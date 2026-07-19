Gobierno evalúa entregar bonos a damnificados por sismo en Junín: esto se sabe sobre la ayuda económica

El jefe de Indeci, Gral. Luis Vásquez, ofrece el último reporte sobre el sismo de 5.1 en Chupaca, Junín. Se confirma el fallecimiento de 5 personas y más de 200 familias damnificadas que ahora reciben ayuda en albergues temporales. - América Noticias

El Gobierno anunció que evalúa otorgar bonos para las familias damnificadas por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín, una medida que dependerá de la evaluación de daños que realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En paralelo, el Ejecutivo inició el proceso para declarar el estado de emergencia en los distritos más afectados con el objetivo de agilizar la ayuda y movilizar recursos para atender a la población.

Mientras brigadas del Estado continúan recorriendo las zonas afectadas, el balance preliminar reporta seis fallecidos, 32 heridos, decenas de viviendas colapsadas y alrededor de 250 familias damnificadas. Las autoridades también gestionan la instalación de viviendas temporales, la entrega de asistencia humanitaria y mecanismos de apoyo para quienes perdieron sus casas, cultivos y ganado a causa del movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

Estado de emergencia permitiría entregar bonos y acelerar la ayuda para damnificados por el sismo en Junín

Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci. (Foto: TV Chupaca Noticias / Roger García)

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, confirmó que el Ejecutivo inició el proceso para declarar el estado de emergencia en los distritos afectados por el fuerte sismo registrado en Junín. La medida busca facilitar una respuesta más rápida del Estado y acelerar la entrega de apoyo a las familias que quedaron en situación de vulnerabilidad.

Durante su recorrido por las zonas impactadas, el jefe del Gabinete señaló que ya se ordenó preparar toda la documentación necesaria para oficializar la declaratoria. Explicó que esta decisión permitirá movilizar recursos con mayor rapidez y fortalecer la atención social en los lugares donde el movimiento telúrico ocasionó mayores daños.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos centrales de esta estrategia es la evaluación para la entrega de bonos económicos a las familias damnificadas. Arroyo precisó que los informes elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) serán determinantes para sustentar tanto la declaratoria de emergencia como la asignación de este apoyo económico, especialmente para quienes perdieron sus viviendas.

“Todos los programas sociales se están haciendo presentes en la zona”, manifestó el premier durante su visita a Chongos Bajo, uno de los distritos más afectados por el sismo. Además, hizo un llamado a las empresas privadas para que se sumen a las campañas de ayuda dirigidas a los damnificados.

PUBLICIDAD

La intervención del Ejecutivo también involucra a diversos sectores del Estado. Los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Salud, Defensa, Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables coordinan acciones para garantizar atención médica, rehabilitación de vías, seguridad y asistencia social en las localidades afectadas.

En paralelo, el presidente José Balcázar anunció que viajará a la región una vez reciba el informe consolidado de las autoridades locales. El mandatario indicó que se elaborará un padrón de afectados para canalizar la ayuda inmediata y priorizar a quienes perdieron sus viviendas o resultaron damnificados por el desastre.

Gobierno Regional solicita viviendas temporales y compensaciones para cultivos y ganado afectados

Fotografía cedida este domingo por el Ministerio de Defensa de Perú que muestra a integrantes de las Fuerzas Armadas removiendo escombros tras un sismo en la provincia de Chupaca, en la región de Junín (Perú). EFE/ Ministerio de Defensa de Perú

Mientras continúa el trabajo de campo, el Gobierno Regional de Junín presentó un balance preliminar que confirma la magnitud de la emergencia. El gobernador Zósimo Cárdenas Muje informó al Ejecutivo que el sismo deja, hasta el momento, seis personas fallecidas, 32 heridas y alrededor de 250 familias damnificadas, además de importantes daños materiales.

PUBLICIDAD

Como parte de las gestiones ante el Gobierno central, la región impulsa formalmente la declaratoria del estado de emergencia, sustentada en los registros del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) correspondientes a Chongos Bajo y Huacrapuquio.

La solicitud no solo contempla la entrega de bonos para la reconstrucción de viviendas colapsadas, sino también la instalación de viviendas temporales, apoyo para las familias que permanecen aisladas y mecanismos de compensación por las pérdidas registradas en cultivos y ganado, actividades fundamentales para la economía local.

Mientras se completa el proceso administrativo, el Gobierno Regional informó que continúa distribuyendo ayuda humanitaria adquirida con recursos propios. Según la Subgerencia de Defensa Civil, los almacenes regionales cuentan con abastecimiento suficiente para responder a la emergencia mientras llegan nuevos recursos del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Las autoridades también exhortaron a los municipios de las zonas más alejadas a reportar inmediatamente los daños registrados para acelerar el envío de alimentos, agua, frazadas y otros artículos de primera necesidad.

A la respuesta se han sumado instituciones como el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro), cuyos brigadistas fueron desplegados desde la misma noche del sismo para atender a los heridos y brindar apoyo a la población de Pumpunya, en coordinación con la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional.

Asimismo, la Dirección Regional de Agricultura de Junín inició una campaña para recolectar alimentos no perecibles, agua, ropa y frazadas destinadas a las familias afectadas, mientras especialistas del programa presupuestal Prevaed inspeccionan colegios de Chupaca y Huancayo con el fin de determinar los daños sufridos por la infraestructura educativa y definir las intervenciones que serán necesarias en los próximos días.

PUBLICIDAD