¿Viajas con mascotas en Fiestas Patrias? Esta es toda la documentación y cuidados que debes tener para un paseo inolvidable

Conoce todo lo que necesitas para viajar con tu mascota - Créditos: Difusión

Las Fiestas Patrias en Perú suelen convertirse en una de las temporadas con mayor movimiento de viajeros dentro y fuera del país. Cada vez son más las familias que deciden incluir a sus perros o gatos en sus vacaciones, pero hacerlo implica cumplir una serie de requisitos sanitarios, documentos obligatorios y normas establecidas tanto por las autoridades como por las aerolíneas para evitar inconvenientes antes de abordar.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) ha fortalecido el proceso para quienes planean viajar al extranjero con sus mascotas mediante la plataforma digital “Viaja con tu mascota”, una herramienta que permite gestionar gran parte del trámite de manera virtual. Además de agilizar la obtención del Certificado Sanitario de Exportación (CSE), la entidad recordó cuáles son los documentos indispensables, las recomendaciones veterinarias y los cuidados que deben considerarse antes de emprender un viaje internacional con un animal de compañía.

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¿Qué documentos necesita tu mascota para viajar al extranjero durante Fiestas Patrias?

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Si el destino se encuentra fuera del país, el documento más importante es el Certificado Sanitario de Exportación (CSE), emitido por Senasa. Este certificado acredita que el perro o gato cumple con las condiciones sanitarias exigidas por la autoridad del país de destino y es obligatorio para realizar viajes internacionales.

Para obtener este documento, el propietario debe reunir previamente una serie de requisitos. Entre ellos figura una solicitud dirigida al Área de Sanidad Animal de Senasa, además de presentar los requisitos sanitarios o permisos de importación establecidos por la autoridad competente del país al que viajará la mascota.

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También es indispensable contar con un certificado de salud vigente, emitido por un médico veterinario colegiado, donde se detalle el buen estado del animal y los tratamientos preventivos recibidos, como desparasitaciones internas y externas. A ello se suma el certificado de vacunación actualizado, que debe incluir la vacuna contra la rabia para animales mayores de tres meses, además de cualquier otra inmunización exigida por el país de destino.

Otro paso obligatorio es realizar el pago correspondiente por la inspección y emisión del certificado. Actualmente, el trámite del Certificado Sanitario de Exportación tiene un costo de S/ 91,10, monto que puede abonarse mediante las cuentas autorizadas de Senasa en el Banco de la Nación, BCP y BBVA.

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Posteriormente, la mascota debe pasar una inspección clínica oficial, donde especialistas verifican que no presente enfermedades infectocontagiosas o parasitarias y confirman que cumple con todas las condiciones sanitarias necesarias para viajar.

En el caso de algunos destinos internacionales, también puede exigirse la colocación de un microchip de identificación, requisito que se ha vuelto indispensable para ingresar a diversos países de América, Europa y Asia. Este dispositivo permite identificar de manera permanente al animal y facilita los controles sanitarios internacionales.

Si la mascota retorna al Perú dentro de los 30 días posteriores al viaje, el certificado mantiene su vigencia, por lo que no será necesario tramitar uno nuevo para el regreso.

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Plataforma “Viaja con tu mascota”: cómo realizar el trámite y recomendaciones antes del vuelo

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Con el objetivo de reducir tiempos de espera y evitar que los usuarios acudan varias veces a las oficinas, Senasa implementó la plataforma digital “Viaja con tu mascota”, un sistema que permite realizar buena parte del procedimiento desde cualquier computadora o dispositivo con acceso a internet.

A través de esta herramienta, los propietarios pueden registrar a sus perros o gatos, subir toda la documentación requerida, adjuntar el comprobante de pago, solicitar el Certificado Sanitario de Exportación y programar la inspección veterinaria de manera virtual.

Durante su primera etapa, el servicio estuvo disponible para viajes desde Lima y Tacna. Posteriormente, la plataforma fue ampliada para facilitar el acceso desde todo el país, beneficiando a miles de familias que cada año trasladan a sus mascotas al extranjero.

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Las estadísticas de Senasa muestran que miles de perros y gatos viajan anualmente fuera del Perú, principalmente con destino a Estados Unidos, países de Europa y Corea, lo que ha impulsado la digitalización de estos procedimientos para hacerlos más rápidos y ordenados.

Además de cumplir con la documentación, los especialistas recomiendan preparar adecuadamente a la mascota antes del viaje. Una de las primeras acciones es consultar con un médico veterinario para confirmar que el animal se encuentra en óptimas condiciones de salud y puede soportar el traslado sin riesgos.

También resulta importante revisar con anticipación las políticas de la aerolínea, ya que cada empresa establece condiciones específicas respecto al peso permitido, dimensiones del transportador, cantidad de mascotas por vuelo y si el animal podrá viajar en cabina o deberá hacerlo en bodega.

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Otra recomendación es acostumbrar al perro o gato al kennel o transportador varios días antes del viaje, con el fin de disminuir el estrés durante el vuelo. Asimismo, se aconseja mantener una adecuada hidratación, evitar alimentarlo inmediatamente antes del embarque y colocar una identificación visible con los datos del propietario.

Para quienes realizarán únicamente viajes dentro del territorio nacional, Senasa indicó que no se exige un certificado de movilización. Sin embargo, sí recomienda portar el certificado de salud veterinario y el carné de vacunación actualizado, además de consultar previamente las condiciones establecidas por la empresa de transporte elegida.