¿Golpe de timón? Tres sectores están concentrando el 70% de las ventas de equipamiento automotriz en Perú

El crecimiento sostenido de actividades estratégicas como minería, construcción y transporte continúa empujando la demanda de productos especializados para vehículos y operaciones industriales en el país.
Según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre enero y abril de 2026 se comercializaron 8,576 camiones y tractocamiones, lo que representa un aumento del 38,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este desempeño refleja el avance de sectores productivos que, además de generar empleo y dinamismo económico, requieren equipamiento confiable para mantener sus operaciones en marcha.
Equipamiento esencial para operaciones seguras y eficientes
El dinamismo de estos sectores no solo se traduce en cifras de ventas, sino también en una mayor demanda de accesorios, sistemas de iluminación, elementos de seguridad y soluciones para el mantenimiento diario de vehículos y maquinaria.
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Rocío de la Cruz, CEO de GPC Perú, detalla que cerca del 70% de las ventas provienen de clientes vinculados a transporte, minería y construcción.
“Son industrias que requieren equipamiento confiable para mantener la continuidad de sus operaciones. Hemos observado una mayor demanda de productos relacionados con seguridad vial, iluminación, accesorios para vehículos, equipamiento de protección y soluciones orientadas a mejorar el desempeño operativo”, explica la ejecutiva.
Entre los productos de mayor salida destacan los sistemas de iluminación y señalización, como faros LED, barras luminosas y luces auxiliares; elementos de seguridad vial, como conos, extintores y kits antiderrame; y accesorios para transporte pesado, como bocinas, baterías y conectores.
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También se incrementa la demanda de equipamiento de seguridad industrial (cascos, guantes, lentes de protección) y productos para el mantenimiento y limpieza de flotas, todo orientado a prolongar la vida útil y eficiencia de los activos.
Profesionalización y asesoría técnica, nuevos estándares de compra
A medida que estas actividades continúan expandiéndose, crece la necesidad de contar con proveedores especializados que comprendan las exigencias de cada sector y brinden asesoría técnica adecuada.
“Las empresas ya no solo evalúan el precio de un producto. Hoy buscan calidad, durabilidad, garantía y acompañamiento técnico, porque entienden que una decisión adecuada puede contribuir a reducir costos operativos y evitar interrupciones en sus actividades”, remarca de la Cruz.
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La profesionalización de los sectores productivos ha elevado los estándares de exigencia en equipamiento y seguridad, según la portavoz.
La minería, la construcción y el transporte operan bajo condiciones cada vez más demandantes, lo que impulsa una mayor conciencia sobre la inversión en productos certificados y soluciones que aporten eficiencia y protección tanto para las personas como para los activos.
Perspectivas y desafíos para el sector automotriz especializado
El buen desempeño del mercado automotor, respaldado por el crecimiento en la venta de vehículos pesados y la diversificación de productos especializados, marca una tendencia favorable para el resto de 2026.
Sin embargo, el reto para las empresas del sector será mantener la capacidad de respuesta ante la expansión de los sectores productivos, garantizar la disponibilidad de productos certificados y sostener un nivel elevado de asesoría técnica y servicio postventa.
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La evolución del equipamiento automotriz en el país confirma que la demanda ya no responde únicamente al volumen, sino a la calidad y al respaldo técnico, factores que hoy definen la competitividad en los sectores estratégicos de la economía nacional.
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