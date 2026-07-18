Hubo un tiempo en que pelícanos llegaban hasta la Plaza Mayor de Lima y podría volver a ocurrir: ¿cuáles son los riesgos?

Pelicano en Lima en la década del 70 / Foto de Lima Antigua mejorada con IA

Durante las décadas pasadas, la presencia de pelícanos en pleno centro de Lima fue una imagen que sorprendió a vecinos y visitantes. Varias fotografías de los años setenta revelan cómo estas aves se desplazaban por mercados y hasta por la Plaza Mayor, una situación que podría repetirse ante el impacto del Fenómeno de El Niño y las alteraciones provocadas por el calentamiento del agua en el litoral peruano.

La especialista en fauna silvestre marino costera del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Lady Amaro, explicó a Infobae Perú que este fenómeno ambiental genera un desplazamiento de la principal fuente de alimento de estas especies: la anchoveta. “El calentamiento de las masas de agua frente a nuestras costas ha hecho que la anchoveta migre a zonas más profundas y hacia el sur, en busca de aguas más frías”, detalló la experta. Este proceso obliga a las aves guaneras, pingüinos y lobos marinos a abandonar sus colonias naturales y a desplazarse hacia la costa, incluso adentrándose en áreas urbanas.

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Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

El Niño y la migración de pelícanos

Cada vez que se presenta un evento El Niño de gran intensidad, la costa peruana experimenta cambios notorios en la fauna local. Según los registros históricos, durante los años 1969, 1972, 1983 y 1997, la falta de alimento llevó a decenas de pelícanos a ingresar a la ciudad de Lima. Fotos de la época, difundidas por la página Lima Antigua y el diario El Comercio, muestran a estas aves recorriendo mercados y calles, recibiendo comida de comerciantes y transeúntes.

Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

De acuerdo con Lady Amaro, este tipo de desplazamiento responde a una estrategia adaptativa. “Cuando no encuentran alimento en sus colonias principales, abandonan los nidos en busca de nuevas fuentes, porque si permanecen allí, sus crías no sobreviven”, explicó. Actualmente, aunque la población de pingüinos alcanza los 5.400 individuos, los reportes indican ausencia de estas aves en las islas y nidos abandonados, una clara señal de la crisis alimentaria.

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Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

Riesgos de alimentar a las aves silvestres

Uno de los mayores peligros asociados a la llegada masiva de pelícanos y otras especies a zonas urbanas es la alimentación inadecuada por parte de la población. “Al darles residuos o sobras, se les transmite la falsa idea de que ahí siempre encontrarán alimento, lo que modifica su comportamiento natural”, advirtió Lady Amaro. Además, muchas veces se les ofrece comida no apta para su dieta, lo que puede causarles enfermedades.

Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

La experta de Serfor también alertó sobre los focos infecciosos que se generan en estos puntos de congregación. El contacto entre animales enfermos y sanos facilita la transmisión de virus y bacterias, lo que representa un riesgo tanto para la fauna como para las personas. “Hemos detectado brotes de enfermedades zoonóticas y la presencia de bacterias peligrosas en estos entornos”, agregó Amaro.

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Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

¿Qué hacer si encuentro un pelícano o animal silvestre cerca de mi casa?

Ante la presencia de un pelícano u otra especie silvestre en zonas urbanas, la especialista recomienda no intentar manipular ni alimentar al animal. El protocolo correcto indica comunicarse con Alerta Serfor a través de WhatsApp (número 947 588 269), enviando una fotografía y la ubicación exacta. Además, se sugiere coordinar con el serenazgo para aislar la zona hasta la llegada del equipo especializado, que se encargará de la evaluación y el traslado seguro del animal.

“Si encontramos aves o mamíferos marinos en la playa, sobre todo si están muertos, es fundamental reportarlo para evitar la propagación de enfermedades tanto en la fauna como entre los visitantes”, señaló Amaro. Esta vigilancia epidemiológica incluye el descarte de patologías como influenza aviar o Newcastle, frecuentes en situaciones de debilidad o hacinamiento animal.

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Pelícanos en Lima en la década del 70 - Imagen compartida por Lima Antigua

Peligros para la salud pública y la convivencia urbana

La irrupción de aves silvestres en entornos urbanos trae consigo desafíos para la salud pública. Además del riesgo de enfermedades, la acumulación de excretas en mercados y plazas puede generar molestias y problemas sanitarios. En el pasado, se han reportado conflictos entre animales y trabajadores de muelles, así como incidentes con lobos marinos que, al cambiar su conducta, pueden volverse agresivos o competir por alimentos.

Este reportaje televisivo documenta la presencia de cientos de pelícanos en un terminal pesquero de Trujillo, Perú. Las aves se observan sobre superficies de concreto y cerca de puestos de venta. Una reportera entrevista a una mujer con casco blanco y a un hombre uniformado, mientras los pelícanos buscan alimento. Se muestra a trabajadores alimentando a las aves con restos de pescado. La llegada de los pelícanos se atribuye a la escasez de peces en el mar debido a aguas cálidas. El segmento es una cobertura de evento.

Las autoridades insisten en la necesidad de no fomentar estas conductas para evitar repetir episodios de décadas anteriores, cuando la falta de información llevó a una convivencia problemática entre limeños y pelícanos. La coordinación entre municipios, servicios de fauna y la ciudadanía resulta esencial para manejar adecuadamente este fenómeno.

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