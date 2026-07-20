Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 20 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,88 soles, lo que representa un incremento del 0,14% respecto al precio de cierre anterior de 3,87 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,15%, aunque su variación interanual muestra una caída del -4,92%.

El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,86%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,19%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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