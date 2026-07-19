La sierra peruana sigue temblando: IGP reporta más de diez réplicas tras el destructivo sismo de 5.1 en Junín

Un sismo de magnitud 5.1 en Junín tuvo epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca y afectó con mayor fuerza a Pumpunya, en Chongos Bajo. (Andina)

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Junín la noche del último sábado 18 de julio, dejando más de diez réplicas, daños estructurales y pérdidas humanas, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sur de Chupaca, afectó principalmente el anexo de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo. De acuerdo con información difundida por RPP, el evento causó la muerte de seis personas y dejó alrededor de cincuenta heridos. Además, se reportaron daños en aproximadamente cuarenta y nueve viviendas y un total de doscientas personas damnificadas.

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La noche del sismo, los habitantes de las zonas más afectadas buscaron refugio en una losa deportiva, tras verse obligados a abandonar sus hogares por el riesgo de colapso de las estructuras.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la provincia de Chupaca en Junín, dejando un saldo trágico de cuatro fallecidos y más de veinte heridos. Este reportaje muestra los estragos, incluyendo el colapso del techo de la iglesia matriz de Chongos Bajo y el desplome de la histórica Cruz de Piedra.

Réplicas y monitoreo

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, declaró en entrevista con RPP que el organismo registró hasta doce réplicas, la mayoría de baja magnitud.

“Hemos reportado dos réplicas importantes de 3.7 y 3.4. Hemos registrado hasta 12 réplicas, la mayoría con magnitudes muy pequeñas que casi han pasado desapercibidas por la población”, informó Tavera.

El funcionario subrayó que las réplicas tienden a disminuir progresivamente tras el evento principal, mientras el sistema tectónico regional busca estabilizarse. Personal del IGP se desplazó a la zona afectada para realizar evaluaciones tanto de daños estructurales como de características geológicas y tectónicas, con el fin de aportar información precisa a las autoridades locales y regionales.

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Frecuencia sísmica

Tavera recordó que un evento sísmico de esta magnitud no se registraba en Junín desde 1969. Según el presidente del IGP, los sismos en la zona no ocurren con frecuencia.

El Ministerio del Interior expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso de continuar articulando todos los esfuerzos necesarios para atender la emergencia. Foto: Andina/Javier Ninaya

“En la zona de Junín, la frecuencia es casi un sismo de magnitud pequeña cada dos o tres meses. No es muy frecuente. A veces pensamos que cuando se da este tipo de escenario, no va a haber sismos nunca. A veces la naturaleza nos sorprende, porque donde no hay sismos significa que se está acumulando fuerzas”, puntualizó Tavera.

Este contexto evidencia la necesidad de preparación y monitoreo permanente en regiones donde el historial sísmico podría llevar a una percepción de menor riesgo.

Calidad del suelo

El titular del IGP analizó dos causas principales para el elevado impacto del reciente sismo: la naturaleza del suelo y la calidad de las edificaciones. “Las ondas sísmicas siempre van a sacudir el suelo. Si el suelo no es compacto, se va a sacudir con más intensidad por más tiempo; ese es un factor”, explicó Tavera en diálogo con RPP.

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La otra variable relevante es la calidad de las construcciones. El presidente del instituto enfatizó que las viviendas hechas con “material de la zona”, denominadas precarias, presentan mayor riesgo de colapso ante un evento sísmico.

Sismo en Junín - Andina

“Cuando las construcciones son hechas con las normas, con ingeniería, obviamente van a tener mejor resultado que cuando son construidas con material de la zona”, afirmó Tavera. En las zonas andinas alejadas, prevalecen las viviendas de este tipo, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Incluso una iglesia local sufrió un colapso parcial, lo que refuerza la preocupación sobre el estado de las infraestructuras en áreas rurales o de difícil acceso.

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Evaluación de suelos

Hernando Tavera insistió en la importancia de realizar evaluaciones de suelo antes de construir viviendas, especialmente en regiones con riesgo sísmico. Alertó sobre la tendencia a levantar urbanizaciones en zonas planas formadas por antiguos deslizamientos, donde la calidad del suelo suele ser deficiente debido a la cercanía de áreas agrícolas.

“En las zonas andinas, por lo general, las áreas urbanas se han levantado en zonas planas formadas por antiguos deslizamientos. Entonces, la calidad del suelo no es lo que todos quisiéramos, porque muy cercana a estas áreas urbanas prevalece la parte de la agricultura, los campos de sembrío”, expresó el funcionario a RPP.

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Al abordar la cultura constructiva local, Tavera recalcó que la adaptación de las edificaciones a los fenómenos naturales frecuentes debe convertirse en una prioridad. Ante la consulta sobre el diseño de viviendas, señaló: “Cuando uno está en una zona, una región, lo primero que uno tiene que preguntarse es qué fenómenos naturales ocurren acá con mayor frecuencia. Si estamos cerca de unas fallas tectónicas, tiene que haber sismos en algún momento”.