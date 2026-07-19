Jefe del Indeci explica el impacto del sismo de 5.1 en Junín y el despliegue de ayuda

El jefe de Indeci, Gral. Luis Vásquez, ofrece el último reporte sobre el sismo de 5.1 en Chupaca, Junín. Se confirma el fallecimiento de 5 personas y más de 200 familias damnificadas que ahora reciben ayuda en albergues temporales. - América Noticias

La noche del sábado, la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, fue epicentro de un sismo de magnitud 5.1 que dejó cinco personas fallecidas, decenas de viviendas destruidas y más de 300 personas damnificadas, según informó Luis Enrique Vásquez Guerrero, jefe institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de 24 kilómetros, sorprendió a la población local y movilizó a equipos de emergencia y autoridades regionales.

De acuerdo con declaraciones recogidas por América Noticias, el general (r) Luis Enrique Vásquez Guerrero confirmó que el sismo dejó cinco víctimas mortales, entre ellas dos varones y dos mujeres, con edades que oscilan entre los 18 y los 73 años. Todas las víctimas residían en la provincia de Chupaca, que resultó la más afectada por el evento sísmico.

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Terremoto sacude Chupaca, reportan víctimas y graves daños en viviendas | Gobierno Regional de Junín

Las primeras evaluaciones realizadas por personal de Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el gobierno regional de Junín identificaron numerosas viviendas destruidas y otras tantas declaradas inhabitables en los distritos de la provincia. Las autoridades han centrado su labor inicial en el anexo de Pumpunia, donde se ha instalado un centro de atención temporal para los damnificados. Allí, cerca de 300 personas han recibido carpas y frazadas en plena temporada de heladas.

¿Por qué la magnitud del daño del sismo?

El propio Vásquez Guerrero explicó que la magnitud del daño se debe, en parte, a la poca profundidad del movimiento y a la precaria calidad de las construcciones en la zona, muchas de ellas levantadas con adobe y quincha.

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“Eso definitivamente ha sumado para provocar daños en la población”, indicó el funcionario durante una entrevista televisiva.

Tras la emergencia, equipos de respuesta rápida del Ejército del Perú, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la Dirección Desconcentrada de INDECI se desplegaron en la zona afectada. La prioridad es la evaluación de daños y el análisis de necesidades para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y garantizar la seguridad de los habitantes.

Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci. (Foto: TV Chupaca Noticias / Roger García)

Hasta el momento no se puede conocer con el número de viviendas dañadas podría aumentar conforme avance el trabajo de verificación.

Ayuda humanitaria para los damnificados

En Pumpunia, la Plaza de Armas y su complejo deportivo se han convertido en el principal punto de concentración de los damnificados. Las autoridades regionales entregaron kits de emergencia compuestos por carpas, mantas y víveres, mientras se realiza el levantamiento de información para identificar el total de afectados y sus necesidades más urgentes.

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Entre los daños reportados figura también la afectación de la iglesia de Canicruz, ubicada en el distrito de Chongos Bajo, reconocida por albergar una cruz venerada de más de quinientos años de antigüedad. “Lamentablemente ha sido afectada”, reconoció Vásquez Guerrero, quien destacó el valor simbólico y religioso de este patrimonio para la comunidad local.

Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de réplicas y recomendó a la ciudadanía mantener la calma, practicar el plan familiar de emergencia y disponer de una mochila de supervivencia.