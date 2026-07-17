Gratificación julio 2026: los cinco errores que hacen desaparecer tu ‘grati’ y cómo evitar perder tu dinero

Trabajadores privados recibirán pago adicional en julio por bonificación extraordinaria de EsSalud| Foto: Gemini IA

La gratificación de julio representa uno de los ingresos extraordinarios más esperados por miles de trabajadores del sector privado en el Perú. Este beneficio, que se entrega por Fiestas Patrias hasta la quincena de julio, puede aliviar la economía familiar, ayudar a cancelar deudas o convertirse en una oportunidad para ahorrar. Sin embargo, especialistas advierten que, sin una adecuada planificación, ese dinero puede desaparecer en pocos días.

Además de administrar correctamente la ‘grati’, los trabajadores también deben conocer sus derechos. La legislación peruana establece una fecha límite para el depósito de este beneficio y contempla mecanismos para reclamar en caso de incumplimiento. Desde errores financieros frecuentes hasta los pasos para denunciar a un empleador que no realizó el pago, estas son las principales recomendaciones para aprovechar al máximo este ingreso.

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Cinco errores que debes evitar para que tu gratificación rinda más

Gratificación por Fiestas Patrias debe depositarse hasta el 15 de julio

La gratificación equivale, en la mayoría de los casos, a una remuneración mensual completa para quienes trabajaron todo el semestre. A ello se suma una bonificación extraordinaria del 9% para los afiliados a EsSalud, beneficio que incrementa el monto que reciben los trabajadores.

Precisamente por tratarse de un ingreso importante, existen prácticas que pueden afectar seriamente las finanzas personales.

El primer error consiste en gastar el dinero antes de recibirlo. Es común que algunas personas adelanten compras o asuman nuevas obligaciones confiando en que la gratificación llegará en los siguientes días. No obstante, especialistas recomiendan esperar a que el depósito se haga efectivo y evaluar cuáles son las prioridades antes de comprometer ese dinero.

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Otro error frecuente es no asignarle un destino específico. Cuando la gratificación ingresa a la misma cuenta desde la que se realizan los gastos cotidianos, es más fácil utilizarla sin darse cuenta. Una estrategia recomendada es dividir el monto apenas se recibe y destinar porcentajes definidos para ahorro, pago de deudas o gastos personales.

También se recomienda aprovechar este ingreso para reducir deudas con intereses altos, especialmente aquellas relacionadas con tarjetas de crédito o préstamos de consumo. Disminuir estos compromisos financieros puede representar un ahorro importante en intereses durante los siguientes meses.

Los especialistas también aconsejan utilizar parte de la ‘grati’ para fortalecer un fondo de emergencia. Contar con un respaldo económico permite afrontar gastos inesperados, como problemas de salud, reparaciones del hogar o pérdida temporal de ingresos, sin necesidad de recurrir a créditos.

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Finalmente, recuerdan que durante la temporada de pago de gratificaciones aumentan los intentos de fraude digital. Los delincuentes suelen enviar mensajes con falsas promociones, enlaces fraudulentos o supuestos descuentos exclusivos para obtener información bancaria. Antes de realizar cualquier compra o transferencia, es recomendable verificar que las comunicaciones provengan de canales oficiales y desconfiar de ofertas demasiado atractivas.

¿Qué hacer si no recibiste la gratificación de julio? Así puedes reclamar el pago

Gratificación por Fiestas Patrias.

La Ley N.° 27735 establece que los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a recibir dos gratificaciones al año: una en julio y otra en diciembre. Para acceder a este beneficio, es necesario estar en planilla y haber laborado al menos un mes completo durante el semestre correspondiente.

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Si el trabajador prestó servicios durante todo el período comprendido entre enero y junio, recibirá una remuneración íntegra. En caso de haber trabajado solo algunos meses, el beneficio se calcula de manera proporcional, equivalente a un sexto del sueldo por cada mes completo laborado.

El plazo máximo para que las empresas depositen la gratificación de julio venció el 15 de julio. Si el empleador no cumple con esa obligación, el primer paso consiste en verificar que se reúnen todos los requisitos legales para acceder al beneficio y confirmar que el vínculo laboral se encuentra formalizado en planilla.

Posteriormente, se recomienda comunicarse con el área de Recursos Humanos o con la administración de la empresa para solicitar una explicación y dejar constancia del reclamo mediante correo electrónico o una comunicación escrita.

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Si la empresa reconoce el error, deberá realizar el depósito correspondiente junto con los intereses legales generados por el retraso.

Cuando el empleador no responde o se niega a efectuar el pago, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil, ya sea de manera virtual, presencial o incluso de forma anónima si considera que podrían existir represalias.

Para sustentar el reclamo es recomendable adjuntar documentos como el contrato de trabajo, boletas de pago, correos electrónicos, constancias laborales u otros medios que acrediten la relación laboral.

Tras recibir la denuncia, Sunafil puede iniciar una inspección para verificar el incumplimiento. Si confirma la infracción, ordenará el pago inmediato de la gratificación pendiente, los intereses correspondientes e impondrá sanciones económicas al empleador. Dependiendo del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados, las multas por incumplir con este beneficio laboral pueden superar los S/ 129.000 en los casos considerados como infracciones muy graves.

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Existen también situaciones más complejas, como trabajadores que nunca recibieron un contrato, cobraban en efectivo o fueron obligados a emitir recibos por honorarios pese a mantener una relación laboral subordinada. En esos escenarios, especialistas en derecho laboral recomiendan buscar asesoría legal para evaluar la presentación de una demanda judicial por beneficios sociales, mecanismo que permite reclamar no solo la gratificación, sino también otros derechos laborales como CTS, vacaciones o indemnizaciones, cuando corresponda.