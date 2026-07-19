¿Qué significan el rojo y blanco para los peruanos? La historia detrás de los colores que representan al país

Miles de hinchas peruanos vestidos de blanco y rojo llenan las tribunas, agitando banderas nacionales y pañuelos en un vibrante despliegue de pasión y unidad colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada julio, los colores rojo y blanco vuelven a ocupar un lugar protagonista en las calles, viviendas e instituciones del país durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Estos tonos aparecen en banderas, escarapelas y diversos espacios donde los peruanos expresan su orgullo por una nación cuya historia está marcada por la independencia y la construcción de una identidad propia.

Desde una competencia deportiva internacional hasta una ceremonia oficial o una celebración lejos del territorio nacional, los colores rojo y blanco acompañan a los peruanos como un símbolo de pertenencia.

Para quienes viven en el extranjero, estos dos colores representan un vínculo con sus raíces y una forma de mantener presente su país de origen. En cada lugar donde se muestran estos colores, también viajan recuerdos, tradiciones y un sentimiento de orgullo nacional.

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El Palacio Municipal de Lima se iluminó de rojo y blanco por Fiestas Patrias. Recuerda que el tránsito vehicular está restringido en el Centro Histórico hasta el martes 29 de julio. Usa vías alternas para evitar congestiones. Foto: X/MuniLima

¿Qué significan el rojo y blanco para el Perú?

Los colores de la bandera del Perú reúnen una carga histórica vinculada con la independencia y la formación de la República. El rojo representa la sangre derramada por los héroes y mártires que lucharon por la libertad del país, mientras que el blanco simboliza valores como la paz, la justicia y la libertad. Estos significados forman parte de la interpretación histórica que acompaña al principal símbolo nacional.

La elección de estos colores se remonta a 1820, cuando el general José de San Martín creó la primera bandera peruana durante la expedición libertadora. Según los registros históricos, el primer diseño combinaba los colores rojo y blanco en una composición distinta a la actual. Sin embargo, el origen exacto de la elección de estas tonalidades no cuenta con una explicación única documentada.

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Hinchas pintan de rojo y blanco el Mewa Arena

Una de las versiones más conocidas señala que San Martín habría elegido el rojo y blanco después de observar una parihuana, ave de plumaje blanco y rojo, durante su llegada a la bahía de Paracas. De acuerdo con esta tradición, el paisaje habría inspirado los colores del nuevo emblema. Aunque esta historia forma parte del imaginario peruano, los historiadores la consideran una explicación simbólica más que un hecho plenamente comprobado.

Otra interpretación sostiene que los colores estuvieron relacionados con la influencia de los símbolos utilizados por las fuerzas libertadoras y con la necesidad de crear un emblema que diferenciara al nuevo Estado peruano durante el proceso de independencia. Con el paso de los años, el rojo y blanco se consolidaron como los colores que representan al Perú y permanecieron en las distintas modificaciones que tuvo la bandera hasta llegar al diseño actual.

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Con tan solo 15 años, Kevin Pomasonco Sulca se consagra como una promesa de las ciencias peruanas al lograr la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática 2025 en Chile. Foto: Composición Infobae Perú

Los cambios que atravesó la bandera peruana antes de llegar a su diseño actual

La historia de la bandera peruana comenzó en 1820, cuando el general José de San Martín presentó el primer diseño del principal símbolo nacional. Aquella versión tenía una estructura diferente a la actual: estaba dividida mediante líneas diagonales y combinaba campos de color blanco y rojo.

Con el paso de los años, la bandera atravesó diversas modificaciones. Durante los primeros años de la República, autoridades como Bernardo de Tagle y Simón Bolívar impulsaron nuevos modelos que incorporaron franjas y elementos como el sol y el escudo nacional.

La bandera nacional de Perú ondea en lo alto de un mástil metálico frente a la fachada de un edificio oficial de arquitectura clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio definitivo llegó en 1950, cuando se estableció la composición vigente con tres franjas verticales: dos rojas ubicadas en los extremos y una blanca en el centro. Desde entonces, este diseño se convirtió en una representación reconocida del Perú dentro y fuera de sus fronteras.

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La evolución de la bandera refleja la búsqueda de un símbolo capaz de reunir la historia del país y fortalecer una identidad común entre sus ciudadanos.

Video informativo que explora los símbolos patrios de Perú. Contiene segmentos filmados de una mujer frente al edificio del Congreso Nacional y un evento público con la bandera peruana y una estatua. Se observan animaciones de la bandera nacional, figuras históricas y niños cantando. El material también presenta imágenes de grupos de personas. Se mencionan las instituciones estatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las fuerzas policiales y armadas.

La riqueza del Perú representada en el escudo nacional

El escudo nacional del Perú representa la soberanía y los recursos naturales del territorio. Su versión actual fue aprobada en 1825 y está dividida en tres campos que simbolizan los reinos animal, vegetal y mineral.

En la parte superior izquierda aparece una vicuña sobre un fondo celeste, como representación de la fauna peruana. En el lado derecho se encuentra el árbol de la quina, símbolo de la diversidad vegetal. En la zona inferior figura una cornucopia derramando monedas, elemento asociado a la riqueza mineral del país.

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Estos componentes fueron seleccionados para mostrar la diversidad del territorio peruano. Desde su creación, el escudo acompaña documentos oficiales, monedas y ceremonias, consolidándose como uno de los principales símbolos de la nación.

Una infografía detalla la historia, el significado y la normativa de uso de los símbolos patrios del Perú, incluyendo la bandera, el escudo, el himno y la escarapela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El himno nacional y la escarapela: símbolos que mantienen viva la identidad peruana

El himno nacional del Perú es otro de los emblemas que representa la historia republicana. Su letra fue escrita por José de la Torre Ugarte y su música fue compuesta por José Bernardo Alcedo luego de un concurso promovido por San Martín. Fue interpretado por primera vez por Rosa Merino el 23 de septiembre de 1821.

A través de sus estrofas, el himno recuerda el proceso de independencia y transmite valores vinculados con la libertad y el sacrificio de quienes participaron en la formación de la República.

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Junto a estos símbolos, la escarapela peruana mantiene una presencia especial durante las celebraciones de julio. Fue creada en 1820 por José de San Martín como distintivo del ejército patriota y posteriormente pasó a formar parte de las expresiones civiles de identidad nacional.

Aunque la escarapela no tiene reconocimiento constitucional como símbolo patrio, su uso continúa vigente en colegios, instituciones públicas y hogares durante las Fiestas Patrias.