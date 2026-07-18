Perú

ATU espera revolucionar transporte público con tecnología: así funcionan sus nuevas herramientas digitales

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementa innovaciones que transforman la experiencia de viajar, pagar y operar en la ciudad. Usuarios y operadores ya perciben los efectos de esta modernización

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Mujer pasando tarjeta por torniquete de acceso, acompañada de personal con chaleco azul de ATU y una mascota de ATU, en una estación de transporte
Una pasajera valida su tarjeta en un torniquete de acceso al sistema de transporte público de ATU en Lima, acompañada por personal de asistencia y una mascota institucional. (ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impulsa una etapa de transformación digital en el transporte público, donde la tecnología modifica tanto la forma de viajar como la gestión operativa. La llegada de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) inaugura un sistema que centraliza y simplifica el acceso a los principales servicios de la capital.

Desde el 8 de julio, el uso de la TIT es obligatorio para ingresar a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Los pasajeros pueden adquirir esta tarjeta por S/ 7.50 en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

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El objetivo es facilitar la movilidad entre el Metropolitano, la Línea 1 y la recién inaugurada Línea 2, con miras a integrar progresivamente los servicios convencionales.

La interoperabilidad representa un avance para los usuarios, que podrán utilizar un solo medio de pago en distintos sistemas. “El inicio de la marcha blanca de la Tarjeta Interoperable de Transporte ya es una realidad”, informó la ATU. Esta herramienta, según la entidad, elimina la necesidad de portar varias tarjetas o recurrir al pago en efectivo para trasbordos y conexiones.

Otra de las innovaciones se encuentra en la instalación de validadores electrónicos en las estaciones del Metropolitano. Ahora, quienes recargan sus tarjetas Metropolitano o Lima Pass con aplicaciones como Yape y Plin pueden validar el saldo en estos equipos en cuestión de minutos. Esto agiliza el ingreso y reduce colas, optimizando la experiencia del usuario.

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Operación más eficiente y monitoreo en tiempo real

La ATU también modernizó los trámites de los operadores a través de la Plataforma Virtual de Trámites (PVT). Esta solución digital transformó procesos presenciales en procedimientos completamente en línea, permitiendo a las empresas solicitar la ampliación de títulos habilitantes, registrar flotas y conductores, presentar planes de inversión y hacer seguimiento a expedientes sin acudir físicamente a las oficinas.

Esta plataforma redujo los tiempos de atención, disminuyó errores documentarios y mejoró la transparencia de los procesos. “La PVT ha facilitado el seguimiento de cada trámite y brinda mayor trazabilidad a todas las gestiones”, señaló la ATU.

El pago digital gana terreno gracias a la incorporación de sistemas electrónicos en la flota de empresas que ya operan con títulos habilitantes entregados por la ATU. El servicio AeroDirecto, por ejemplo, acepta pagos con billeteras digitales y se prepara para implementar la tarjeta interoperable.

El monitoreo y la supervisión también se benefician de la tecnología. El sistema de GPS en tiempo real permite que los operadores transmitan datos al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte (SIT), herramienta que verifica la ubicación, el recorrido, la velocidad y la orientación de cada unidad. Además, integra información esencial como el SOAT, el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y las actas de fiscalización.

La ATU explica que la transmisión de datos GPS es clave para acceder al Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), ya que permite calcular con precisión el monto correspondiente a cada operador según los kilómetros recorridos. “Gracias a estos datos, la ATU puede calcular con precisión el monto que corresponde a cada empresa”, sostiene la entidad.

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