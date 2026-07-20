Pensión por invalidez ONP: ¿Quiénes pueden acceder? Requisitos, montos y cómo solicitarla

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorga una pensión por invalidez a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, a consecuencia de un accidente o enfermedad, quedan imposibilitados de trabajar temporal o permanentemente.
Este beneficio aplica tanto para trabajadores dependientes como independientes, en el marco de una normativa que, con la publicación del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, elevó el monto máximo de pensión y amplió la protección social.
Pensión por invalidez: ¿En qué casos se puede solicitar? Requisitos clave
El derecho se activa cuando el afiliado, por causas de salud o accidente, pierde su capacidad laboral. No se exige la edad de jubilación ni acreditar 20 años de aportes, condiciones que sí aplican para la pensión de vejez.
PUBLICIDAD
Para acceder a la pensión, se requiere:
- Haber realizado al menos 12 meses de aportes en los últimos 36 meses previos al accidente o diagnóstico.
- Presentar un certificado médico expedido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada.
Tanto trabajadores dependientes como autónomos pueden solicitar el beneficio bajo estas condiciones. Samantha Parán Palacios, vocera de la ONP, detalló en entrevista con Radio Nacional que los trabajadores independientes acceden a la protección desde su primer aporte, siempre que cumplan con la normativa vigente.
Además, quienes hayan completado 15 años de aportes mantienen cobertura frente a la invalidez aunque hayan dejado de aportar.
¿Qué monto se recibe y cómo se calcula?
El monto máximo de la pensión por invalidez fue actualizado mediante el Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, que establece un tope de S/1.000 mensuales para quienes cuenten con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025.
PUBLICIDAD
Quienes tienen 80 años o más pueden recibir una bonificación adicional del 25 %, elevando la pensión máxima a S/1.250. El aporte mínimo mensual corresponde a S/147 o el 13 % del ingreso declarado, según las reglas vigentes de la ONP.
Pensión por invalidez: ¿Qué ocurre si el afiliado fallece?
En caso de fallecimiento del pensionista por invalidez, los familiares directos —pareja, hijos o padres— pueden solicitar una pensión de sobrevivencia. Para acceder a este derecho, es necesario acreditar el vínculo y cumplir los requisitos establecidos por la ONP.
¿Cómo se realiza el trámite de solicitud?
El trámite puede iniciarse tanto de forma digital como presencial, y la ONP ofrece varias alternativas para facilitar el proceso:
- Plataforma digital ONP Virtual
- Línea telefónica ONP Te Escucha: (01) 634 2222
- Oficinas y ventanillas del Banco de la Nación
- Aplicativos y agentes de Interbank
Para consultar y verificar los aportes, los afiliados pueden descargar su reporte desde la web oficial o solicitarlo por teléfono. Quienes tienen empleador deben revisar periódicamente que sus aportes estén al día.
PUBLICIDAD
¿Quiénes pueden acceder siendo trabajadores independientes?
Los trabajadores por cuenta propia —como mototaxistas, transportistas o comerciantes— acceden al beneficio desde el primer aporte, lo que brinda una protección inmediata ante accidentes.
El aporte equivale al 13 % de la remuneración mínima vital. Si la persona deja de aportar y luego retoma, los aportes anteriores se mantienen y pueden sumarse para cumplir los requisitos de cobertura.
El esquema es flexible: el pago puede completarse al mes siguiente y los aportes no se pierden aunque exista un periodo sin contribuir.
Pensión por invalidez: los documentos que se necesitan para el trámite
Para solicitar la pensión por invalidez, la ONP exige cumplir con ciertos documentos básicos durante el trámite:
- Certificado médico oficial emitido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizadaDocumento de identidad del solicitante.
- Reporte de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
- Formulario de solicitud de pensión por invalidez, disponible en ONP Virtual.
- En caso de pensión de sobrevivencia, pruebas de vínculo familiar correspondientes.
¿Dónde se puede pagar el aporte mensual?
El pago mensual de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) puede efectuarse a través de la plataforma de pago de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) —con o sin clave SOL—, los servicios de Interbank (banca por internet, aplicación móvil, agentes y ventanillas físicas) y las ventanillas del Banco de la Nación.
PUBLICIDAD
Todos estos canales permiten operaciones presenciales y digitales las 24 horas, facilitando el cumplimiento de los aportes previsionales según información pública de la propia ONP.
Más Noticias
Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: dos nuevos temblores remecen Chupaca este lunes y declaran en emergencia la zona
El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó cinco fallecidos y 350 damnificados
Sismo de 5.1 en Junín: Gobierno entregará bono de hasta S/12.000 para familias damnificadas por colapso de viviendas
El estado de emergencia por 60 días decretado habilita la intervención la multisectorial y la canalización de recursos para asistir a los damnificados del centro del país
Sorteo de La Tinka del domingo 19 de julio: revisa todos los ganadores y si reventó el pozo millonario
Como cada domingo conoce si tienes los números ganadores del sorteo o si sacaste la boliyapa u otros premios por acertar. Estos son los nuevos afortunados
Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”
En una charla con Magaly Medina, la conductora contó que el choque entre su madre y el canal terminó golpeando su continuidad laboral, una versión que por primera vez reconoce de forma abierta
Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”
La conductora y su esposo arrancaron su nuevo espacio digital ‘Modo Pareja ON’ hablando sin filtro sobre una diferencia doméstica muy común: el tiempo que él dedica a entrenar, incluso cuando ella quiere planes juntos en casa
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD