‘Cachaza’ confirma que su boda civil con André Bankoff se realizará este año pese a su quinto mes de embarazo: “Nos casamos”

Cachaza confirmó que su boda civil con André Bankoff se realizará en 2026 y que el embarazo no cambiará esos planes.

Carol Reali, conocida en el Perú como ‘Cachaza’, despejó cualquier duda sobre el futuro de sus planes matrimoniales: el embarazo no postergará la boda civil con el actor brasileño André Bankoff, prevista para este 2026.

La confirmación llegó a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ respondió directamente a sus seguidores y compartió un video del momento en que la pareja acudió a una notaría para iniciar los trámites formales.

“Sí, nos casamos en civil aún este año. Este fue el día que fuimos a dar entrada en los documentos", declaró Reali. En las imágenes, ambos aparecen con entusiasmo mientras se dirigen al registro civil. “Estamos camino a la notaría, acá con André, a sacar la fecha de nuestro matrimonio. Vamos a oficializar. Pronto señor y señora Reali Bankoff”, expresó la influencer.

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Bankoff, por su parte, tomó la palabra para referirse al paso que están por dar: “Que Dios nos bendiga siempre, con Jesús y nuestros caminos estarán siempre muy bien. Te amo. Dios los bendiga siempre, besos”, dijo el actor.

Cachaza y André Bankoff aparecen juntos dentro de un automóvil, sonriendo y sosteniendo sus manos. En el video, una superposición de texto indica que la pareja se casará por civil este año y que ya entregaron los documentos para el matrimonio. Se trata de una actualización pública compartida por la pareja a través de redes sociales. Video: Instagram Carol Reali

La pareja se comprometió en septiembre de 2025 durante un viaje romántico, y desde entonces venía compartiendo avances de los preparativos con sus seguidores. La pregunta sobre si el embarazo modificaría esos planes se instaló en redes sociales desde que Reali anunció su dulce espera, y la respuesta llegó de forma directa: la ceremonia civil se mantiene en la agenda de este año, aunque la fecha exacta no fue revelada.

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El embarazo: quinto mes, sin síntomas mayores y parto en Brasil

Reali se encuentra en el quinto mes de gestación y ha llevado el proceso con relativa tranquilidad. Según contó a sus seguidores en Instagram, no ha sufrido náuseas de consideración, aunque sí ha experimentado aumento de apetito, episodios de sueño frecuente y algunos cambios de humor.

La influencer también reveló que el bebé fue planificado: dejó de tomar anticonceptivos seis meses antes de concebir. Sobre el lugar del nacimiento, Reali fue directa al responder las consultas de sus fans. "En Brasil, porque quiero estar cerca de mi familia y ya tenemos todo el acompañamiento médico también allá“, indicó.

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Carol Reali anunció en Instagram que la pareja ya inició en una notaría los trámites para oficializar su matrimonio civil.

La decisión de dar a luz en su país natal responde a la cercanía con su entorno familiar y a la atención médica que ya tiene organizada allí. La influencer aclaró que esta mudanza temporal no es definitiva y que planea regresar al Perú junto a Bankoff y el bebé una vez que los médicos le autoricen viajar.

La futura madre también confirmó que realizará una revelación de sexo del bebé, aunque no precisó la fecha. Sobre la modalidad del parto, señaló que no tiene preferencia entre cesárea o parto natural: su único deseo es que el bebé llegue sano.

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La reacción de la familia y el video del test de embarazo

El anuncio del embarazo fue recibido con emoción por el entorno cercano de la pareja. Reali organizó una serie de sorpresas para comunicar la noticia a sus padres, a la familia de Bankoff y a sus amigas. El momento más emotivo fue el protagonizado por su madre, a quien le entregó una caja con una ecografía y unos zapatitos de bebé.

Cachaza indicó que el parto será en Brasil para estar cerca de su familia y porque ya tiene allí el acompañamiento médico.

Al descubrir el contenido, la futura abuela rompió en llanto. El padre de Carol también reaccionó con una amplia sonrisa y un abrazo a Bankoff. Entre las amigas que recibieron la noticia se encontraba la modelo Luciana Fuster, cuya reacción también quedó registrada en cámara. “¡No te puedo creer!”, exclamó al enterarse.

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Días después, Reali publicó el video del momento exacto en que descubrió que estaba embarazada. En el clip, grabado meses atrás, se aprecia su angustia durante los minutos de espera del test casero y la reacción al ver el resultado positivo.

"En un segundo pasé del llanto a la risa, de la incertidumbre a la felicidad. Es el inicio de algo maravilloso“, escribió la influencer al compartir el registro, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores en Perú y Brasil.