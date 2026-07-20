Pensión por invalidez ONP: ¿Quiénes pueden acceder? Requisitos, montos y cómo solicitarla

Los trabajadores independientes pueden acceder a la pensión por invalidez de la ONP desde su primer aporte si cumplen la normativa vigente, según la ONP.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorga una pensión por invalidez a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, a consecuencia de un accidente o enfermedad, quedan imposibilitados de trabajar temporal o permanentemente.

Este beneficio aplica tanto para trabajadores dependientes como independientes, en el marco de una normativa que, con la publicación del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, elevó el monto máximo de pensión y amplió la protección social.

Pensión por invalidez: ¿En qué casos se puede solicitar? Requisitos clave

El derecho se activa cuando el afiliado, por causas de salud o accidente, pierde su capacidad laboral. No se exige la edad de jubilación ni acreditar 20 años de aportes, condiciones que sí aplican para la pensión de vejez.

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Para acceder a la pensión, se requiere:

Haber realizado al menos 12 meses de aportes en los últimos 36 meses previos al accidente o diagnóstico.

Presentar un certificado médico expedido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada.

Tanto trabajadores dependientes como autónomos pueden solicitar el beneficio bajo estas condiciones. Samantha Parán Palacios, vocera de la ONP, detalló en entrevista con Radio Nacional que los trabajadores independientes acceden a la protección desde su primer aporte, siempre que cumplan con la normativa vigente.

Además, quienes hayan completado 15 años de aportes mantienen cobertura frente a la invalidez aunque hayan dejado de aportar.

El Decreto Supremo n.º 330-2025-EF elevó a S/1.000 la pensión máxima por invalidez de la ONP y fijó ese tope para pensiones definitivas hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué monto se recibe y cómo se calcula?

El monto máximo de la pensión por invalidez fue actualizado mediante el Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, que establece un tope de S/1.000 mensuales para quienes cuenten con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025.

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Quienes tienen 80 años o más pueden recibir una bonificación adicional del 25 %, elevando la pensión máxima a S/1.250. El aporte mínimo mensual corresponde a S/147 o el 13 % del ingreso declarado, según las reglas vigentes de la ONP.

Pensión por invalidez: ¿Qué ocurre si el afiliado fallece?

En caso de fallecimiento del pensionista por invalidez, los familiares directos —pareja, hijos o padres— pueden solicitar una pensión de sobrevivencia. Para acceder a este derecho, es necesario acreditar el vínculo y cumplir los requisitos establecidos por la ONP.

Los pensionistas de 80 años o más reciben una bonificación del 25 % que lleva la pensión máxima de la ONP a S/1.250. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

¿Cómo se realiza el trámite de solicitud?

El trámite puede iniciarse tanto de forma digital como presencial, y la ONP ofrece varias alternativas para facilitar el proceso:

Plataforma digital ONP Virtual

Línea telefónica ONP Te Escucha : (01) 634 2222

Oficinas y ventanillas del Banco de la Nación

Aplicativos y agentes de Interbank

Para consultar y verificar los aportes, los afiliados pueden descargar su reporte desde la web oficial o solicitarlo por teléfono. Quienes tienen empleador deben revisar periódicamente que sus aportes estén al día.

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¿Quiénes pueden acceder siendo trabajadores independientes?

Los trabajadores por cuenta propia —como mototaxistas, transportistas o comerciantes— acceden al beneficio desde el primer aporte, lo que brinda una protección inmediata ante accidentes.

El aporte equivale al 13 % de la remuneración mínima vital. Si la persona deja de aportar y luego retoma, los aportes anteriores se mantienen y pueden sumarse para cumplir los requisitos de cobertura.

El esquema es flexible: el pago puede completarse al mes siguiente y los aportes no se pierden aunque exista un periodo sin contribuir.

La pensión por invalidez exige al menos 12 meses de aportes en los últimos 36 meses y un certificado médico de EsSalud, el Minsa o una entidad autorizada.

Pensión por invalidez: los documentos que se necesitan para el trámite

Para solicitar la pensión por invalidez, la ONP exige cumplir con ciertos documentos básicos durante el trámite:

Certificado médico oficial emitido por EsSalud , Minsa o una entidad autorizadaDocumento de identidad del solicitante.

Reporte de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Formulario de solicitud de pensión por invalidez, disponible en ONP Virtual.

En caso de pensión de sobrevivencia, pruebas de vínculo familiar correspondientes.

¿Dónde se puede pagar el aporte mensual?

El pago mensual de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) puede efectuarse a través de la plataforma de pago de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) —con o sin clave SOL—, los servicios de Interbank (banca por internet, aplicación móvil, agentes y ventanillas físicas) y las ventanillas del Banco de la Nación.

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Todos estos canales permiten operaciones presenciales y digitales las 24 horas, facilitando el cumplimiento de los aportes previsionales según información pública de la propia ONP.