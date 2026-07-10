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Carol Reali 'Cachaza' cuenta que el embarazo adelantó la boda con André Bankoff, pero la pareja lo vive como una bendición: "Era mi sueño"

La pareja brasileña reveló que la llegada de su primer hijo movió los tiempos de la ceremonia, aunque aseguraron que el paso ya estaba en sus planes y que celebran esta etapa con mucha emoción

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La dulce espera de 'Cachaza' y André Bankoff. La pareja cuenta los detalles de su embarazo, una "bendición" que llegó para adelantar sus planes de matrimonio. Descubre la emoción de la pareja al hablar de su futuro como padres y el inmenso amor que los une. Video: Willax TV / Amor y Fuego

André Bankoff y Carol Reali, conocida en el Perú como ‘Cachaza’, atraviesan una de las etapas más significativas de su relación. La pareja confirmó que espera su primer hijo y que ya dio los primeros pasos para formalizar su unión en una boda civil antes de que termine el año.

Ambos se mostraron ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ con evidente emoción, agradecidos por el cariño que recibieron de sus seguidores tras hacer pública la noticia.

Reali lleva cinco meses de embarazo y la pareja ya acudió a una notaría en Lima para presentar los documentos necesarios y elegir la fecha del matrimonio. El bebé, cuyo sexo aún no conocen, adelantó los planes de boda que ya tenían previstos. Lejos de verlo como un contratiempo, ambos lo describieron como una bendición.

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“Nosotros quedamos en hacer un civil familiar, estaba en los planes, pero lo recibimos con bendición”, señaló Cachaza en declaraciones recogidas por ‘Amor y Fuego’.

El sueño de Bankoff y los planes de la pareja

En su aparición ante ‘Amor y Fuego’, André Bankoff fue directo al hablar sobre lo que significa para él este momento. El actor brasileño confesó que formar una familia era un anhelo que cargaba desde hace tiempo y que hoy ve materializado junto a Reali, a casi cinco años de relación. “Era mi sueño siempre tener una familia porque creo que el ser humano... estamos muy contentos”, expresó el actor.

Una mujer sonríe con gafas de sol y manos en su vientre, junto a un hombre que besa un vientre en otro plano
André Bankoff y Carol Reali, conocida como 'Cachaza', confirmaron que esperan su primer hijo tras casi cinco años de relación.

Bankoff también contó que el anuncio fue recibido con alegría por ambas familias. “Mis padres, mis hermanos, la familia también de Carol… están todos felices porque es una bendición, sí, una vida. Un hijo, una hija, no sabemos aún qué, pero estamos muy contentos”, afirmó. La pareja precisó que aún no tienen un nombre definido para el bebé y que tampoco han revelado el sexo.

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Por su parte, Reali describió a Bankoff como un compañero atento y presente durante el embarazo. “Él siempre atento, preocupado, ayudándome en todo. Es un gentleman, es un caballero, cocina, lava, plancha… es el hombre perfecto”, declaró la exchica reality ante las cámaras del programa.

La brasileña también compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a Bankoff hablándole a su pancita, con el mensaje: “Las primeras conversaciones de una historia que apenas comienza”. Sobre la boda, Reali aclaró que la ceremonia civil está confirmada para este año, aunque la religiosa o una celebración más amplia podría postergarse.

“El civil sí o sí este año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es algo muy lindo”, señaló la modelo. La pareja acudió junta a la notaría para entregar los documentos y avanzar con la fecha, tal como confirmaron en ‘Amor y Fuego’.

Quiénes son ‘Cachaza’ y André Bankoff

Carol Reali es una modelo e influencer brasileña que se hizo conocida en el Perú por su participación en diversos programas de telerrealidad. Llegó al país hace varios años y construyó una sólida presencia en los medios locales y en redes sociales, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Un momento lleno de ternura y amor. André Bankoff comparte una conversación íntima con su bebé en la pancita de Carol Reali, demostrando la increíble conexión que ya existe. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Antes de su relación con Bankoff, mantuvo un vínculo de más de diez años con el también brasileño Rafael Cardozo, exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

André Bankoff es actor y modelo brasileño radicado en el Perú. La pareja se conoció y comenzó su relación hace casi cinco años, y desde entonces ha mantenido un perfil público discreto pero constante en redes sociales.

Tras el anuncio del compromiso y el embarazo, la conductora Gigi Mitre los elogió en ‘Amor y Fuego’: “Bonita pareja, de verdad que sí. Y él pocas veces hemos tenido la oportunidad de escucharlo así hablando, se le ve como que es bueno, noble”, comentó.

Cardozo, quien en un primer momento había mostrado escepticismo ante la relación de su expareja, reaccionó al anuncio del compromiso con un mensaje de respaldo. El brasileño reconoció públicamente que se arrepiente de no haberle dado el anillo a Reali antes de cumplir los diez años juntos, y les envió su bendición a los futuros esposos, de acuerdo con la información difundida por América TV.

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