Perú

Ethel Pozo confirma que programa con Maju Mantilla no saldrá al aire: “Iba a estar Carloncho y Javier Masías”

La exconductora de ‘La Granja VIP’ confesó que el proyecto que tenía en pie no continuará y reveló que iba a tener más conductores

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Una mujer con auriculares y micrófono sobre una mesa frente a un fondo azul y otra escena con dos mujeres sonrientes frente a un fondo lila
Ethel Pozo aparece en un programa de televisión y en un evento junto a Maju Mantilla, lo que enmarca la reciente cancelación de su programa.

El esperado magazine vespertino que iba a reunir a Ethel Pozo y Maju Mantilla en la pantalla de Panamericana Televisión no saldrá al aire. La hija de Gisela Valcárcel confirmó que el proyecto ha sido cancelado antes de su estreno y que el espacio iba a contar con la participación de Carloncho y Javier Masías, sumando así a otras figuras reconocidas de la televisión peruana.

La noticia llega meses después de que la productora de Gisela Valcárcel anunciara nuevas producciones en el canal, tras su salida de América Televisión en medio de un conflicto público con el CEO Fernando Muñiz.

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En diciembre de 2025, la llegada de Gisela Valcárcel a Panamericana marcó un punto de inflexión en la industria televisiva local. La conductora fue presentada como la nueva figura representativa del canal, dejando atrás una larga etapa en América Televisión.

Gisela Valcárcel, junto a Ethel Pozo y Maju Mantilla
Gisela Valcárcel pone en duda el estreno del programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla durante entrevista en la jornada electoral. (Difusión)

Su salida se produjo luego de desacuerdos con la gerencia, lo que generó expectativas sobre los proyectos que podría liderar en su nueva casa televisiva. Entre ellos, uno de los más comentados era el magazine vespertino que conducirían Ethel Pozo y Maju Mantilla, quien también había dejado recientemente Latina TV.

A pesar del anuncio inicial y el interés generado, los meses pasaron sin mayores novedades sobre la fecha de estreno o detalles del formato. En abril de este año, durante la jornada electoral del domingo 12, la propia Gisela Valcárcel fue consultada por el programa “Amor y Fuego” sobre el futuro del magazine.

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Su respuesta fue tan breve como enigmática: “No sé si no va a salir”, expresó la productora, dejando abierta la posibilidad de una postergación o, incluso, una cancelación definitiva. Esta declaración alimentó las especulaciones sobre los cambios internos en la parrilla de Panamericana TV, donde se preveía que el espacio ocuparía un bloque importante de la tarde.

Gisela Valcárcel cumple con su deber cívico y no puede evitar las preguntas sobre sus planes profesionales. Entérate de qué dijo sobre el programa con su hija Ethel y Maju Mantilla, y las especulaciones sobre su carrera. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Ethel Pozo aclara la realidad de ese proyecto

La confirmación definitiva llegó el 8 de julio, cuando Ethel Pozo participó como invitada en el pódcast Sin Más que Decir de +QTV. En el espacio conducido por María Pía Copello, Mario Hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus, la exconductora de “América Hoy” abordó directamente el tema. Ante la pregunta sobre el estado del magazine anunciado, Pozo confirmó que el programa no se emitirá.

Además, reconoció que, si bien lamenta que el proyecto no avanzara, considera positivo no haber asumido una carga laboral tan intensa: “Grabamos hasta promo. Muy lindo, muy buen grupo, no se dio. A mí me llamaron para decirme, se va a postergar y luego ya no va. Dije ‘gracias’, no tengo tiempo”.
La exconductora de ‘La Granja VIP’ confesó que el proyecto que tenía en pie no continuará y reveló que iba a tener más conductores | YouTube

Según detalló Pozo en el pódcast de +QTV, la producción no solo iba a estar compuesta por ella y Maju Mantilla, sino que también se sumarían Carloncho y Javier Masías como conductores. “Era con Carloncho y con Javier Masías, lindo”, puntualizó. La exconductora explicó que, tras su experiencia en ‘La Granja VIP’, percibió que sería complejo compatibilizar dos programas de lunes a viernes. “Pensé que era más suave lo de la granja, pensé que podía hacer un magazine y luego ir a Mamacona”, sostuvo.

Frente a la cancelación, Pozo mostró una actitud pragmática y sin resentimientos. “Hay proyectos que salen y cosas que no. En la puerta del horno se quema el pan”, afirmó en el pódcast.

La decisión se suma a una serie de movimientos y ajustes en la programación de Panamericana Televisión, que continúa reestructurando sus contenidos tras la incorporación de la productora de Gisela Valcárcel.

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