Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

El letrado Odar Jimmy Cornejo fue contratado como asesor legal apenas un mes después de la asunción del mandatario y mientras seguía defendiéndolo en causas personales

El abogado del mandatario interino José María Balcázar obtuvo un contrato por S/ 30.000 como asesor legal en el Despacho Presidencial, aunque no tenía experiencia previa en el sector público, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.

La contratación de Odar Jimmy Cornejo se realizó para brindar servicios especializados en materia legal a la Oficina General de Asesoría Jurídica durante 90 días, en el mismo despacho liderado por su representado.

De acuerdo con la investigación, el acuerdo se formalizó apenas un mes después de la llegada de Balcázar al cargo. La orden de servicio abarcó del 26 de marzo al 26 de junio de este año.

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Durante ese lapso, Cornejo siguió actuando como representante legal del jefe de Estado en procesos personales, entre ellos un juicio oral donde se le acusa de apropiarse de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, entidad de la que fue decano.

Odar Jimmy Cornejo fue contratado un mes después del inicio del gobierno interino, para prestar servicios legales durante 90 días en el despacho de su representado

En diálogo con el programa, Cornejo afirmó que no existe “incompatibilidad” entre la orden de servicio y “el derecho de defensa que pueda tener el presidente”, pues “en ninguna de las cláusulas prohíbe litigar ni con equis persona puedo litigar para un ministro, para un congresista o para un presidente”.

Especialistas consultados por el mismo medio calificaron de irregular el procedimiento, al señalar la existencia de un “conflicto de interés” en este caso. El abogado no registraba antecedentes laborales en el Estado ni aparecía en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) hasta el 18 de marzo, fecha en que se inscribió. Ocho días después, obtuvo el contrato con la Presidencia.

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El vínculo entre ambos, según el informe, existía antes de que ambos llegaran a Lima. Cuando el actual presidente encabezaba el Colegio de Abogados de Lambayeque, Cornejo ocupaba el cargo de gerente general. Ambos recibieron cuestionamientos por la gestión de la institución.

Durante ese periodo, Cornejo continuó defendiendo al mandatario en causas personales, incluida una acusación por apropiación de fondos en el Colegio de Abogados de Lambayeque

Tras la elección de Balcázar como congresista en 2021, el abogado fue designado asesor en su despacho, con remuneraciones entre S/ 7.000 y S/ 12.000 en los años posteriores. Luego, al asumir la presidencia en febrero de 2026, recibió una nueva orden de servicio, mientras mantenía la representación del mandatario en asuntos personales.

Sobrino beneficiado

El informe también reveló que Diego Cornejo Cachay, sobrino del jurista, fue nombrado subprefecto de Chiclayo a los 24 años y con solo un año de experiencia en Derecho. Su designación se oficializó el 12 de mayo, durante la vigencia de la orden de servicio de su tío en el despacho presidencial.

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El despacho presidencial no emitió comentarios sobre el tema, mientras el mandatario permanece en Cajamarca, donde entregó 266 tabletas electrónicas a estudiantes de un colegio en la provincia de Chota, lugar de nacimiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).