Perú

Fenómeno El Niño pone en peligro a casi ocho millones de personas: Están expuestos a inundaciones, según Cenepred

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres alertó sobre la exposición masiva de peruanos ante lluvias e inundaciones. La Autoridad Nacional del Agua intensifica trabajos en cauces críticos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima

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Inundaciones por el fenómeno El Niño
Inundaciones por el Fenómeno El Niño.

El Fenómeno El Niño mantiene en alerta a cerca de ocho millones de personas en el Perú, según la advertencia del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El organismo señaló que el país enfrenta un riesgo muy alto de inundaciones y otros peligros vinculados a este evento climático, que podría intensificarse a fines de 2026 y durante el verano de 2027.

La vocera del Cenepred, Ana María Jaimes, indicó en diálogo con TVPerú Noticias que el análisis de la entidad identifica a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con mayor cantidad de habitantes expuestos.

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Lima encabeza la lista con más de 2 millones 278 mil personas en riesgo, seguida de Piura con 1 millón 357 mil, La Libertad con 866 mil, Lambayeque con 550 mil, Ica con 491 mil y Arequipa con 435 mil afectados potenciales.

Según explicó Jaimes, los meses de marzo y abril representarían el periodo de mayor preocupación, ya que se prevé un incremento de precipitaciones.

“En los meses de marzo y abril son los meses más críticos porque se supone que ahí debe llover menos o las lluvias deben disminuir, pero con la presencia del Niño estas lluvias se van a ver mucho más intensas”, afirmó la vocera.

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Además del riesgo de inundaciones, el fenómeno podría provocar deslizamientos, huaicos y caída de rocas, especialmente en zonas de pendiente. Entre los departamentos con mayor exposición a huaicos mencionó Cajamarca, Áncash, Huánuco, Ayacucho y San Martín, además de sectores entre Cajamarca y Lambayeque.

El escenario elaborado por el Cenepred se sustenta en los grandes eventos históricos del Fenómeno El Niño ocurridos en 1983, 1998, 2017 y 2023. Jaimes recalcó que las lluvias podrían intensificarse desde noviembre, lo que brinda un margen para que las autoridades implementen medidas de prevención.

“Una adecuada planificación y la ejecución oportuna de medidas preventivas serán fundamentales para reducir los daños que podría ocasionar el Fenómeno El Niño en el país durante la próxima temporada de lluvias”, puntualizó.

Hombre con sombrero y camisa a cuadros camina en calle inundada. Mujer en vestido rojo en puerta de casa. Viviendas a ambos lados de la calle
Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Acciones preventivas ante el Fenómeno El Niño

Como parte de la estrategia nacional frente a El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), realiza labores de limpieza y descolmatación de cauces en 75 puntos críticos distribuidos en las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

De acuerdo con la planificación, en 2026 se prevé intervenir 101 kilómetros de cauces. Hasta el momento, la ANA culminó la limpieza en más de 54 kilómetros, lo que representa avances significativos en varias regiones.

En Piura, una de las zonas más vulnerables, ya se han ejecutado más de 11 kilómetros. En Lambayeque se completaron 15 de los 23 kilómetros previstos y en Lima casi 13 de una meta de 36. Tumbes superó la mitad de su objetivo con 7,5 kilómetros, mientras que La Libertad y Áncash están cerca de cumplir sus metas con 4,5 y 2,5 kilómetros respectivamente.

La ANA recordó que estas tareas no son exclusivas de la institución, sino que forman parte de competencias compartidas por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, según la Ley de Recursos Hídricos y la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La Contraloría General de la República advirtió sobre la responsabilidad de las autoridades locales en la ejecución de acciones de prevención, especialmente en zonas donde un posible desborde de ríos podría tener consecuencias graves.

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