Magaly Medina confirma entrevista con Ethel Pozo en vivo tras su salida de América TV: “Conmigo nunca hay que fiarse”

Tras las declaraciones de Ethel Pozo en un podcast, Magaly Medina no dudó en invitarla a su programa. La 'Urraca' confirma en vivo que la hija de Gisela Valcárcel estará en su set para una entrevista sin filtros. ATV/ Magaly TV La Firme.

La posibilidad de ver frente a frente a Magaly Medina y Ethel Pozo está cada vez más cerca. Durante una reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora confirmó que la hija de Gisela Valcárcel aceptó la invitación para acudir a su programa, luego de que ella misma revelara en el pódcast Sin Más que Decir, conducido por María Pía Copello, que durante años no pudo hacerlo debido a las restricciones que tenía mientras trabajaba en América Televisión.

El anuncio llegó después de que Magaly comentara, con su característico humor, la nueva aparición de Ethel en el espacio digital de María Pía.

“Y nosotros empezamos también nuestra información. Ay, la Ethel estuvo nuevamente en el pódcast, en el streaming de María Pía Copello. Y bueno, oye, debe haber que la vez pasada también estuvo ahí y ahora ha vuelto a ir. Debe ser que ya la van a contratar, no sé, en vez de Mario, en vez de la otra chica", comentó entre risas antes de pedir que emitieran el extracto de la conversación.

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Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo revela que siempre quiso conversar con Magaly Medina

Durante la entrevista con María Pía Copello, Ethel Pozo sorprendió al reconocer que, pese a las diferencias públicas que han existido durante años, siempre tuvo interés en sentarse frente a Magaly Medina para conversar.

“Yo quiero ver a Ethel y Magaly”, comentó inicialmente María Pía, mientras otro de los presentes añadió que sería “el verdadero numerón”. Ante ello, Ethel respondió explicando que esa posibilidad nunca pudo concretarse mientras mantenía contrato con el canal donde trabajaba.

“Mira, todos estos años yo no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre digo: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce, no conoce a mi mami, no me conoce a mí’”. La conductora también aclaró que existía una limitación contractual que le impedía asistir a programas de la competencia.

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“No he podido porque cuando tú tienes contrato con América no puedes ir claramente a programas que compiten en el horario. Ahora estoy libre".

Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina confirma que Ethel Pozo estará en Magaly TV La Firme

Tras escuchar esas declaraciones, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad y confirmó públicamente que la entrevista ya estaba pactada. “Ahora está libre. Así es, ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”.

La periodista continuó con el anuncio y precisó que la conversación no será grabada, sino completamente en vivo. “Y ella viene mañana como invitada a nuestro programa. Así es. Viene acá en vivo y en directo. Nada de grabado. No, no. Viene en vivo y en directo”.

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Además, dejó en claro cuál será la dinámica de la entrevista, adelantando que no habrá asuntos prohibidos. “Vamos a tocar todos los temas, por supuesto, todos los temas. No hay ningún tema tabú. Acá mañana con Ethel Pozo, es nuestra invitada".

Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo admite que nunca veía Magaly TV La Firme

Otro de los momentos que llamó la atención durante el pódcast de María Pía Copello fue cuando Ethel confesó que, mientras trabajaba en televisión, prefería no seguir el programa de Magaly. Según explicó, evitaba verlo porque consideraba que las críticas hacia ella y su madre eran constantes.

“Mira, sí, me ha sorprendido. Tú sabes que yo mientras estaba al aire, yo siempre lo he dicho, yo no veo Magali, no porque diga: ‘Ay, no la veo’, realmente porque para qué voy a ser masoquista en ver si siempre ha sido detractora de mi mamá y mía, entonces, ¿por qué voy a ver?”.

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Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

No obstante, explicó que la reciente entrevista que Magaly realizó despertó su curiosidad y terminó revisando diversos videos publicados en internet.

“Pero ahora que pasó la entrevista, he visto los rebotes, he visto en YouTube y sí... ha salido en efecto. Oye, pero cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque mira, ahora Magali iba a apapachar a Ethel. Y ahora Ethel ve a Magali. Dios mío”.

Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde con humor y advierte que nadie debe confiarse

Después de escuchar las palabras de Ethel Pozo, Magaly aprovechó para hacer una advertencia cargada de ironía, dejando claro que su estilo frente a las cámaras no cambia. “Tampoco se fíen de algunos comentarios, ah. Conmigo nunca hay que fiarse”.

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La conductora explicó que su personalidad puede cambiar de un día para otro, por lo que nadie debería sacar conclusiones anticipadas sobre cómo será la entrevista.

Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

“Lo saben todos los que trabajan acá, porque un día puedo venir muy linda, amorosa, buena, pero al día siguiente soy una bruja, sin remedio”. Fiel a su característico sentido del humor, continuó describiéndose con una frase que provocó risas en el estudio.

“No puedo. Mi condición natural es la de ser bruja. O sea, está en mi naturaleza, ¿entienden?”. Finalmente, cerró el comentario asegurando que se trata de una característica imposible de modificar. “Y contra la naturaleza uno no puede luchar”.

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Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.

La entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo genera expectativa

El anuncio de Magaly Medina marca un nuevo capítulo en la relación pública con Ethel Pozo, una figura a la que durante años criticó en diferentes oportunidades desde su programa de espectáculos. Ahora, tras la salida de la conductora de América Televisión, ambas compartirán por primera vez un espacio televisivo sin las restricciones contractuales que antes lo impedían.

Las declaraciones de Ethel dejan entrever que siempre existió interés por conversar directamente con Magaly para aclarar diversos temas y exponer su punto de vista. Por su parte, la periodista dejó claro que la entrevista será completamente en vivo y que no habrá preguntas vetadas, manteniendo el estilo frontal que caracteriza a Magaly TV La Firme.

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A ello se suma la advertencia lanzada por la conductora, quien, entre bromas, recordó que su personalidad es impredecible y que nadie debería confiarse antes de verla frente a frente con su invitada. Todo ello ha incrementado la expectativa de los televidentes, quienes esperan conocer cómo transcurrirá un encuentro que durante años parecía imposible y que ahora promete abordar todos los temas, sin restricciones y con ambas protagonistas cara a cara.

Magaly Medina sobre Ethel Pozo: “Ahora está libre, ya no hay pretextos para que no venga”. Captuyra: Magaly TV La Firme.