanográficas adversas.

Persisten los problemas: capturas, juveniles y biomasa

La reanudación de la pesca tras el primer periodo de veda no logró disminuir la incidencia de juveniles. El 12 de mayo, el Ministerio impuso una nueva suspensión de quince días, desde los 06° hasta los 14° de latitud sur, luego de que el IMARPE detectara eventos de enmallamiento superiores al 50% y una elevada proporción de ejemplares pequeños.

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El reporte técnico del organismo científico reconoce: “Las medidas adoptadas no han sido suficientes para reducir la interacción de la flota con las concentraciones juveniles”.

Hasta el 3 de junio, el desembarque acumulado de anchoveta en la región norte-centro sumaba 471.111 toneladas, de las cuales el 51,6% en número correspondía a juveniles, según los datos oficiales. Esta cifra representa apenas el 24,6% de la cuota máxima autorizada para la temporada. El escaso avance de las capturas refleja el efecto combinado del calentamiento de las aguas y la sobreabundancia de ejemplares jóvenes.

Científicos del IMARPE realizaron monitoreos constantes durante la temporada, detectando una elevada presencia de ejemplares juveniles en las capturas.

Decisión basada en el enfoque precautorio: Cuando el mar no da, no da

La reciente Resolución Ministerial Nº 00162-2026-PRODUCE recoge las advertencias del IMARPE sobre la intensificación de condiciones cálidas y la vulnerabilidad del stock de anchoveta.

El documento oficial subraya la necesidad de aplicar un enfoque precautorio para proteger el reclutamiento y la renovación del stock norte-centro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

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La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de la Producción, en atención a nueva evidencia científica provista por el IMARPE, autorice su levantamiento total, parcial o progresivo mediante resolución viceministerial. Las investigaciones científicas que requieran embarcaciones deberán contar con autorización específica y plan de trabajo validado.

La industria de harina de pescado depende de la anchoveta, principal recurso pesquero del Perú y base de importantes exportaciones.

Repercusiones económicas y antecedentes de una temporada compleja

La situación actual marca un nuevo episodio en una campaña caracterizada por las restricciones y la baja productividad. La cuota establecida en 2026 es un 36% menor que la del año anterior, cuando ascendió a 3 millones de toneladas.

En 2023, la temporada fue cancelada por completo debido a la insuficiencia de biomasa reproductiva, también bajo la influencia del fenómeno El Niño.

El sector pesquero, que aporta entre 0,35% y 0,8% al PBI nacional, enfrenta incertidumbre ante la persistencia de factores climáticos adversos. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha advertido sobre la necesidad de acelerar los estudios científicos para preservar el recurso y los empleos relacionados.

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La anchoveta es considerada un pilar económico para el sector pesquero peruano, con impacto directo en el empleo y el PBI nacional.

Sanciones y cumplimiento bajo monitoreo estricto

El Ministerio recordó que el incumplimiento de la suspensión conlleva sanciones conforme a la Ley General de Pesca y su reglamento. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción coordina acciones de monitoreo, mientras la Marina de Guerra del Perú respalda el cumplimiento de la normativa en el ámbito marítimo.

La publicación oficial de la resolución y su difusión digital refuerzan el compromiso institucional con la transparencia y la preservación de los recursos hidrobiológicos, en un contexto de máxima vigilancia sobre la evolución de la biomasa y el desarrollo de la temporada pesquera.