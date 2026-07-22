Erick Noriega traslada un pedido importante a Gremio con el que busca recuperar terreno con miras a la selección peruana

Erick Noriega ha solicitado expresamente un cambio de ubicación en Gremio. - Crédito: Difusión

El presente de Erick Noriega despierta más que una alerta. El peruano pasó de ser inamovible a removible con mucha facilidad en Gremio. La decisión responde a las preferencias del entrenador Luis Castro por otros futbolistas que encajan en su idea de juego. Con ese obstáculo, el ‘Samurái’ ha tenido que acostumbrarse a la zona de variantes.

Aunque ese espacio le resulta más que incómodo y ha comenzado a moverse. Claro está que no necesariamente en el mercado, sino a nivel interno. Noriega insiste en mantenerse en el ‘tricolor’, pero aportando desde una demarcación que conoce a la perfección y de la que ha sido alejado sin razones de por medio.

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Erick Noriega concentra interés fuera de Brasil. - Crédito: Difusión

Según el periodista Alex Bagé, el seleccionado peruano ha sostenido un cónclave con la comisión técnica del Gremio, en el que el tema central ha sido su reubicación como zaguero, espacio con el que ganaría —a todas luces— mayor rodaje por lo que resta de la actual campaña en el Brasileirao y Copa Sudamericana.

En los despachos del club entienden que la solicitud de Noriega tiene mucho sentido, dado que en los últimos meses ha perdido terreno considerablemente al no ser empleado como volante de primera línea. De hecho, el futbolista aparece como cuarta opción en esa fase, lo que supone más que un destierro.

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El periodista Saimon Bianchini explica que el 'Samurái' es del gusto e interés del club norteamericano. | VIDEO: Esportes GZH

Con sus características de pivote defensivo, pero posicionándose como último hombre en una línea de cuatro, Erick Noriega transmitiría mucho liderazgo, personalidad, fuerza y visión panorámica de juego, virtudes que potenciarían el sistema de Gremio durante el último semestre.

Si bien el peruano reúne las condiciones necesarias para completar un rendimiento adecuado como defensor central, la evaluación final pasará por la lectura del DT Luis Castro, quien está acostumbrado a mantener una columna vertebral, ignorando la posibilidad de recambios totales.

Erick Noriega, desde su llegada a mediados del 2025, totaliza 41 partidos con Gremio. - Crédito: Maxi Franzoi

Medida perfecta, aunque revisable

Erick Noriega ha expresado su deseo de ser considerado como central, aunque la determinación quedará en manos de Luis Castro. El cuerpo técnico de Gremio puede considerar viable la medida, pero antes de escuchar al ‘Samurái’, ya ha iniciado gestiones en otra dirección que pueden ensuciar la solicitud.

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Los despachos del ‘tricolor’ han realizado un análisis detallado sobre la posibilidad de reforzar la defensa. Entre las alternativas estudiadas figuran los nombres de los argentinos Matías Moreno y Nicolás Valentini como potenciales incorporaciones para la zaga.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

A pesar del interés inicial, ninguna de estas negociaciones avanzó hacia una concreción. Las limitaciones económicas del Gremio han sido el principal obstáculo para materializar la llegada de nuevos defensores.

Ante estas dificultades, toma fuerza la opción de atender el pedido de Erick Noriega para desempeñar el rol de central. El club, ahora, valora con mayor atención su candidatura, teniendo en cuenta que cuando llegó cumplió con creces en ese sector.

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Erick Noriega ha visto frenado su crecimiento en Gremio. - Crédito: Evandro Barella

Gremio enfrenta actualmente un escenario comprometido en el Brasileirao, donde el peligro de descenso se ha vuelto una preocupación inmediata. La prioridad institucional está puesta en revertir esta situación en el campeonato local.

En paralelo, el club tiene pendiente el reto de la Copa Sudamericana 2026, pero esta competencia no será considerada prioritaria en la estrategia deportiva de la temporada.