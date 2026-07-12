Desde la bandera hasta los banquetes: las costumbres que millones de peruanos mantienen en Fiestas Patrias

Una multitud de ciudadanos peruanos celebra las Fiestas Patrias en la Plaza de Armas de Lima, con la Catedral y edificios coloniales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 28 y 29 de julio, el Perú despliega un conjunto de costumbres cívicas, gastronómicas y culturales que atraviesan todo el territorio nacional y que definen al mes de julio como el período de mayor expresión de la identidad peruana. Desde el embanderamiento de fachadas hasta los banquetes familiares que reúnen a parientes dispersos por el país, las Fiestas Patrias condensan siglos de historia y tradición popular en apenas dos semanas de celebración sostenida.

El punto de partida es el 28 de julio de 1821, fecha en que el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima, poniendo fin a casi tres siglos de dominio colonial español. Desde entonces, la nación institucionalizó ese día como su fecha central de conmemoración y fue incorporando, a lo largo del tiempo, una serie de rituales cívicos, religiosos y populares que hoy conviven con naturalidad en todas las regiones del país.

PUBLICIDAD

Una familia peruana comparte una mesa llena de platos típicos de su país durante la celebración de Fiestas Patrias en su hogar tradicional, con banderas nacionales en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embanderamiento de viviendas y escarapela

Desde el primer día de julio, las fachadas de casas, comercios, colegios e instituciones públicas se cubren con la bandera bicolor roja y blanca. El embanderamiento no es una práctica espontánea: múltiples ordenanzas municipales lo establecen como obligación durante todo el mes, y algunos distritos aplican sanciones a quienes omiten el símbolo patrio en sus inmuebles. La medida tiene un efecto visual que transforma calles enteras en corredores de color nacional.

Junto a la bandera, la escarapela —distintivo circular con los colores patrios— se convierte en el accesorio más extendido durante julio. Niños, adultos y funcionarios la portan en el pecho como gesto de adhesión a la fecha. El investigador cultural Pinto-Bazurco ha señalado que “la bandera nacional se convierte en el símbolo más ecuménico y reconocible dentro y fuera de nuestras fronteras”, una observación que resume el peso simbólico que tiene el embanderamiento como práctica colectiva. El historiador David Pino añade que esta costumbre se ha consolidado mediante decretos que la convierten en una obligación formal a lo largo de todo julio.

PUBLICIDAD

La misa del Te Deum, celebrada cada 28 de julio en la Catedral de Lima con la presencia del presidente de la República y altas autoridades del Estado, es otra de las ceremonias que abre el día oficial. Tiene sus raíces en la propia gesta independentista: fue el propio San Martín quien solicitó una acción de gracias religiosa tras la proclamación de la libertad. Al término de la misa, el mandatario se dirige al Congreso para pronunciar el Mensaje a la Nación, el acto político de mayor seguimiento en el calendario peruano, transmitido en directo por todos los canales de televisión y plataformas digitales.

Una calle del Perú luce decorada con banderas nacionales y gallardetes mientras personas caminan y otras colocan símbolos patrios en fachadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferias de comida regional y festivales de pisco

La gastronomía peruana ocupa un lugar central en las celebraciones de julio. A lo largo del país, ferias y festivales gastronómicos concentran la oferta culinaria de cada región en espacios públicos que se vuelven puntos de encuentro masivo. En Lima, propuestas como la feria Bodega Surco —realizada en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad— reúnen más de 70 stands de productores locales con degustaciones de pisco, vinos y cervezas artesanales, además de piqueos criollos y postres tradicionales. El evento Viva Perú Fest, en el Eureka Park de San Borja, convoca a más de 40 stands de gastronomía, arte y danzas típicas con entrada gratuita.

PUBLICIDAD

El pisco sour es, por consenso popular, la bebida de julio. La licuación de uva peruana destilada en las regiones de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna tiene en estas fechas su momento de mayor visibilidad nacional. Los brindis con pisco marcan los almuerzos familiares, las reuniones de amigos y los eventos institucionales por igual. La chicha morada —preparada con maíz morado, frutas y especias— cumple el mismo rol para quienes prefieren una alternativa sin alcohol.

En la costa, el ceviche y los anticuchos encabezan las mesas de Fiestas Patrias. En la sierra, la pachamanca —técnica ancestral andina de cocción bajo tierra con piedras calientes— convoca a comunidades enteras en torno a un ritual culinario que honra a la Pachamama. En la Amazonía, el juane —arroz sazonado con cúrcuma y especias, envuelto en hojas de bijao— representa la identidad selvática en la mesa festiva. Cada región aporta así su propia expresión gastronómica a una celebración que, en la práctica, funciona también como un inventario vivo de la diversidad culinaria peruana.

PUBLICIDAD

Visitantes disfrutan de una feria gastronómica peruana en la Plaza Mayor de Lima, donde chefs sirven platos tradicionales de diversas regiones en un ambiente festivo por Fiestas Patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desfiles escolares y pasacalles institucionales

Fuera de Lima, julio adquiere un carácter más comunitario y participativo. Los desfiles escolares son, en muchas provincias, el evento de mayor convocatoria del año. Alumnos de inicial, primaria y secundaria ensayan durante semanas para marchar en formación por las calles principales de sus distritos, vestidos con uniformes de gala o trajes típicos regionales. Las bandas de música escolar marcan el paso, y las autoridades locales presiden las tribunas instaladas en la plaza de armas de cada localidad.

Los pasacalles institucionales amplían esa participación más allá del ámbito educativo. Municipalidades, gremios, asociaciones de vecinos y organismos públicos organizan sus propias columnas de marcha, con estandartes, bandas y representaciones de danzas folclóricas. En Cusco, las trece provincias de la región convergen en la Plaza de Armas para presentar danzas tradicionales en trajes ancestrales: el Capac Chuncho, la Mestiza Qoyacha y el Ukuku son algunas de las expresiones que se ejecutan junto a las ceremonias cívicas oficiales, en una fusión de identidad andina y patriotismo republicano.

PUBLICIDAD

Trujillo celebra con desfiles de marinera y exhibiciones del caballo de Paso Peruano, dos tradiciones profundamente arraigadas en la identidad norteña. Cajamarca organiza una Feria Agrícola de siete días que se ha convertido en el evento emblemático de los Andes del norte durante este período. Puno, a orillas del lago Titicaca, suma bandas de sikuris, trajes de colores y competencias de danzas en la plaza principal. Cada ciudad construye así su propia versión de la celebración nacional, con elementos que reflejan la geografía y la historia de cada territorio.

Estudiantes y bandas escolares desfilan por las Fiestas Patrias en la plaza principal de una ciudad andina peruana, mientras familias observan y edificios históricos se alzan al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grandes banquetes y turismo interno

El feriado largo de Fiestas Patrias —que en 2026 abarca los días 28 y 29 de julio, con muchas familias que extienden sus vacaciones desde el viernes 25— es el período de mayor movilización interna del año en el Perú. Aeropuertos, terminales terrestres y carreteras registran un flujo intenso de viajeros que retornan a sus ciudades de origen o aprovechan para explorar destinos turísticos nacionales. El turismo interno se activa con fuerza en regiones como Cusco, Arequipa, Iquitos y destinos cercanos a Lima como Churín y Marcahuasi.

PUBLICIDAD

El almuerzo del 28 de julio es, en la práctica, el momento más esperado de la celebración familiar. Las mesas se organizan con días de anticipación: se acuerda quién prepara el ceviche, quién trae el lomo saltado, quién se encarga del arroz con leche o la mazamorra morada. En muchos hogares, la tradición de la jarana criolla —reunión con música peruana en vivo, baile y comida— mantiene su vigencia, especialmente en las familias de la costa. La transmisión televisiva del Mensaje a la Nación y de la Gran Parada Militar del 29 de julio por la Avenida Brasil sirve de fondo sonoro para esos encuentros, con el desfile de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como espectáculo compartido desde el sofá familiar o desde las tribunas de la avenida.

Un grupo de familias peruanas comparte momentos de reencuentro en una plaza del Cusco, con montañas nevadas y arquitectura inca al fondo, durante las Fiestas Patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva de Lima, y los Clubes Metropolitanos administrados por el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) —entre ellos Sinchi Roca en Comas, Lloque Yupanqui en Los Olivos y Cahuide en Ate— ofrecen alternativas de esparcimiento para las familias que permanecen en la capital, con tarifas accesibles de entre S/ 3 y S/ 4 por persona. El Museo de Arte de Lima (MALI) suma a la oferta su programación “MALI Patrio”, con visitas guiadas, talleres creativos, clases de cajón y danzas, y conciertos del 23 de julio al 2 de agosto.

PUBLICIDAD