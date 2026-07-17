Ministerio de Cultura autoriza ingreso libre a museos para el 27, 28 y 29 de julio de 2026

Museos Abiertos gratis este domingo 5 de octubre: ingresa a más de 50 sitios en todo el Perú - Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura de Perú aprobó el ingreso gratuito a todos los museos y museos de sitio bajo su administración los días 27, 28 y 29 de julio de 2026, según la Resolución Ministerial Nº 000221-2026-MC emitida el 16 de julio y publicada oficialmente en el diario El Peruano hoy 17 de julio. La medida, que beneficia a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país, busca promover el turismo cultural y el acceso al patrimonio nacional durante las celebraciones por las fiestas patrias.

La resolución fue firmada por la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt, y establece que la tarifa promocional de S/ 0,00 soles permitirá a los visitantes recorrer los museos sin costo, de acuerdo con los horarios habituales de cada institución. Esta iniciativa responde a una propuesta de la Dirección General de Museos y recibió opinión favorable de las áreas técnicas y jurídicas del ministerio.

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Durante Fiestas Patrias, museos de Lima, Lambayeque y otras regiones abrirán sus puertas con ingreso gratuito, actividades culturales y programación especial para toda la familia. Foto: Composición Infobae Perú

El documento se apoya en la Ley Nº 29565, que establece las competencias del Ministerio de Cultura (MC) como organismo rector de la gestión y protección del patrimonio cultural material e inmaterial del país. Según la normativa, el MC tiene la función exclusiva de fomentar la participación de la ciudadanía y las organizaciones civiles en la valoración y preservación de las manifestaciones artísticas, además de fortalecer la identidad nacional.

Asimismo, la decisión se sustenta en el numeral 3.13 del Reglamento de Organización y Funciones del ministerio, que asigna al sector la promoción activa de las artes y el patrimonio, facilitando el acceso democrático a estos bienes. La disposición también toma en cuenta la Ley General de Turismo y su reglamento, que permiten establecer tarifas promocionales para incentivar el turismo interno en fechas estratégicas.

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La resolución cita el Decreto Supremo Nº 009-2020-MC, que fija la Política Nacional de Cultura al 2030 como directriz para la acción pública en materia de derechos culturales. Entre los objetivos prioritarios de esa política figuran el fortalecimiento de la diversidad cultural, el incremento de la participación en expresiones artístico-culturales y el impulso del desarrollo sostenible de las industrias creativas.

Museos abiertos se realiza este domingo 7. (Foto: Mincul)

Alcance y condiciones del beneficio

La gratuidad abarcará todos los museos y museos de sitio administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional, tanto en Lima como en regiones. El beneficio se aplicará exclusivamente durante las fechas señaladas y solo para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país.

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De acuerdo con la resolución, la Dirección General de Museos será responsable de implementar las acciones necesarias para garantizar el acceso de los visitantes y dar cumplimiento a la medida. Además, la disposición instruye notificar oficialmente la decisión al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y a la propia Dirección General de Museos, para su difusión y ejecución.

El artículo 39 de la Ley Nº 32392, Nueva Ley General de Turismo, indica que las autoridades pueden fijar tarifas promocionales en determinadas temporadas para facilitar el acceso de nacionales y residentes, sin que ello constituya trato discriminatorio. El reglamento de esta ley refuerza la obligación de comunicar al sector turismo cualquier campaña de este tipo, especificando las condiciones y la vigencia.

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El 2 de noviembre se realiza una nueva edición de Museos Abiertos (MUA), impulsada por el Ministerio de Cultura. (Difusión)

Promoción de la identidad y participación ciudadana

La ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt, afirmó que la medida busca acercar a la población al patrimonio histórico y artístico, en línea con los lineamientos de la Política Nacional de Cultura. El documento ministerial menciona que la propuesta fue elaborada por la Dirección de Investigación y Planificación Museológica, con el objetivo de incentivar el conocimiento y valoración del legado cultural peruano durante las fiestas patrias.

Entre los objetivos estratégicos del sector figura la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales. El Lineamiento 6.5 del Objetivo Prioritario 6 de la Política Nacional de Cultura al 2030 destaca la importancia de abrir espacios participativos y fortalecer la gobernanza cultural.

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Según el informe emitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la gratuidad para peruanos y residentes extranjeros durante los días 27, 28 y 29 de julio permitirá incrementar el flujo de visitantes y posicionar los museos como espacios de encuentro y aprendizaje.

Actualmente, los museos son considerados espacios públicos de confianza que promueven la participación ciudadana y refuerzan el sentido de identidad cultural. (Andina)

Publicación y vigencia de la resolución

La Resolución Ministerial Nº 000221-2026-MC fue publicada en la sede digital del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura) y en el diario oficial El Peruano, cumpliendo con los procedimientos de transparencia y difusión previstos por la normativa.

La medida entrará en vigencia de inmediato, limitada a los tres días estipulados, y se enmarca en la política del gobierno de garantizar el acceso universal a la cultura y promover el turismo interno en fechas emblemáticas para el país.

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Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)