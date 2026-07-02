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Pelícanos de Pisco mueren por falta de alimento: los efectos del fenómeno de El Niño agravan la mortandad de aves marinas

Los especialistas solicitan retirar y enterrar los cadáveres para mantener un registro actualizado

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Un informe desde las playas de Pisco muestra la desoladora imagen de cientos de aves marinas, principalmente pelícanos, muertos en la orilla. La causa, según expertos, es el calentamiento del mar por el Fenómeno de El Niño, que ahuyenta a la anchoveta, su principal alimento. Buenos Días Perú

Las costas de Pisco afrontan una situación que mantiene bajo observación a especialistas y autoridades ambientales. En distintos sectores del litoral aparecen cada día aves marinas sin vida, una situación que refleja las alteraciones que atraviesa el ecosistema marino por efecto de las condiciones oceánicas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La presencia constante de ejemplares muertos en la orilla motivó el seguimiento de organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna marina. Los registros diarios buscan determinar qué especies presentan mayor afectación y cuál es la evolución de este escenario conforme cambian las condiciones del mar.

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Las playas de Pisco registran la aparición diaria de pelícanos muertos, una situación que también alcanza a otras aves marinas. El monitoreo se concentra en diversos puntos del litoral con el propósito de contabilizar los ejemplares encontrados y establecer qué especies presentan mayores niveles de afectación.

El biólogo de Acorema, Julio Reyes, explicó que la mortandad mantiene relación con las modificaciones del ambiente marino provocadas por el fenómeno de El Niño. Según indicó, “La mortandad se debe a... está asociada al calentamiento de las aguas producto del efecto del fenómeno del Niño, que está alejando el alimento disponible, que principalmente es anchoveta para estas aves”.

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El especialista señaló que los pelícanos, piqueros y guanayes dependen de la anchoveta para su alimentación. Como consecuencia del incremento de la temperatura del mar, este recurso se desplaza hacia mayores profundidades o migra a otras zonas, fuera del alcance de estas aves marinas.

El desplazamiento de la anchoveta afecta la alimentación de las aves

Las playas de Pisco registran la aparición diaria de pelícanos y otras aves marinas muertas. Captura de pantalla
Las playas de Pisco registran la aparición diaria de pelícanos y otras aves marinas muertas. Captura de pantalla

De acuerdo con la explicación brindada por Julio Reyes, el cambio en las condiciones del océano modifica la distribución de la anchoveta, principal alimento de varias especies guaneras. Esta variación reduce las posibilidades de alimentación y provoca el debilitamiento progresivo de las aves.

El especialista precisó que las aguas cálidas impulsan el desplazamiento del recurso pesquero hacia espacios donde las aves no consiguen capturarlo. Esa falta de alimento incrementa el riesgo de mortalidad entre las especies que dependen casi exclusivamente de este pez para sobrevivir.

La situación también resulta visible en distintos desembarcaderos del litoral peruano, donde grupos de pelícanos permanecen cerca de muelles y mercados pesqueros en busca de restos de pescado. La presencia frecuente de estas aves en espacios con intensa actividad humana refleja la reducción de alimento disponible en el mar.

El seguimiento diario permite medir la magnitud del problema

Acorema mantiene un monitoreo permanente para registrar la evolución de los casos en la costa de Pisco. El trabajo incluye el conteo de ejemplares y la identificación de las especies afectadas.

Julio Reyes indicó: “Hacemos el monitoreo a diario tratando de contabilizar y ver cuántas especies y qué especies podemos encontrar, a cuáles está afectando directamente”. Según explicó, los pelícanos constituyen el grupo más numeroso entre los ejemplares registrados, aunque también aparecen piqueros y guanayes.

El especialista añadió que la permanencia de los cuerpos en la playa dificulta la contabilización precisa. Por ese motivo, solicitó la participación de la municipalidad para efectuar la limpieza del litoral y el entierro de los animales encontrados, con el fin de mantener un registro actualizado de los nuevos casos.

Especialistas advierten un posible incremento de la mortandad

Especialistas relacionan la mortandad con el calentamiento del mar provocado por el fenómeno de El Niño. Captura de pantalla
Especialistas relacionan la mortandad con el calentamiento del mar provocado por el fenómeno de El Niño. Captura de pantalla

Durante el monitoreo, Acorema detectó que el número de aves aumenta conforme transcurren los días. Según Julio Reyes, en muchos casos permanecen los mismos ejemplares en la playa, aunque cada jornada aparecen nuevos pelícanos y otras especies.

El biólogo advirtió que este escenario podría intensificarse conforme avance el fenómeno de El Niño. “Encontramos las mismas aves a diario, pero de repente encontramos tres o cuatro más. Entonces, va aumentando y esto se va a agravar mientras nos acercamos a noviembre, cuando nos llegue el efecto del Niño global”, señaló.

Mientras tanto, pescadores artesanales también reportan una reducción en las capturas de especies marinas, un escenario que coincide con la menor disponibilidad de anchoveta señalada por los especialistas. Las condiciones actuales del mar afectan tanto a la fauna que depende de este recurso como a las actividades pesqueras que sostienen la economía de numerosas familias de la costa peruana.

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