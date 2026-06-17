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Entierros destruidos, textiles dispersos y arquitectura dañada: Pakatnamú enfrenta una creciente depredación por saqueos en La Libertad

Los ataques afectan contextos arqueológicos fundamentales para estudiar las culturas Mochica y Lambayeque en el valle de Jequetepeque

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Walter Alva alertó sobre el aumento de saqueos en el complejo arqueológico Pakatnamú, ubicado en La Libertad. Difusión
Walter Alva alertó sobre el aumento de saqueos en el complejo arqueológico Pakatnamú, ubicado en La Libertad. Difusión

La protección del patrimonio arqueológico peruano enfrenta un nuevo desafío en la región La Libertad. Uno de los espacios más relevantes para el estudio de las antiguas sociedades de la costa norte se encuentra bajo amenaza debido a actividades ilícitas que afectan estructuras, entierros y evidencias fundamentales para la investigación científica.

La situación genera preocupación entre especialistas dedicados a la conservación del legado histórico del país. Los daños registrados en el complejo arqueológico Pakatnamú comprometen información que permite comprender procesos culturales desarrollados durante siglos en el valle de Jequetepeque.

La alerta tomó mayor relevancia tras las declaraciones del arqueólogo Walter Alva, quien advirtió sobre el incremento de acciones vinculadas al saqueo dentro de este importante asentamiento prehispánico. Según explicó a la Agencia Andina, los ataques se registran con mayor frecuencia durante los últimos meses y afectan diversos sectores del monumento.

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Daños afectan sectores clave del complejo arqueológico

Pakatnamú ocupa cerca de 100 hectáreas en el valle de Jequetepeque y constituye uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del norte peruano. En su extensión conserva edificaciones ceremoniales, espacios residenciales y áreas funerarias que permiten reconstruir distintas etapas de ocupación humana.

De acuerdo con la denuncia difundida por Walter Alva, grupos dedicados al saqueo ingresan al sitio para intervenir tumbas arqueológicas y remover materiales asociados a antiguos entierros. Esta actividad produce alteraciones directas sobre contextos que poseen valor científico para futuras investigaciones.

Las evidencias observadas en el lugar muestran entierros destruidos y restos arqueológicos dispersos. Entre los materiales afectados aparecen fragmentos de textiles, elementos de cestería y otros objetos vinculados a prácticas funerarias de sociedades prehispánicas.

El especialista también informó que uno de los extremos de la plataforma principal denominada Huaca 1 sufrió una destrucción total. La afectación alcanzó construcciones de adobe que formaban parte de la arquitectura original del complejo.

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Un espacio fundamental para comprender las culturas del norte peruano

Especialistas advierten que la remoción del terreno compromete información clave para la investigación de culturas como la Moche y Chimú.
Especialistas advierten que la remoción del terreno compromete información clave para la investigación de culturas como la Moche y Chimú.

Las investigaciones desarrolladas en Pakatnamú durante varias décadas permitieron identificar una importante concentración de información arqueológica. Los estudios iniciados desde la década de 1930 documentaron aproximadamente 200 entierros en diferentes sectores del sitio.

Ese registro convirtió al complejo en una referencia para el análisis de las culturas Mochica y Lambayeque, dos de las tradiciones más importantes del antiguo Perú. Los hallazgos obtenidos aportaron información sobre prácticas funerarias, organización social, arquitectura y formas de ocupación territorial.

Además de las áreas funerarias, el monumento conserva pirámides, plazas ceremoniales, patios, plataformas y recintos distribuidos mediante una planificación urbana claramente definida. También existen sistemas hidráulicos diseñados para enfrentar episodios de lluvias intensas, característica que evidencia conocimientos técnicos desarrollados por sus antiguos habitantes.

La diversidad de estructuras presentes en el complejo permite estudiar distintos aspectos de la vida cotidiana y ceremonial de las poblaciones que ocuparon el valle de Jequetepeque.

El impacto científico del saqueo arqueológico

Walter Alva explicó que las consecuencias del saqueo trascienden la pérdida de objetos antiguos. La principal afectación recae sobre la información histórica que desaparece cuando un contexto arqueológico resulta alterado.

El arqueólogo resumió esta preocupación con una frase contundente: “Una tumba saqueada es una página de nuestra historia que se pierde para siempre”.

La extracción ilegal de materiales elimina elementos esenciales para la investigación. La ubicación de los restos, la relación entre objetos y entierros, así como la disposición original de los contextos funerarios, constituyen datos necesarios para interpretar el pasado.

Cuando estos espacios son removidos sin criterios científicos, gran parte de la evidencia desaparece de manera definitiva. Los especialistas encuentran únicamente fragmentos dispersos y rastros incompletos que limitan la posibilidad de reconstruir acontecimientos históricos con precisión.

Solicitan acciones inmediatas para detener la depredación

El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida.
El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida.

Ante el avance de los daños, especialistas solicitaron la intervención de diversas instituciones estatales. Entre ellas figuran el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y el Ministerio Público.

Según indicó Walter Alva, la ubicación de Pakatnamú representa una dificultad adicional para las labores de control y supervisión. La distancia respecto a la ciudad de Trujillo complica el monitoreo permanente del complejo arqueológico.

Frente a este escenario, el investigador considera necesaria la implementación de vigilancia continua en la zona. También planteó la creación de una oficina de supervisión arqueológica en el valle de Jequetepeque con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio cultural.

Las solicitudes surgen en un contexto marcado por la creciente preocupación de especialistas y autoridades vinculadas a la conservación del patrimonio arqueológico nacional, debido a los daños registrados en uno de los conjuntos monumentales más representativos de la costa norte peruana.

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