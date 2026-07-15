Rara especie de pez apareció en la costa de Lima por el Fenómeno El Niño: la última vez capturado fue hace 43 años

Un mapa muestra las anomalías térmicas en el océano Pacífico frente a la costa de Perú, evidenciando el entorno cálido que propicia el avistamiento del pez wahoo, especie indicadora de El Niño Costero.

Un ejemplar de wahoo (Acanthocybium solandri), especie de aguas tropicales prácticamente ausente en el mar de Lima desde 1983, fue avistado y capturado en la costa de la capital peruana, según informó el meteorólogo Abraham Levy, conocido popularmente como ‘El hombre del tiempo’, a través de su cuenta oficial de X. El hallazgo no es un dato menor: la última vez que este pez fue pescado en esas aguas coincidió con el devastador Fenómeno El Niño de ese año, considerado uno de los más intensos del siglo XX.

El avistamiento llega en un momento en que el litoral peruano atraviesa una anomalía térmica sin precedentes recientes. Según la Marina de Guerra del Perú, la temperatura del agua en varios puntos de la costa supera en hasta 6 °C (10,8 °F) sus niveles habituales para esta época del año. En Paita, por ejemplo, el mar registra 24 °C (75,2 °F) cuando lo normal para el período es 18 °C (64,4 °F). Esa misma condición —aguas inusualmente cálidas frente a Lima— es precisamente el tipo de entorno que el wahoo requiere para desplazarse hacia latitudes donde normalmente no se le encuentra.

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Un ejemplar de wahoo, especie avistada en la costa de Lima, se constituye en un indicador biológico del calentamiento marino que experimenta el litoral peruano.

¿Qué es el wahoo y por qué sería una alarma?

El wahoo es un pez pelágico de distribución circuntropical, presente en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Pertenece a la familia Scombridae —la misma de los atunes y las caballas— y tiene requerimientos térmicos precisos: prefiere aguas de entre 20 °C y 30 °C (68 °F y 86 °F), con mayor abundancia cuando la temperatura supera los 24 °C (75,2 °F). No es un pez costero en el sentido convencional: vive en la columna de agua abierta, lejos del fondo marino, en zonas de buena transparencia y con profundidades que pueden superar varios cientos de metros.

Con frecuencia se concentra alrededor de estructuras marinas —arrecifes, montes submarinos, plataformas continentales, boyas y objetos flotantes— donde la concentración de presas es mayor. Su cuerpo es alargado, con el lomo de un azul iridiscente y los flancos plateados, atravesados por entre 25 y 30 barras verticales de color azul oscuro que se desvanecen rápidamente tras la muerte del animal. Puede alcanzar los 2.5 metros (8,2 pies) de longitud y llegar a pesar hasta 83 kilogramos (183 libras), aunque los ejemplares más comunes oscilan entre los 100 y 170 centímetros (39 y 67 pulgadas).

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El wahoo figura entre los peces más veloces del océano, con registros de hasta 75 kilómetros por hora (46,6 mph) en arranques cortos. Esa velocidad lo convierte en un depredador de alto nivel: su dieta se compone principalmente de otros peces pelágicos —atunes pequeños, peces voladores, jureles, sardinas— y calamares. Sus dientes, triangulares y finamente aserrados, le permiten cortar presas de mayor tamaño en fragmentos manejables. Suele ser solitario o formar grupos pequeños y dispersos, lo que dificulta su comercio a escala industrial y lo convierte en una especie muy cotizada en la pesca deportiva.

Un wahoo, pez pelágico tropical, nada en aguas cálidas frente a Lima, lo que indica el calentamiento del océano Pacífico peruano.

Mar peruano, más cálido que nunca

La presencia del wahoo frente a Lima no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del calentamiento marino que atraviesa la costa peruana. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene activa la “Alerta de El Niño Costero” y proyecta que el evento, iniciado en marzo de 2026, se prolongará hasta el verano de 2027, con una probabilidad del 48% de alcanzar magnitud fuerte entre junio y septiembre de este año.

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El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detectó anomalías térmicas de hasta 7 °C (12,6 °F) por encima de lo normal en la capa subsuperficial marina frente a la costa norte, y de entre 2 °C y 4 °C (3,6 °F y 7,2 °F) en zonas como Chimbote y Chicama. El Senamhi estima una probabilidad del 99% de que el fenómeno persista hasta el verano de 2027. La directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió que “las temperaturas van a estar todavía cuatro o cinco grados por encima de lo normal” en los próximos meses, con el pico más crítico proyectado entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Wahoo: termómetro biológico

El wahoo actúa, en la práctica, como un indicador biológico del estado térmico del océano. Al ser una especie que exige aguas oceánicas claras, cálidas y alejadas de la costa, su aparición frente a Lima no responde a una migración deliberada, sino a la expansión de la franja de agua cálida que el Niño Costero empuja hacia el sur. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Museo de Historia Natural de Florida, la especie se desplaza hacia latitudes más altas durante los períodos de mayor calentamiento superficial del mar, y retorna a sus zonas habituales cuando las temperaturas bajan.

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El paralelismo con 1983 es directo: aquel año, el Fenómeno El Niño elevó la temperatura del Pacífico oriental a niveles que permitieron la llegada de especies tropicales a la costa central y sur del Perú, entre ellas el wahoo. Más de 40 años después, las condiciones se repiten con una intensidad que el ENFEN califica de fuerte para el segundo semestre de 2026. La Marina de Guerra proyecta que el momento más crítico del calentamiento llegará entre diciembre de este año y marzo de 2027, cuando se espera el clímax del evento climático.

Un pescador sostiene un ejemplar de wahoo capturado en la costa de Lima, un avistamiento que señala las anomalías térmicas del mar peruano con hasta 6 °C por encima de lo normal, según la Marina de Guerra del Perú.