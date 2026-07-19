Sismo en Junín: esta es la relación de fallecidos en la zona del epicentro tras el temblor de magnitud 5.1

Un fuerte sismo con epicentro frente a Cañete remeció la costa central del país, provocó daños materiales y reavivó la preocupación por la vulnerabilidad sísmica del Perú. (Andina)

Un sismo de magnitud 5.1 dejó cinco fallecidos en el anexo de Pumpuña, distrito de Chongos Bajo, uno de los sectores más afectados de la región Junín, según informó TV Perú durante su transmisión en directo desde el sitio del desastre. El evento, registrado la jornada anterior, provocó el colapso de casas y movilizó a autoridades regionales y organismos de emergencia.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, detalló al citado medio la relación de fallecidos, todos identificados en zonas próximas al epicentro y trasladados a centros de salud regionales.

La lista incluye a Jeff Lenin Orihuela Urbina, de dieciocho años; Marino Barreto Munibe, de setenta y dos años; Adela Nestares Muñico, de setenta y tres años; Hilda Gloria Bautista de Munibe, de sesenta y ocho años; y Zaldívar Jave Juan Eduardo, de sesenta y ocho años. El último de los mencionados fue registrado en el hospital local después de haber sido evacuado, aunque llegó sin signos vitales.

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El sismo de magnitud 5.1 en Junín provocó el colapso total de la iglesia matriz de Chongos Bajo y la caída de la Cruz de Piedra. (Chupaca TV)

Zona del epicentro

El distrito de Chongos Bajo y el anexo de Pumpuña concentran la mayor parte de los daños materiales y víctimas. De acuerdo con el reporte de TV Perú, cuarenta y ocho viviendas colapsaron totalmente y al menos doscientas cincuenta familias resultaron damnificadas, cifra preliminar que, según las autoridades, podría aumentar conforme se actualicen los registros.

El gobernador Cárdenas confirmó que la plataforma de defensa civil se instaló en la losa deportiva de Pumpuña, lugar que funciona como centro de operaciones para el apoyo y distribución de recursos a los afectados. Más de trescientas personas han sido identificadas hasta el momento como damnificadas directas.

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“Como ustedes podrán apreciar, hay casas totalmente colapsadas. Se han registrado hasta el momento prácticamente cuarenta y ocho casas totalmente colapsadas, más de doscientas cincuenta familias damnificadas hasta el momento, preliminarmente”, indicó Cárdenas.

El jefe de Indeci, Gral. Luis Vásquez, ofrece el último reporte sobre el sismo de 5.1 en Chupaca, Junín. Se confirma el fallecimiento de 5 personas y más de 200 familias damnificadas que ahora reciben ayuda en albergues temporales. - América Noticias

Apoyo institucional y situación humanitaria

La respuesta institucional incluyó la presencia de efectivos del Ejército, la Policía, la compañía de bomberos y representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Estas entidades se encuentran en la zona para coordinar el apoyo a la población afectada y realizar el registro de daños. El gobernador Cárdenas solicitó públicamente la intervención del gobierno central y la declaración de emergencia, al tiempo que pidió la entrega de casas prefabricadas para quienes lo han perdido todo.

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“Queremos esas casas prefabricadas porque estas familias lo han perdido todo y necesitamos reubicarlos para que puedan, de alguna u otra manera, tener el tiempo suficiente y podamos, de alguna u otra manera, reconstruir las viviendas que han perdido”, enfatizó el funcionario en conversación con TV Perú.

Las temperaturas nocturnas en la región presentan un desafío adicional para los damnificados, especialmente para quienes han perdido sus viviendas y requieren material de abrigo y alimentos básicos. El reporte de TV Perú señala que los almacenes de Indeci en la región Junín comenzaron a movilizar ayuda y que desde Lima partió un avión con recursos adicionales.

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El sismo de magnitud 5.1 en Junín provocó el colapso total de la iglesia matriz de Chongos Bajo y la caída de la Cruz de Piedra. (Chupaca TV)

Heridos y atención médica

El sismo también dejó un saldo de más de veinte personas heridas, de acuerdo con el balance oficial. Los hospitales Carrión y centros de salud de Huayucachi y Chupuro reciben a los afectados para su atención médica. El gobernador Cárdenas sostuvo que la mayoría de los heridos presentan lesiones de diversa gravedad, pero que la información disponible apunta a una evolución favorable en su recuperación.

“Prácticamente están siendo atendidas. Básicamente, está en el hospital Carrión. De igual manera también en los centros de salud ubicados cercanamente aquí, como en Huayucachi. De igual manera, aquí en Chupuro se están atendiendo”, indicó el gobernador.

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La gestión regional comenzó el registro de damnificados, con énfasis en la pérdida total de viviendas, cultivos y animales de crianza. El impacto en la ganadería local se suma a la lista de daños que las autoridades esperan resarcir con apoyo nacional. Los equipos de emergencia continúan las labores de evaluación y asistencia en la zona, mientras se mantiene la expectativa por la llegada de recursos y personal del gobierno central.