Flavia Laos le pone un alto a participante de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ tras su beso con Luis Mateucci: “¿Tanto por un hombre?”

Flavia Laos protagonizó un cruce con Bárbara Córdova en ¿Volverías con tu ex? 2 tras besarse con Luis Mateucci en una fiesta de solteros.

Flavia Laos protagonizó uno de los enfrentamientos más comentados del capítulo 29 de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ al responder con firmeza a los reclamos de la argentina Bárbara Córdova tras besarse con el participante Luis Mateucci durante una fiesta de solteros del programa.

“¿Por qué no le hablas a tu chico en vez de a mí? Él te tiene que respetar, yo no. Yo te acabo de conocer. ¿Tanto por un hombre?”, le dijo la influencer peruana a su compañera de encierro, en un cruce que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más virales de la temporada en el canal Mega de Chile.

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El beso que encendió la polémica

El episodio tuvo lugar durante una fiesta de solteros organizada como parte de las dinámicas del programa. En esa actividad, Laos aceptó el reto y se besó con Mateucci, además de protagonizar otro acercamiento similar con el participante Nicolás Solabarrieta. En el video que circuló en redes sociales, se aprecia que fue Mateucci quien tomó la iniciativa del beso con lengua, al que Laos respondió.

Según recogió el sitio chileno Mega, el propio argentino lo confirmó ante sus compañeros: “Fue con un poco de lengua, de los dos”, dijo entre risas. Luego añadió que en una comparación de besos que le hicieron dentro de la casa, señaló que el de Laos “fue el mejor”.

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Durante un divertido juego de la botella, la tensión aumenta y el destino une a Flavia Laos y Luis Mateucci en un beso apasionado que dejó a todos los participantes con la boca abierta. ¡Revive este momento! Video: TikTok @mega_tv

La actitud de la peruana dejó en evidencia que su paso por el reality no apunta a una reconciliación con su expareja Austin Palao, quien también forma parte del encierro desde el 1 de julio de 2026. Con experiencia previa en formatos de reailtys de convivencia —participó en la cuarta temporada de ‘Too Hot to Handle’ de Netflix en 2022 y en temporadas de ‘Esto es Guerra’ en Perú—, Laos ha mostrado desde su ingreso al programa una disposición abierta a las dinámicas del formato, incluidas las que involucran acercamientos con otros participantes.

El cruce con Bárbara Córdova

Bárbara Córdova, expareja de Mateucci dentro del programa, no ocultó su malestar al enterarse del beso. “Quiero entender el beso en la actividad que puede ser un piquito al beso con lengua. Hay una distancia. Ahora todo el mundo tiene la baba de Flavia”, le reclamó a la peruana. Córdova también le reprochó a Mateucci su actitud y lanzó una advertencia directa: “No me vuelvo a cruzar la baba con vos, porque se la das a todas, asqueroso”.

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Lejos de retroceder, Laos respondió con calma y claridad. “Yo soy una persona que va a lo que quiere y soy superfrontal”, dijo en un primer momento. Cuando Córdova insistió en reclamarle, la cantante fue más directa y le recordó los límites de su vínculo: “¿No se supone que todos tenemos que participar en las actividades? Él te tiene que respetar, yo te acabo de conocer”.

Luego cerró el intercambio con la frase que más circuló en redes: “¿Tanto por un hombre? Hay tantos hombres en el mundo y me viene a decir que va a lavar la cuchara con cloro, qué se cree”.

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Una intensa escena de celos se desata cuando Bárbara confronta a Flavia Laos por un beso con Luis Mateucci. La tensión sube y la discusión se pone caliente. Video: TikTok @canaldepancho

Córdova también buscó involucrar a Mateucci en la discusión y le reprochó que hubiera contado que fue Laos quien tomó la iniciativa. El argentino intentó distender la situación con humor, pero la tensión entre las tres partes ya estaba instalada frente a todas las cámaras del encierro. “Ella es actriz y yo me dejé llevar”, se defendió Mateucci, sin lograr apaciguar a su expareja.

La reacción del público: apoyo mayoritario a Flavia

El video del beso y el del enfrentamiento posterior circularon con rapidez en redes sociales y acumularon cientos de comentarios, la mayoría a favor de la peruana. Varios usuarios señalaron que, a juzgar por las imágenes, fue Mateucci quien lideró el beso, y cuestionaron que el reclamo recayera sobre Laos y no sobre él.

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“Bárbara reclamando a Flavia y el que metió lengua fue el”, escribió un usuario. Otros destacaron la actitud desenvuelta de la cantante frente a las dinámicas del programa: “Flavia es actriz, está jugando muy bien con la mente de todas. Es la única que entendió el juego, ahí nadie está en pareja, son ex”, comentó otro internauta.

La percepción generalizada entre los seguidores del formato es que Laos asume la experiencia del reality con una soltura que contrasta con la reacción de otras participantes. “Flavia está jugando, parece que las otras chicas viven otra realidad”, escribió un usuario, mientras que otro apuntó directamente a Córdova: “Por qué no reclama a Luis, por qué a Flavia. Bien parada Flavia”.

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Este video captura la entrada de dos nuevos participantes a un programa de telerrealidad chileno. Los concursantes, inicialmente cubiertos con túnicas negras, son presentados a un grupo de personas en un set decorado con elementos tropicales. Se observan interacciones entre los recién llegados, otros participantes y anfitriones del programa. Las escenas muestran una bienvenida formal a los integrantes en el contexto del formato televisivo de un reality show | Mega

En el video del beso, algunos comentarios también repararon en la actitud de Mateucci: “Se ve que actúa como si ganó un premiazoooo por besar a Flavia”, escribió un seguidor del programa.

Semanas antes, la cantante ya había sido el centro del debate tras las declaraciones de Austin Palao sobre su vestimenta y su carrera musical, que le valieron al modelo acusaciones de machismo tanto de otros participantes como del público en redes sociales y de Magaly Medina. El programa, conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, se transmite por Mega en Chile y por Disney+ para el resto de América Latina.

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