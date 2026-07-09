Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

El presidente aborda temas relacionados con un posible indulto a Pedro Castillo y la propuesta de amnistía para otros políticos. Video: Exitosa

El presidente interino José María Balcázar volvió a referirse este miércoles a la posibilidad de otorgar un indulto al exmandatario Pedro Castillo, quien recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión, tras el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En declaraciones a RPP, Balcázar precisó que el Ejecutivo no tiene “en estudio de debate ninguna solicitud concreta sobre el indulto o la gracia presidencial”, aunque añadió que aguardará “si se presenta o no se presenta” alguna petición formal.

“Eso todavía lo dejamos para el futuro”, expresó al remarcar que la decisión sobre el indulto corresponde exclusivamente a él. “Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial, la Constitución me autoriza”, manifestó.

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Al ser consultado sobre una reunión con impulsores de la medida como el excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y familiares de Castillo en Palacio de Gobierno, Balcázar aseguró no recordar el contenido de la conversación.

Balcázar señaló que solo evaluará un posible indulto o gracia presidencial si se presenta una petición formal y reiteró que la Constitución le otorga la potestad de decidir sobre estos casos

“La gente viene acá a conversar con nosotros sobre temas diferentes. Tanto los que vienen parlamentarios, vienen sindicatos, vienen a ver sus temas puntuales acá y se conversan diferentes temas, inclusive de los indultos, tanto para Pedro Castillo como para una serie de procesos que se encuentran ya con los requisitos completos para dar los indultos”, señaló.

“Esas son conversaciones que no significan ningún acuerdo. Yo no puedo acordar sobre una facultad constitucional que le corresponde solamente al presidente de la República por mandato constitucional. Además, es un instituto tan histórico que no se puede depender ni hacer exclusiva y excluyentemente a favor de terceros. Lo único que tiene aquí que ver es el presidente de la República”, matizó.

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La semana pasada, Balcázar había declarado que requiere un sustento jurídico y constitucional para otorgar una gracia que posibilite la excarcelación del exjefe de Estado, luego de seis pedidos de indulto rechazados por el Ejecutivo.

Balcázar indicó que necesita un sustento jurídico y constitucional para otorgar la gracia, y que si la presidenta electa, Keiko Fujimori, debe tratar el eventual indulto, deberá evaluarlo, aunque consideró que esto no afectaría su capacidad de gobernar

Además, sostuvo que si la presidenta electa, Keiko Fujimori, debe abordar el eventual indulto a Castillo, “tendrá que tratarlo y sopesarlo”, y sugirió que no tendría “ningún problema” para gobernar si decide concederlo.

La defensa del exmandatario ha presentado en los últimos meses hasta seis pedidos de indulto humanitario al presidente interino, que tras asumir sus funciones en el pasado mes de febrero dijo estar dispuesto a evaluar una excarcelación mediante las opciones legales que puede sugerir la Comisión de Gracias Presidenciales.

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Sin embargo, todas las solicitudes han sido rechazadas porque la condena en su contra, dictada el año pasado, sigue en apelación y todavía no es definitiva, lo que impide tramitar un indulto, según ha explicado el ministro de Justicia, Luis Jiménez.

El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.